ETV Bharat / state

धार्मिक कार्याच्या नावावर 'गुलजार-ए-रझा ट्रस्ट'चा कोट्यवधींचा घोटाळा उघड; एटीएसकडून चार विश्वस्तांवर गुन्हा दाखल

धार्मिक कार्याच्या नावाखाली जनतेकडून निधी गोळा करणाऱ्या संस्थेचा एटीएसनं पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी चार जणांवर गुन्हा करण्यात आला आहे.

The multi-crore scam of the 'Gulzar-e-Raza Trust'
'गुलजार-ए-रझा ट्रस्ट'चा कोट्यवधींचा घोटाळा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 9, 2026 at 10:56 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीड : धार्मिक कार्याच्या नावाखाली जनतेकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी गोळा करणाऱ्या आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बँकांसह आयकर विभागाची फसवणूक करणाऱ्या 'गुलजार-ए-रझा' या बोगस ट्रस्टचा पर्दाफाश झाला आहे. दहशतवाद विरोधी पथकानं (ATS) केलेल्या सखोल चौकशीत हे उघड झालं आहे. या ट्रस्टनं तब्बल 4 कोटी 73 लाख 67 हजार रुपये हडपल्याचं तपासून समोर आलं आहे. याप्रकरणी, एटीएसच्या पथकानं चार विश्वस्तांविरोधात बीडच्या माजलगाव ग्रामीण पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. इग्रान कलीम शेख (रा. सदरबाजार, अंबाजोगाई), मुज्जमील नुर सय्यद ( रा. पात्रुड, जि. माजलगाव), अहमदउद्दीन कैसर काझी (रा. केज, बीड), तौफिक जावेद काझी ( रा. अंधेरी) अशी या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावं आहेत.

एटीएसच्या कारवाईनं जिल्ह्यात खळबळ : दहशतवाद विरोधी पथकाचं संभाजीनगर युनिट बीड जिल्ह्यातील विविध एनजीओ आणि ट्रस्टची नियमित पडताळणी करते. अशा स्थितीत 'गुलजार-ए-रझा' ही संस्था संशयाच्या भोऱ्यात आली. या संस्थेची वेबसाईट आणि सोशल मीडियावरील माहितीनुसार, संस्था धार्मिक कार्यासाठी देणग्या गोळा करत असल्याचं समोर आलं. तांत्रिक तपासाअंती धक्कादायक वास्तव समोर आलं असून या कारवाईनं बीडसह संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. 'गुलजार-ए-रझा ट्रस्ट'नं अ‍ॅक्सिस बँकेच्या लातूर शाखेत 5 खाते उघडले. त्यासाठी त्यांनी वक्फ बोर्ड आणि अहिल्यानगर येथील 'फैजान-ए-कन्झुल इमान' या दुसऱ्या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक स्वतःचा असल्याचं भासवून बँकेची दिशाभूल केली. तपासात असंही निष्पन्न झालं की, नीती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर नोंदणी करताना ट्रस्टने बनावट क्रमांक वापरला होता.

पोलिसांनी बोलण्यास दिला नकार : माजलगाव ग्रामीण पोलीस निरीक्षक बालक कोळी यांच्याशी या कारवाईबाबत संपर्क साधला असता, त्यांनी या प्रकरणी गुन्हा नोंद झाल्याचं सांगितलं. मात्र, या प्रकरणावर अधिक बोलण्यास नकार दिला. यानंतर अप्पर पोलीस अधीक्षक चेतना तिडके यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनीही प्रतिसाद दिला नाही.

हेही वाचा

TAGGED:

ATS BEED INVESTIGATES FAKE NGO
GULZAR E RAZA TRUST FRAUD IN BEED
बीड गुलजार ए रझा ट्रस्ट
एटीएसकडून चार विश्वस्तांवर गुन्हा
ATS ACTION ON BEED FAKE NGO TRUST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.