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गुरुपौर्णिमेला यावलच्या 'श्री महर्षी व्यास मंदिरा'त भाविकांचा जनसागर; डाळिंबांची भव्य आरास

गुरुपौर्णिमेनिमित्त (Guru Purnima 2026) जळगावच्या यावल येथील प्राचीन श्री महर्षी व्यास मंदिरात हजारो भाविकांनी दर्शन घेतलं. मंदिरात डाळिंबांची भव्य आरास देखील करण्यात आली आहे.

Maharshi Ved Vyas Temple
श्री महर्षी व्यास मंदिर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 4:37 PM IST

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जळगाव : भारतीय संस्कृतीत गुरुपौर्णिमेचे (व्यासपौर्णिमा) स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आणि पवित्र मानले जाते. या दिवशी आपल्या आध्यात्मिक गुरूंप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी देशभरातील प्रमुख धार्मिक स्थळांवर भाविकांनी दर्शनासाठी अभूतपूर्व गर्दी केली आहे.

श्री महर्षी व्यास मंदिर परिसरात भक्तिमय वातावरण : गुरुपौर्णिमेच्या (Guru Purnima 2026) पावन पर्वानिमित्त जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यात सातपुडा पर्वतरांगांच्या कुशीत वसलेल्या प्राचीन 'श्री महर्षी व्यास मंदिरा'त बुधवारी पहाटेपासूनच भाविकांचा जनसागर उसळल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या हजारो भाविकांनी श्री महर्षी व्यास यांचं दर्शन घेत आशीर्वाद घेतला. मंदिर परिसरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झालं असून वैदिक मंत्रोच्चार, दुग्धाभिषेक, महाआरती आणि विशेष सजावटीमुळं संपूर्ण परिसर आध्यात्मिक उत्साहानं भारावून गेला.

माहिती देताना पुजारी (ETV Bharat Reporter)


भाविकांची मोठी गर्दी : गुरुपौर्णिमेनिमित्त पहाटेपासून श्री महर्षी व्यास यांच्या प्रतिमेचा विधिवत दुग्धाभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर वैदिक मंत्रोच्चारात महाआरती झाली. दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांनी दर्शनासोबत पूजा-अर्चा करून आपल्या कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली. मंदिर परिसरात दिवसभर भाविकांची मोठी गर्दी असल्यानं मंदिर प्रशासनानं दर्शनासाठी विशेष नियोजन केले होते.


मंदिराला विशेष ऐतिहासिक महत्त्व : या मंदिराबाबत अनेक पौराणिक आख्यायिका प्रचलित आहेत. भारतातील केवळ तीन व्यास मंदिरांपैकी हे एक मंदिर असल्याची श्रद्धा भाविकांमध्ये आहे. याच पवित्रस्थळी महर्षी व्यास आणि भगवान श्री गणेश यांनी महाभारताचे लेखन केले, तसंच अनेक पवित्र ग्रंथांची निर्मिती येथे झाल्याचंही मानलं जातं. याशिवाय प्रभू श्रीरामचंद्रांसह अनेक देवी-देवतांनी या परिसराला भेट दिल्याची आख्यायिकाही भाविकांमध्ये सांगितली जाते. त्यामुळं या मंदिराला विशेष धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

डाळिंबांची भव्य आरास : यंदाच्या गुरुपौर्णिमेचे मुख्य आकर्षण ठरली ती एक क्विंटलपेक्षा अधिक डाळिंबांचा वापर करून साकारण्यात आलेली भव्य आरास. श्री व्यास स्वामींच्या गाभाऱ्याबाहेर आणि गाभाऱ्यामध्ये करण्यात आलेल्या या आकर्षक सजावटीनं प्रत्येक भाविकाचं लक्ष वेधून घेतलं. भाविकांनी या अनोख्या आरासचं दर्शन घेत छायाचित्रेही टिपली. लालसर डाळिंबांच्या सजावटीमुळं मंदिर परिसराचं सौंदर्य अधिक खुलून दिसत होतं.

गुरुपौर्णिमेनिमित्त श्री महर्षी व्यास मंदिरात गर्दी : सातपुड्याच्या निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले हे मंदिर वर्षभर भाविकांचं श्रद्धास्थान असलं, तरी गुरुपौर्णिमेला येथे विशेष उत्साह पाहायला मिळतो. धार्मिक विधी, अखंड भक्तिरस, वैदिक परंपरा आणि हजारो भाविकांची उपस्थिती यामुळं संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता. गुरुपौर्णिमेनिमित्त श्री महर्षी व्यास मंदिरात उमटलेली भाविकांची गर्दी आणि प्राचीन परंपरेची जपणूक पाहता, हे मंदिर केवळ जळगाव जिल्ह्याचेच नव्हे तर संपूर्ण देशातील श्रद्धाळूंसाठी एक महत्त्वाचं आध्यात्मिक केंद्र असल्याची प्रचिती पुन्हा एकदा आली.


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TAGGED:

GURU PURNIMA 2026
SHRI MAHARSHI VYAS MANDIR
श्री महर्षी व्यास मंदिरात गर्दी
व्यासपौर्णिमा
GURU PURNIMA 2026

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