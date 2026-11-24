नागपूर हादरलं! वाढदिवसाच्या समारंभानंतर गोळीबार, एकाच्या डोक्यात लागली गोळी, दोघे जखमी
नागपुरात वाढदिवसाच्या समारंभानंतर रात्री गोळीबाराची घटना घडली. पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
नागपुरात गोळीबार झाल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल (ETV Bharat Reporter)
Published : November 24, 2026 at 10:16 AM IST
नागपूर - नागपूरच्या मानेवाडा परिसरातील अध्यापक नगरात वाढदिवसाच्या समारंभानंतर रात्री गोळीबाराची घटना घडली. डीजेचा व्यवसाय करणाऱ्या शैलेश गुल्हाने याने त्याच्याकडे काम करणाऱ्या दोघांवर गोळीबार केल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
या घटनेत एकाच्या डोक्यात गोळी लागल्याने त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते. दोन्ही जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
घटनेची माहिती मिळताच पोलीस व फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. गोळीबारामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. पोलिसांकडून घटनास्थळाची पाहणी आणि पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास केला जात आहे.