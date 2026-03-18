युद्धामुळे शीरखुर्माचा गोडवा कमी होणार; सुकामेवाच्या दरात 25 टक्के वाढ
इराणविरोधात अमेरिका आणि इस्रायलचं युद्ध सुरू असल्यानं एलपीजी सिलिंडरनंतर रमजान ईदवरदेखील परिणाम होणार आहे. कारण, सुकामेव्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
Published : March 18, 2026 at 8:36 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 8:51 PM IST
नाशिक- रमजान ईदचा सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. अशात मुस्लिम बांधव ईदच्या दिवशी शीरखुर्मा खाऊन सणाचा आनंद द्विगुणीत करतात. मात्र, यंदा शीरखुर्मासाठी लागणारे सुकामेव्याचे पदार्थ महाग झाले आहेत. सुकामेव्याचे पदार्थ आखाती देशांमधून आयात होतात. युद्धामुळे आयातीवर परिणाम झाला असून सुकामेव्याच्या सर्व पदार्थांच्या किंमतीत वीस ते पंचवीस टक्के वाढ झाली आहे.
रमजान महिन्यात मुस्लिम बांधव महिनाभर रोजा करतात. उपवासामुळे झालेली शारीरिक झीज भरून काढण्यासाठी खजूर, काजू, बदाम, पिस्ता, किसमिस आणि खोबरे अशा पौष्टिक पदार्थांचे सेवन केले जाते. रमजान ईदची नमाज झाल्यानंतर सर्वच घरांमध्ये सुकामेव्यापासून शिरखुर्मा बनवला जातो. या दिवशी घरी येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्यांचे स्वागत शिरखुर्मा देऊन केले जाते. सध्या नाशिक शहरात खरेदीची लगबग सुरू आहे. सुकामेवा पदार्थ विकत घेण्यासाठी नागरिकांची गर्दी दिसत आहे. ईदमुळे सुकामेवाची मागणी लक्षात घेत व्यापाऱ्यांनी दिल्ली, मुंबई आणि हैदराबाद शहरातून सुकामेवा मागवला आहे. मात्र, मागील वर्षीपेक्षा यंदा नागरिकांना सुकामेवा खर्दीसाठी वीस ते पंचवीस टक्के जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत.
असे आहेत दर
|सुकामेवा
|दर (प्रति किलो, रुपये)
|काजू -
|1000 ते 1200
|बदाम
|1000 ते 1200
|अंजीर
|1400 ते 1600
|अक्रोड
|900 ते 1200
|पिस्ता
|1400 ते 1600
|काळा मनुका
|800 ते 1000
|जर्दाळू
|2400 ते 2700
|चारोळी
|1900 ते 2200
|शेवया
|200 ते 300
|सुका खजूर
|300 ते 400
सुकामेव्याचे भाव वाढले-"बहुतेक सुकामेवा हा आखाती देशांमधून येतो. मात्र, गेल्या काही दिवसापासून इराण आणि इस्त्राइल देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे सुकामेवा आयातीवर परिणाम झाला आहे. सध्या रमजान महिना असल्याने सुकामेवाची मागणी वाढली आहे. परिणामी वीस ते पंचवीस टक्के सुकामेवा किमतीमध्ये वाढ झाली आहे. ज्यांना परवडतं असेच नागरिक सध्या सुकामेवा खरेदी करत आहेत", असं सुकामेवा विक्रेते अल्ताफ शाह यांनी म्हटलं आहे.
खजुराची विशेष मागणी- रमजान महिन्यात रोजा सोडताना खजूर खाण्याची परंपरा असल्यामुळे खजुराच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे खजुराच्या किमतीतही अधिक वाढ नोंदवली जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या बहरी प्रकारच्या खजुराला विशेष मागणी आहे. खजूर हे आरोग्यवर्धक फळ मानलं जातं. त्यात पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, फायबर आणि विविध जीवनसत्त्वे मुबलक प्रमाणात असतात. रोजा सोडल्यानंतर खजूर शरीराला तत्काळ ऊर्जा देतो आणि अशक्तपणा कमी करतो.
