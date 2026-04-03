ETV Bharat / state

मुंब्र्यात मानलेल्या बहिणीची छेड काढल्याच्या रागातून गोळीबार; आरोपीला अटक

आरोपी हा शिळफाटा येथून स्विफ्ट कारने पळून जाण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्याला अटक केली.

Gunfire in Mumbra Triggered by Harassment of 'Adopted Sister'; Accused Arrested
मुंब्र्यात मानलेल्या बहिणीची छेड काढल्याच्या रागातून गोळीबार; आरोपीला अटक
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 3, 2026 at 3:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : मुंब्रा बायपासजवळ असलेल्या लाल किल्ला परिसरातील कैलासनगरमध्ये गुरुवारी (2 एप्रिल) सकाळी गोळीबारी घटना घडली. या घटनेत तीन जण जखमी झाले. मात्र, उपाचारादरम्यान एकाचा मृत्यू झाला. अकबर अब्दुल शेख असं मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचं नाव आहे. तर अब्दुल हसन शेख आणि समीर अहमद शेख या दोघांवर काळसेकर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. या गोळीबाराची नोंद मुंब्रा पोलीस ठाण्यात करण्यात आलेली आहे. तसंच आरोपीला गुन्ह्यात वापरलेल्या गावठी पिस्तुलासह अटक केली आहे. याबाबतची माहिती मुंब्रा पोलिसांनी दिली आहे.

पोलीस निरीक्षक अनिल शिंदे यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

काय आहे प्रकरण? : कैलासनगर परिसरात असलेल्या बिस्मिल्ला चाळमधील रूम नंबर -2 मध्ये आरोपी जयन शिवानंदन नायर (51) आणि त्याची मानलेली बहीण एकत्र राहत होती. आरोपी मजुरीचे काम करीत होता. तर बहीण येथील सुमनताई चव्हाण हिंदी प्राथमिक विद्यालयात कामाला होती. शाळेत असलेल्या केळीच्या झाडाची केळी तोडल्यामुळं अब्दुल हसन शेख, अकबर अब्दुल शेख आणि समीर अहमद शेख यांना आरोपीच्या बहिणीनं जाब विचारल्यानंतर वाद झाला. यादरम्यान बहिणीची छेड काढल्याच्या रागातून आरोपी जयन शिवानंदन नायर याने त्या तिघांवर गोळीबार केला. ही घटना गुरुवारी (2 एप्रिल) सकाळी साडे अकराच्या सुमारास घडली. या घटनेत अकबर अब्दुल शेख याचा मृत्यू झाला. तर दोघांना काळसेकर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे.

आरोपी हत्यारासह पोलिसांच्या जाळ्यात : या घटनेनंतर मुंब्रा पोलिसांनी त्वरित आरोपीच्या शोधासाठी पथक तयार केले. आरोपी हा शिळफाटा येथून स्विफ्ट कारने पळून जाण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्याला अटक केली. त्याच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेलं गावठी पिस्तूल हस्तगत करण्यात आलं आहे. तसंच पोलिसांनी त्याच्यावर हत्या आणि आर्म्स कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, गेल्या दीड महिन्यात मुंब्र्यात दुसऱ्यांदा गोळीबाराची घटना घडली आहे. त्यामुळं मुंब्रा परिसर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या प्रकरणाचा तपास मुंब्रा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.


हेही वाचा :

  1. स्त्रीची ओळख, पुरुषाचा आवाज... आधुनिक शस्त्रक्रियेमुळं बदलली ही विसंगती!
  2. एलपीजी संकटामुळे मुंबईतील मजूर चालले गावाला? तथ्य काय सांगतात?
  3. आळंदीत दुहेरी हत्याकांड; 6 वर्षीय चिमुकलीसह ज्येष्ठ महिलेची निर्घृण हत्या

TAGGED:

मुंब्रा
गोळीबार
आरोपीला अटक
गुन्हा दाखल
MUMBRA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.