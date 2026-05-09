उरमोडी धरण परिसरात भीषण अपघात, तीन महिलांसह चिमुकली जागीच ठार, तर सुप्रिया सुळे यांच्या गाडीला गुजरातच्या गाडीनं दिली ठोकर

सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातील परळी खोऱ्यात शुक्रवारी रात्री आयशर टेम्पोचा भीषण अपघात झाला. त्यामध्ये लग्नकार्य असलेल्या कुटुंबातील चौघेजण जागीच ठार झाले.

प्रातिनिधिक चित्र, इन्सेटमध्ये सुप्रिया सुळे यांनी पोस्ट केलेला नंबरप्लेटचा फोटो
प्रातिनिधिक चित्र, इन्सेटमध्ये सुप्रिया सुळे यांनी पोस्ट केलेला नंबरप्लेटचा फोटो (ETV Bharat)
Published : May 9, 2026 at 10:43 PM IST

सातारा - केबिनमध्ये बसलेल्या मुलाकडून चुकून हॅन्ड ब्रेक निघाल्यानं आयशर टेम्पो ओढ्यात कोसळून लग्नकार्य असलेल्या कुटुंबातील तीन महिला आणि सहा वर्षांची चिमुकली जागीच ठार झाल्याची हृदयद्रावक घटना शुक्रवारी रात्री उशिरा उरमोडी धरणाच्या परिसरातील कासारथळ गावात घडली. लीलाबाई उत्तम अडागळे (वय 56), मालुबाई सीताराम अडागळे (50), कल्पना सागर आवळे (36) आणि गार्गी सागर आवळे (वय 6 वर्षे), अशी अपघातातील मृतांची नावे आहेत. अन्य एकजण जखमी आहे.

उरमोडी धरण परिसरातल अपघाताचे घटनास्थळ
सातारा ग्रामीण पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कासारथळ (ता. सातारा) येथील सीताराम अडागळे यांच्या कुटुंबातील लग्नकार्य होतं. अडागळे कुटुंब कासारथळ गावातून निमसोड या पुनर्वसित गावात स्थलांतरित झालं आहे. याच ठिकाणी लग्न समारंभ होता. म्हणून कासारथळ गावातील साहित्य आणि जनावरांना टेम्पोतून हलवण्याचं काम दोन दिवसांपासून सुरू होतं. शुक्रवारी रात्री आयशर टेम्पोच्या केबिनमध्ये बसलेल्या मुलाकडून हॅन्ड ब्रेक निघाला आणि टेम्पो उतारावरून थेट धरणाकडे जाऊन ओढ्यात पलटी झाला. टेम्पोखाली सापडल्याने तीन महिलांसह एक चिमुकली जागीच ठार झाली.

या घटनेची माहिती समजताच आजूबाजूच्या गावातील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तसंच शिवेंद्रराजे ट्रेकर्सना पाचारण करण्यात आलं. त्यांनी तातडीनं जेसीबी आणून टेम्पोखाली अडकलेल्यांना बाहेर काढलं. मात्र, या भीषण अपघातात टेम्पोच्या केबिनमध्ये बसलेल्या तीन महिला आणि सहा वर्षांची चिमुकली टेम्पोखाली सापडल्यानं जागीच ठार झाली होती. गंभीर जखमी झालेल्या एकाला उपचारासाठी सातारा जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.



लग्नकार्य असलेल्या कुटुंबातील चौघांचा जागीच मृत्यू झाल्यानं परळी खोऱ्यावर शोककळा पसरली आहे. तसंच मंगल कार्य असलेल्या कुटुंबातील वातावरण या भीषण अपघातामुळे क्षणात दुःखात बदललं. सातारा जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष राजू भोसले हे परळी खोऱ्यातील असल्यानं अपघाताची माहिती मिळताच ते तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी आपत्कालीन यंत्रणांना मदतीसाठी पचारण केलं.

दुसरीकडे, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या गाडीला आज रात्री मुंबई-पुणे महामार्गावर किरकोळ अपघात झाला. याबाबत त्यांनी स्वतः Xवर माहिती दिली आहे. तसंच, ज्या वाहनानं त्यांच्या वाहनाला धडक दिली त्या वाहनाची नंबर प्लेटही सुप्रिया सुळेंनी शेअर केली आहे. सुप्रिया सुळे आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, “आज पुणे ते मुंबई प्रवास करत असताना, महामार्गावर GJ13CF5257 या वाहनाने बेदरकारपणे गाडी चालवल्यामुळे माझ्या गाडीला बाजूने धडक दिली.” त्या पुढे म्हणाल्या, “हा एक अत्यंत वाईट अनुभव होता. सुदैवाने, सर्वजण सुरक्षित आहेत. अशा घटना हा एक गंभीर इशारा आहे की, आपल्या रस्त्यांवरील अतिवेग आणि निष्काळजीपणामुळे असंख्य लोकांचे जीव धोक्यात येऊ शकतात. मी सर्वांना आवाहन करते की, सीट बेल्ट लावा, सतर्क राहा आणि जबाबदारीने वाहन चालवा, जेणेकरून आपले महामार्ग सर्वांसाठी अधिक सुरक्षित राहतील.”

