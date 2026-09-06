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"भाजपावाले माणसं फोडतात तशी इंग्रजी शाळेतली पोरं फोडा.." गुलाबराव पाटलांचा शिक्षकांना 'अजब' सल्ला

जळगावच्या शिक्षक पुरस्कार सोहळ्यात मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी भाजपाच्या पक्षांतराचा दाखला देत, शिक्षकांनी मराठी शाळांमधील पटसंख्या वाढवण्यासाठी इंग्रजी शाळांमधील विद्यार्थी फोडले पाहिजेत, असं आवाहन केलं.

Gulabrao Patil Urges Teachers in jalgaon
गुलाबराव पाटलांचा शिक्षकांना 'अजब' सल्ला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 8:35 PM IST

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जळगाव : ''काळ बदलला तसा पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. प्रत्येक पालकाला आपल्या मुलानं इंग्रजीत शिकावं असं वाटते. त्यामुळे शासकीय आणि विशेषतः मराठी माध्यमाच्या शाळांसमोर विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकवणे व ती वाढवणं, हे मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. हे आव्हान स्वीकारून शिक्षकांनी मराठी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत'', असं आवाहन राज्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलं आहे.

शिक्षक दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना गुलाबराव पाटील यांनी आपल्या खास शैलीत शिक्षण व्यवस्थेपासून मोबाईलच्या वापरापर्यंत आणि मराठी शाळांच्या पटसंख्येपासून शिक्षकांच्या जबाबदारीपर्यंत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं.

भाषणादरम्यान मंत्री गुलाबराव पाटील (ETV Bharat)

''खरा शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या जीवनात संस्कारांची ज्योत पेटवतो''

साने गुरुजींच्या विचारांचा दाखला देत गुलाबराव पाटील म्हणाले की, खरा शिक्षक तोच, जो विद्यार्थ्यांच्या जीवनात केवळ ज्ञानच देत नाही, तर संस्कारांचीही ज्योत प्रज्वलित करतो. आज शिक्षकांची भूमिका केवळ अभ्यासक्रम शिकवण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण करण्याचं मोठं काम शिक्षकांच्या हातात आहे. आज व्यासपीठावर बसलेले अधिकारी असोत किंवा स्वतः गुलाबराव पाटील असोत, या सर्वांच्या आयुष्याला आकार देण्यामागे शिक्षकांचाच मोठा वाटा आहे.

''मी अभ्यासात कमी होतो, पण वक्तृत्वात अव्वल!''

आपल्या शालेय जीवनातील आठवणी सांगताना गुलाबराव पाटील म्हणाले की, ते अभ्यासामध्ये थोडे कच्चे होते, मात्र वक्तृत्वात अव्वल होते. शिक्षकांनी त्यांच्यातील हा गुण ओळखला आणि त्याला प्रोत्साहन दिलं. शिक्षकांनी दिलेल्या याच पाठिंब्यामुळे आज राजकारणात काम करताना वक्तृत्वाचा मोठा उपयोग होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

''मराठी शाळांची पटसंख्या टिकवणं हे सर्वात मोठं आव्हान''

"इंग्रजी माध्यमाच्या वाढत्या आकर्षणामुळे मराठी शाळांसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. शासकीय आणि मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकवणं व ती वाढवणं हे आजचं सर्वात मोठं आव्हान आहे," असं पाटील यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी आपल्या खास शैलीत राजकीय पक्षांमधील पक्षांतराची तुलना विद्यार्थ्यांच्या स्थलांतराशी केली. "हे भाजपावाले जशी आमची माणसं फोडतात, या पक्षातून त्या पक्षात आणि त्या पक्षातून या पक्षात नेतात; त्याचप्रमाणे शिक्षकांनी इंग्रजी शाळांमधली पोरं फोडली पाहिजेत आणि ती मराठी शाळांमध्ये आणली पाहिजेत," असं मिश्कील वक्तव्य त्यांनी केले.

''हम दो हमारे दो... और इंग्लिश में जाने दो!''

पूर्वी मोठी कुटुंबं असल्यानं शाळांची पटसंख्या जास्त असायची. मात्र, आता कुटुंब नियोजनामुळे कुटुंबं दोन मुलांपर्यंत मर्यादित झाली आहेत. त्यातही मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवण्याचा पालकांचा कल वाढला आहे. यावर भाष्य करताना पाटील यांनी मिश्कील शैलीत, "हम दो हमारे दो... और इंग्लिश में जाने दो!" अशी टिप्पणी केली. त्यामुळे मराठी शाळांमधील पटसंख्या टिकवणं हे शिक्षकांसाठी आणखी मोठं आव्हान बनलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

''माझा मराठीचा पोरगा इंग्रजी बोलला पाहिजे!''

मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण मिळालं पाहिजे, यावर गुलाबराव पाटील यांनी भर दिला. "माझा मराठीचा पोरगा इंग्रजी बोलला पाहिजे," असं सांगत त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याची गरज व्यक्त केली. ''शासकीय शाळांमध्ये सीबीएसई (CBSE) पॅटर्न आणण्याच्या प्रयत्नांचा उल्लेख करत, पहिलीतील विद्यार्थीही इंग्रजीत बोलला पाहिजे आणि मराठी शाळांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मागे टाकलं पाहिजे'', असं आवाहन त्यांनी शिक्षकांना केलं.

शाळेत शिक्षकांसाठी ड्रेस कोडचा आग्रह

शिक्षकांच्या व्यक्तिमत्त्वाबाबतही गुलाबराव पाटील यांनी भाष्य केलं. शिक्षकांनी शाळेत ठरावीक ड्रेसकोडचं पालन करावं, असा आपला आग्रह असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "शाळेबाहेर जीन्स पँट घाला, टी-शर्ट घाला; मात्र शाळेत ड्रेसकोड असलाच पाहिजे. कुणालाही पाहताच हा शिक्षक आहे हे ओळखता आले पाहिजे," असं ते म्हणाले.

''मोबाईलचा माझ्याशी फक्त कॉलपुरताच संबंध!''

मोबाईलच्या वाढत्या वापराबाबत बोलताना पाटील यांनी स्वतःचं उदाहरण दिले. आज मोबाईलचा वापर प्रचंड वाढला आहे, मात्र आपण फक्त कॉल करणं आणि कॉल स्वीकारणं एवढाच मोबाईलचा वापर करतो. व्हॉट्सअॅप वगैरे आपल्याला फारसं समजत नाही, असं सांगत त्यांनी मिश्कील टिप्पणी केली. "डोक्याला तापच घ्यायचा नाही," असं म्हणत त्यांनी उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकवला.

''काही बातम्या बीपी वाढवतात, काही बीपी चांगला ठेवतात!''

माध्यमांबाबतही पाटील यांनी मिश्कील भाष्य केलं. ''आपल्या चांगल्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या की आनंद होतो; मात्र एखाद्या बातमीत संपूर्ण कार्यक्रमच 'वाजवलेला' असतो'', असं सांगत त्यांनी पत्रकारितेतील अनुभवावर विनोदी टिप्पणी केली. "एखादी बातमी बीपी (रक्तदाब) सामान्य ठेवते, तर एखादी बातमी बीपी वाढवणारी असते," असं ते मिश्कीलपणे म्हणाले.

''शिक्षकांचं काम हे मोठं पुण्याचं काम''

शिक्षकांवर विविध प्रकारच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या जात असल्याची चर्चा असते. मात्र समाजातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी योग्य पद्धतीनं पार पाडण्यात शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं पाटील यांनी सांगितले. शेवटी शिक्षकांच्या सन्मानाबाबत भावनिक भाष्य करताना ते म्हणाले की, शिक्षकांकडे अतिशय मोठं आणि पुण्याचं काम आहे. तुमचा विद्यार्थी उद्या कलेक्टर झाला, तरी तो आपल्या शिक्षकांसमोर आला तर सर्वप्रथम शिक्षकांच्या पाया पडेल. एवढं मोठं आणि सन्मानाचं स्थान शिक्षकांकडे आहे.

मराठी शाळांना नवसंजीवनी देण्याचं आवाहन

''जळगाव जिल्ह्यातील मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढत असल्याचं चित्र दिसत आहे. ही वाढ कायम ठेवण्यासाठी शिक्षकांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, इंग्रजी भाषेचे ज्ञान, संस्कार आणि शिस्त यांचा प्रभावी संगम साधावा. मराठी शाळेतील विद्यार्थी इंग्रजीतही सक्षम झाला पाहिजे आणि त्याच वेळी आपल्या मातृभाषेशी त्याची नाळ कायम राहिली पाहिजे'', असा संदेश मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिला. त्यामुळे ‘मराठी शाळा वाचवा’ एवढ्यावरच न थांबता ‘मराठी शाळा वाढवा आणि इंग्रजी शाळांना गुणवत्तेच्या जोरावर मागे टाका’, हेच आता शिक्षकांसमोरचे खरे आव्हान असल्याचं त्यांच्या भाषणातून स्पष्ट झालं.

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GULABRAO PATIL JALGAON SPEECH
GULABRAO PATIL SPEECH ON TEACHERS
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GULABRAO PATIL ON MARATHI SCHOOL

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