एसटी बँकेतील राड्याप्रकरणी गुणरत्न सदावर्तेंचे आनंदराव अडसुळांवर गंभीर आरोप
मुंबई सेंट्रल येथील एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत बुधवारी भ्रष्टाचार आणि अश्लील वर्तनाच्या आरोपांवरून वाद उफाळला. त्याचं पर्यवसान हाणामारीत झालं.
Published : October 16, 2025 at 4:40 PM IST
मुंबई : एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (15 ऑक्टोबर) झालेल्या तुफान राड्यानंतर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत. "अडसूळ पोलीस ठाण्यात का गेले? अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना पाठिंबा देण्यासाठी का? बँक बुडवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. अशा व्यक्तीची आयोगावरून हकालपट्टी करावी", अशी मागणी देखील सदावर्ते यांनी केली. मुंबई सेंट्रल येथील एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत बुधवारी भ्रष्टाचार आणि अश्लील वर्तनाच्या आरोपांवरून वाद उफाळला. त्याचं पर्यवसान हाणामारीत झालं. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पॅनल आणि शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ यांच्या पॅनलमधील संचालकांमध्ये हाणामारी, बाटली फेकणे, कपडे फाडणे आणि शिवीगाळ असे प्रकार घडले. या घटनेचे व्हिडीओ चित्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवरही बाटली फेकण्यात आली. यानंतर दोन्ही गटांनी नागपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
काय म्हणाले सदावर्ते? : गुणरत्न सदावर्ते यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली. ते म्हणाले, "एसटी बँकेच्या बैठकीत आमच्या महिला पदाधिकाऱ्यांना त्रास देण्यात आला. काही विरोधकांनी मराठा, आदिवासी आणि वंजारी समाजातील तीन महिलांसोबत अश्लील वर्तन केले. यामुळे आमच्या भावना भडकल्या आणि आम्ही त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले." ते पुढे म्हणाले, "हा राडा प्रसिद्धीसाठी नव्हता. आमच्याकडे सर्व पुरावे आहेत आणि पोलिसांनीही याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले आहेत."
अडसुळांची हकालपट्टी करा! : आनंदराव अडसूळ यांच्यावर थेट हल्ला चढवत सदावर्ते म्हणाले, "अडसूळ पोलीस ठाण्यात का गेले? अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना पाठिंबा देण्यासाठी का? बँक बुडवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. अशा व्यक्तीची आयोगावरून हकालपट्टी करावी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आम्ही याबाबत तक्रार करणार आहोत, कारण शिंदे साहेब कधीच अशा अत्याचारांना पाठिंबा देणार नाहीत", अशी प्रतिक्रिया सदावर्ते यांनी दिली.
बाहेरून गुंड बोलावून हल्ला; अडसूळ गटाचा दावा : दुसरीकडे आनंदराव अडसूळ यांच्या गटाने प्रसिद्धीपत्रक जारी करत सदावर्ते गटावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. पत्रकात म्हटले आहे की, "एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँक ही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीच्या पैशावर चालणारी आशिया खंडातील सर्वात मोठी सहकारी बँक होती. मात्र, भ्रष्टाचारामुळे ती बदनाम झाली आहे. बैठकीत आम्ही सदावर्ते गटाचा भ्रष्टाचार उघड केला, त्यामुळे त्यांनी बाहेरून गुंड बोलावून हल्ला केला." या घटनेचा अडसूळ गटाने तीव्र निषेध केला आहे.
