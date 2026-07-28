शिर्डीत साई भक्तांची सुवर्णभेट; गुरुपौर्णिमेच्या पहिल्याच दिवशी साईबाबांना 1 कोटी 20 लाखांची सुवर्ण गुरुदक्षिणा
शिर्डीतील गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या (Guru Purnima) पहिल्याच दिवशी साईभक्तांनी 1 कोटी 20 लाखांची सुवर्ण गुरुदक्षिणा साईचरणी अर्पण केली.
Published : July 28, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 3:20 PM IST
शिर्डी : 'श्रद्धा आणि सबुरी'चा संदेश देणाऱ्या साईबाबांच्या दर्शनासाठी जगभरातून लाखो-कोट्यवधी भाविक शिर्डीत येतात. अनेक भक्त साईबाबांच्या चरणी रोख रक्कम, सोने, चांदी, हिरे तसेच मौल्यवान वस्तू अर्पण करतात. त्यामुळं शिर्डीचे साई मंदिर देशातील श्रीमंत मंदिरांपैकी एक मानलं जातं. यंदाच्या गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी साईभक्तांनी तब्बल 1 कोटी 20 लाखांची सुवर्ण गुरुदक्षिणा अर्पण केली.
गुरुपौर्णिमा उत्सवाला भक्तिभावात सुरुवात : शिर्डीत तीन दिवसीय गुरुपौर्णिमा उत्सवाला आज पहाटे मोठ्या भक्तिभावात सुरुवात झाली. साईबाबांना गुरु मानणारे लाखो भाविक गुरुचरणी लीन होत असून, आपल्या श्रद्धेनुसार गुरुदक्षिणा अर्पण करत आहेत. उत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी तीन साईभक्तांनी मिळून तब्बल 1 कोटी 20 लाखांची सुवर्ण गुरुदक्षिणा साईचरणी अर्पण केली.
एक कोटी तीन लाख किंमतीचा सुवर्ण मुकुट : शिर्डीत दरवर्षी एक कोटीहून अधिक भाविक दर्शनासाठी येतात आणि कोट्यवधी रुपयांचं दान अर्पण करतात. गुरुपौर्णिमा हा शिर्डीतील प्रमुख उत्सवांपैकी एक आहे. या निमित्तानं आंध्र प्रदेशातील निस्सीम साईभक्त मलादी श्रीनिवास राव यांनी 629 ग्रॅम वजनाचा, सुंदर नक्षीकाम, 'ॐ', नवग्रहांच्या प्रतिमा आणि नवरत्नांनी सजवलेला 1 कोटी 20 लाख किंमतीचा सुवर्ण मुकुट गुरुदक्षिणा म्हणून अर्पण केला.
सेवानिवृत्त सैनिकाकडून सुवर्ण मुकुटाची भेट : जबलपूर येथील सेवानिवृत्त सैनिक ओमप्रकाश शर्मा यांनी 60 ग्रॅम वजनाचा, सुंदर नक्षीकाम व मौल्यवान खडे जडवलेला सुमारे 8 लाख किंमतीचा सुवर्ण मुकुट साईबाबांना अर्पण केला. यावेळी त्यांनी, "मी शिर्डीत नेहमी दान करतो. हे अतिशय जुने आणि श्रद्धास्थान असलेले मंदिर आहे. येथे दानाच्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचं कधी ऐकलं नाही. अयोध्येतील राम मंदिर प्रशासनानेही शिर्डीच्या पारदर्शक व्यवस्थापनाचा अभ्यास करावा," असं मत व्यक्त केलं.
दोन सुवर्ण 'ॐ' अक्षरेही अर्पण : बडोदा येथील साईभक्त विजय नाईक यांनी प्रत्येकी 51 ग्रॅम वजनाची, एकूण सुमारे 9 लाख किमतीची दोन सुवर्ण 'ॐ' अक्षरे साईचरणी अर्पण केली. "साईबाबांनी आम्हाला भरभरून दिलं आहे. त्यामुळं त्यांच्याच कृपेतील हे सर्व पुन्हा साईचरणी अर्पण करत आहोत," अशी भावना भक्तांनी व्यक्त केली.
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