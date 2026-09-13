"भाजपानं सोडलं तरी मी सोबत राहीन", अनिल पाटलांचा मिश्कील टोला; गुलाबराव पाटलांचंही प्रत्युत्तर
जळगावमध्ये अनिल पाटील आणि मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यात जाहीर मंचावर मिश्कील राजकीय जुगलबंदी रंगली. "भाजपानं सोडलं तरी मी सोबत राहीन" असं अनिल पाटलांनी म्हटलं.
Published : September 13, 2026 at 1:20 PM IST
जळगाव : येथे आयोजित एका कार्यक्रमात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आणि माजी मंत्री आमदार अनिल पाटील यांच्यातील राजकीय जुगलबंदीनं उपस्थितांचं लक्ष वेधून घेतलं. कार्यक्रमाचा मूळ विषय वेगळा असला, तरी गुलाबराव पाटील आणि अनिल पाटील यांच्यातील मिश्कील संवादामुळे कार्यक्रमात राजकीय रंग चढल्याचं पाहायला मिळालं. दोन्ही नेत्यांच्या वक्तव्यांमधील मिश्कील टोले, राजकीय सूचकता आणि एकमेकांना लगावलेल्या कोपरखळ्या यांमुळे कार्यक्रमात चांगलीच रंगत निर्माण झाली.
यावेळी माजी मंत्री आमदार अनिल पाटील यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना उद्देशून केलेल्या एका मिश्कील वक्तव्याची जोरदार चर्चा रंगली. "गुलाबभाऊ, चिंता करू नका... भाजपाचे लोक तुम्हाला सोडून गेले, तरी मी तुमच्यासोबत पूर्ण वेळ राहीन," असं म्हणत अनिल पाटील यांनी गुलाबराव पाटलांना मिश्कील टोला लगावला.
अनिल पाटील यांच्या या वक्तव्यावर उपस्थितांमध्ये हशा पिकला. मात्र, केवळ मिश्कील टोला लगावण्यावरच न थांबता अनिल पाटील यांनी गुलाबराव पाटील यांच्या राजकीय शैलीचा उल्लेख करत आणखी एक सूचक विधान केलं. ''योग्य वेळ आली की योग्य ठिकाणी तीर मारण्याची सवय गुलाबराव पाटील यांना आहे'', असं सांगत त्यांनी गुलाबराव पाटील यांच्या राजकीय भूमिकेकडे सूचकपणे लक्ष वेधलं.
यापुढे बोलताना अनिल पाटील यांनी, "तीरांचा निशाणा कोणाकडे ठेवायचा, हे तुम्ही कटाक्षानं पाळाल," असं म्हटलं. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याचा नेमका राजकीय संदर्भ कोणाकडे आहे, याची चर्चा कार्यक्रमानंतर रंगू लागली. अनिल पाटील यांच्या या मिश्कील आणि सूचक वक्तव्यामुळे आगामी काळातील राजकीय समीकरणांबाबत उपस्थितांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली.
दरम्यान, अनिल पाटील यांनी केलेल्या या कोपरखळीला पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही आपल्या खास शैलीत मिश्कील प्रत्युत्तर दिलं. "अनिल पाटील यांनी माझी दखल घेतली, त्याबद्दल त्यांचे आभार," असं म्हणत गुलाबराव पाटील यांनी अनिल पाटील यांच्या वक्तव्याचीच फिरकी घेतली.
गुलाबराव पाटील एवढ्यावरच थांबले नाहीत. आपल्या खास मिश्कील शैलीत त्यांनी, "गुलाबराव पाटलांचा गुलाबराव महाराज होऊ नये," असं म्हणत अनिल पाटील यांना प्रत्युत्तर दिलं. गुलाबराव पाटील यांच्या या वक्तव्यानंही कार्यक्रमात पुन्हा एकदा हशा पिकला आणि टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
दोन्ही नेत्यांमधील हा संवाद वरकरणी मिश्कील असला, तरी त्यामागे राजकीय संदर्भ असल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे. जळगावच्या राजकारणात गुलाबराव पाटील हे आक्रमक आणि आपल्या खास शैलीतील वक्तव्यांसाठी ओळखले जातात, तर अनिल पाटील हेही राजकीय घडामोडींवर मिश्कीलपणे भाष्य करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे एकाच व्यासपीठावर दोन्ही नेते समोरासमोर आल्यानंतर त्यांच्या वक्तव्यांकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागणे स्वाभाविक होते.
विशेष म्हणजे, "भाजपचे लोक तुम्हाला सोडून गेले, तरी मी तुमच्यासोबत पूर्ण वेळ राहीन," या अनिल पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय चर्चांना आणखी उधाण आलं आहे. हे वक्तव्य केवळ विनोदाच्या स्वरूपात होते की त्यामागे काही राजकीय संकेत होते, याबाबत आता विविध तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. त्यातच गुलाबराव पाटील यांच्या "तीर" आणि "निशाणा" या राजकीय शैलीशी जोडलेल्या उल्लेखामुळे या संवादाला आणखी वेगळा रंग मिळाला.
जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणात महायुतीतील घटक पक्ष, स्थानिक राजकीय समीकरणं आणि नेत्यांमधील परस्पर संबंध यांमुळे नेहमीच चर्चेला उधाण येत असतं. अशा परिस्थितीत गुलाबराव पाटील आणि अनिल पाटील यांच्यातील हा मिश्कील संवाद राजकीय चर्चेचा विषय ठरला आहे.
कार्यक्रमातील या जुगलबंदीमध्ये दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांवर थेट टीका करण्याऐवजी मिश्कील टोले आणि सूचक विधानांचा आधार घेतला. त्यामुळे उपस्थितांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली. अनिल पाटील यांनी गुलाबराव पाटील यांना दिलेला ‘पूर्ण वेळ सोबत राहण्याचा’ शब्द असो किंवा गुलाबराव पाटील यांनी ‘गुलाबराव महाराज’चा दिलेला टोला असो, दोन्ही नेत्यांच्या वक्तव्यांनी कार्यक्रमातील वातावरण चांगलंच रंगून गेलं.
आता या मिश्कील राजकीय जुगलबंदीचा पुढचा अंक कधी आणि कुठे पाहायला मिळणार, याकडे जळगावच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. दोन्ही नेत्यांच्या वक्तव्यांचा नेमका राजकीय अर्थ काय, याबाबत चर्चा सुरू झाली असली, तरी सध्या तरी या दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या खास शैलीत केलेल्या मिश्कील वक्तव्यांमुळे कार्यक्रमाची रंगत वाढवली, हे मात्र निश्चित.
एकंदरीत, जळगावमधील या कार्यक्रमात भाषणांपेक्षा गुलाबराव पाटील आणि अनिल पाटील यांच्यात रंगलेली राजकीय जुगलबंदीच चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली. "गुलाबभाऊ, चिंता करू नका" पासून ते "गुलाबराव महाराज होऊ नये" पर्यंतच्या या मिश्कील टोलेबाजीनं जळगावच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला नवा विषय मिळाला आहे.
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