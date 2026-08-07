ETV Bharat / state

नाशिकचे रस्ते चकाचक होणार? राज ठाकरेंच्या टीकेवर गुलाबराव पाटलांचा 32 हजार कोटींचा दाखला!

नाशिकमधील खड्ड्यांवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी टीका केली. यावर बोलताना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, कुंभमेळ्यासाठी 32 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

Gulabrao Patil reply to Raj Thackeray
मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे राज ठाकरेंना उत्तर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जळगाव : जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विविध महत्त्वाच्या विषयांवर भूमिका मांडत शेतकरी कर्जमाफी, नशिराबाद विमानतळ, पाळधी-तरसोद बायपास, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कामकाजासह राज्यातील विविध राजकीय घडामोडींवर भाष्य केलं.

कर्जमाफीसाठी दोन दिवसांत विशेष शिबीरं : अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली. जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे 65 हजार पात्र शेतकऱ्यांपैकी 50 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला असून सुमारे 4 हजार शेतकरी मयत असल्याचे त्यांनी सांगितलं. उर्वरित लाभार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढील दोन दिवसांत जिल्हा प्रशासनाकडून विशेष शिबीरं आयोजित केली जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंद करून प्रलंबित प्रकरणं मार्गी लावण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मंत्री गुलाबराव पाटील (ETV Bharat)

नशिराबाद विमानतळावर अद्याप निर्णय नाही : नशिराबाद विमानतळ प्रकल्पाबाबत झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि मोबदल्याचा प्रश्न, तसेच इंडिगोसारखी मोठी विमानं उतरू शकतील, यासाठी धावपट्टी वाढवण्याचा मुद्दा चर्चिला गेला. मात्र या बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नसून पुढील पंधरा दिवसांत पुन्हा बैठक घेण्यात येणार असल्याचं पाटलांनी सांगितलं.

पाळधी-तरसोद बायपास : पाळधी-तरसोद बायपास रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत दिल्लीहून केंद्रीय पथक अद्याप आलं नसलं, तरी त्यांच्या प्रतिनिधीनं पाहणी केली आहे. 15 ऑगस्टपर्यंत एका बाजूनं वाहतूक सुरू करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं असून त्यानंतर दुसऱ्या बाजूच्या दुरुस्तीचं काम हाती घेतलं जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"रस्ता निकृष्ट दर्जाचा; दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत वाहतूक टाळावी" : पाळधी-तरसोद रस्त्याचं काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचा गंभीर आरोप करत पालकमंत्री म्हणाले की, "जोपर्यंत रस्त्याची संपूर्ण दुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत या मार्गावरून वाहतूक होऊ नये. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणं आवश्यक आहे."

"13 जून 2025 रोजीच तक्रार केली होती" : ''रस्त्याच्या कामाबाबत आपण 13 जून 2025 रोजीच अधिकृत तक्रार केली होती, काम थांबवावं आणि ठेकेदाराची बिलं रोखावीत अशी मागणीही केली होती. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली नाही. त्याच वेळी कारवाई झाली असती तर आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती'', असा आरोप त्यांनी केला. ''याच विषयावर खासदार, आमदार आणि डीपीडीसी बैठकीतही अनेकांनी तक्रारी केल्या होत्या तसेच संबंधित ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी करण्यात आली होती'', असंही त्यांनी सांगितलं.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणावर अप्रत्यक्ष टीका : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांवर अप्रत्यक्ष टीका करत पालकमंत्री म्हणाले की, "ठेकेदाराविरोधात केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडं तक्रार करण्यात आली आहे. काम सुरू असतानाच तक्रार केली होती. त्या वेळी कारवाई झाली असती तर आज रस्त्याची अशी अवस्था झाली नसती."

शिंदे-दिल्ली भेटीवर प्रतिक्रिया : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खासदारांसोबत दिल्लीत घेतलेल्या बैठकीबाबत विचारले असता, "त्या बैठकीची माहिती मला नाही. राज्याशी संबंधित काही विषय असतील म्हणून बैठक झाली असेल," एवढीच प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

राज ठाकरे यांच्या टीकेवर उत्तर : नाशिकमधील खड्ड्यांवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेवर बोलताना पालकमंत्री म्हणाले की, "कुंभमेळ्यासाठी 32 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे काही काळ नागरिकांना त्रास होत असला तरी लवकरच नाशिकचे रस्ते नव्याने तयार होतील."

जळगावातील उड्डाणपुलांना पाठिंबा : जळगाव शहरातील प्रस्तावित उड्डाणपुलांबाबत खासदार स्मिता वाघ यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतल्याचे स्वागत करत पालकमंत्री म्हणाले की, "शहरातील वाढती वाहतूक लक्षात घेता उड्डाणपूल अत्यंत आवश्यक आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल."

मराठा आंदोलनकर्त्यांना उपोषण न करण्याचे आवाहन : संभाजीनगर येथे मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपोषणाबाबत त्यांनी सांगितले की, "त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न सरकार करेल. मात्र आंदोलनकर्त्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारू नये," असे आवाहन त्यांनी केले.

उदय सामंत-मनोज जरांगे भेट योग्य : उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मनोज जरांगे यांची घेतलेली भेट योग्य असल्याचे सांगत, समाजातील प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारनं संवाद साधणं ही स्वाभाविक बाब असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

सदावर्ते यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर : गुणवंत सदावर्ते यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या टीकेला उत्तर देताना पालकमंत्री म्हणाले, "एकनाथ शिंदे म्हणजे सरकार आणि सरकार म्हणजे एकनाथ शिंदे. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करणे म्हणजे सरकारवर टीका करण्यासारखे आहे."

नगरसेवक रमेश म्हात्रे प्रकरणावर मौन : नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर मात्र पालकमंत्री म्हणाले, "तो विषय मला माहिती नाही.''

हेही वाचा

  1. ...तर मराठा समाज दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर आंदोलन करणार, मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचा केंद्र सरकारला इशारा
  2. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचा पुन्हा एल्गार; 29 ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाचा इशारा
  3. डबेवाले, माथाडी कामगार आणि सुरक्षा रक्षकांमध्ये मराठा समाजाचं प्रमाण अधिक, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

TAGGED:

GULABRAO PATIL NEWS
गुलाबराव पाटील लेटेस्ट न्यूज
गुलाबराव पाटील राज ठाकरे न्यूज
NASHIK KUMBH MELA ROW
GULABRAO PATIL ON RAJ THACKERAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.