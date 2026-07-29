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गुरुपौर्णिमेला स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी अक्कलकोटमध्ये भक्तांची अलोट गर्दी; पहाटे 2 वाजल्यापासून दर्शन सुरू

गुरुपौर्णिमेनिमित्त अक्कलकोट येथील श्री वटवृक्ष स्वामी समर्थ मंदिरात (Akkalkot Swami Samarth Temple) दर्शनासाठी लाखो भाविकांचा महासागर उसळला आहे.

Shri Swami Samarth Temple
श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 1:40 PM IST

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सोलापूर/अक्कलकोट : हिंदू धर्मानुसार आषाढी पौर्णिमेला विशेष महत्त्व आहे. या पौर्णिमेलाच 'गुरुपौर्णिमा' किंवा 'व्यासपौर्णिमा' (Guru Purnima 2026) असं म्हटलं जातं. महर्षी व्यास यांचा जन्म याच दिवशी झाला, अशी श्रद्धा असल्यानं या दिवसाला व्यासपौर्णिमा असंही संबोधलं जातं. जीवनातील अज्ञानरुपी अंधकार दूर करून ज्ञानाचा प्रकाश देणाऱ्या गुरूंप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा पवित्र दिवस आहे.

श्री स्वामी समर्थ मंदिरात भाविकांची प्रचंड गर्दी : गुरुपौर्णिमेनिमित्त सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट येथील श्री स्वामी समर्थ मंदिरात (Akkalkot Swami Samarth Temple) भाविकांची प्रचंड गर्दी झालीय. पहाटेपासूनच दर्शनासाठी भक्तांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. मंदिर प्रशासनानं पहाटेपासून दर्शन व्यवस्था सुरू केली. काकड आरती, पादुका पूजन, अभिषेक आणि महाआरती यासारखे धार्मिक विधी भक्तिभावाने पार पडले. गुरुपौर्णिमेनिमित्त श्री स्वामी समर्थ मंदिरात दीड लाखांहून अधिक भाविकांनी दर्शनासाठी हजेरी लावल्याची माहिती, श्री वटवृक्ष स्वामी समर्थ मंदिर समितीचे अध्यक्ष महेश इंगळे यांनी दिली.

माहिती देताना अध्यक्ष महेश इंगळे (ETV Bharat Reporter)

अन्नछत्र मंडळात सकाळपासून महाप्रसाद : स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष जन्मेजयराजे भोसले आणि प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष अमोलराजे जन्मेजयराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुपौर्णिमेनिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. महाप्रसादगृहात श्री स्वामी समर्थ चरित्र सारामृत ग्रंथाचं पारायण, नामस्मरण, जप, गुरूपूजन, महाआरती आणि महानैवेद्य असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. सकाळी 11 वाजल्यापासून महाप्रसादाचं वितरण सुरू करण्यात आलं असून, दुपारी 4 वाजता श्री स्वामी समर्थांच्या पादुकांसह सुशोभित रथातून दिंडी आणि विविध वाद्यांच्या गजरात भव्य मिरवणूक निघणार आहे.

चार राज्यांसह देशभरातून भाविकांची उपस्थिती : गुरुपौर्णिमा हा श्री स्वामी समर्थ भक्तांसाठी अत्यंत श्रद्धा आणि भक्तीचा दिवस मानला जातो. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तेलंगाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि देशाच्या विविध भागांतून लाखो भाविक अक्कलकोटमध्ये दाखल झाले आहेत. वाढती गर्दी लक्षात घेऊन प्रशासनाने सुरक्षा, वाहतूक आणि दर्शन व्यवस्थेचे नियोजन केले आहे.

पहाटे 2 वाजल्यापासून दर्शन : भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेता श्री वटवृक्ष मंदिराचे दरवाजे गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी पहाटे 2 वाजताच दर्शनासाठी खुले करण्यात आले. त्यानंतर पहाटे 4 वाजता काकड आरती संपन्न झाली. दिवसभर दर्शनासाठी स्वतंत्र रांगा, सुरक्षा व्यवस्था आणि गर्दी नियंत्रणासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल : गुरुपौर्णिमेनिमित्त मंदिरात पूजा-अर्चा, आरती, नामस्मरण, भजन, कीर्तन आणि इतर धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. श्री स्वामी समर्थांच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हजारो भक्त या दिवशी उपस्थित राहतात. त्यामुळं मंदिरपरिसर भक्तिमय वातावरणानं न्हाऊन निघणार आहे.


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TAGGED:

गुरुपौर्णिमा
GURU PURNIMA 2026
AKKALKOT SWAMI SAMARTH TEMPLE
अक्कलकोटमध्ये भक्तांची अलोट गर्दी
SHRI SWAMI SAMARTH TEMPLE

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