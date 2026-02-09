ETV Bharat / state

गुजरातच्या 'टोपीवाला' कुटुंबानं भिवंडीच्या बांधकाम व्यावसायिकाला हनीट्रॅपमध्ये अडकवून लावली टोपी, गुन्हा दाखल

गुजरातच्या एका कुटुंबानं भिवंडीतील एका बांधकाम विकासकाला हनीट्रॅपमध्ये अडकवून लाखोंचा ऐवज घेऊन पोबारा करून टोपी लावली.

Bhiwandi honeytrap fir
फाईल फोटो - शांतीनगर पोलीस ठाणे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 9, 2026 at 5:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे - गुजरात राज्यातील राजकोट जिल्ह्यात राहणाऱ्या ‘टोपीवाला’ कुटुंबानं भिवंडीतील एका बांधकाम विकासकाला हनीट्रॅपमध्ये अडकवून लाखोंचा ऐवज घेऊन पोबारा करून टोपी लावल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला. या प्रकरणी दोन महिलांसह तीन जणांच्या विरोधात शांतीनगर पोलीस ठाण्यात विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. श्रीमती इशरत टोपीवाला, शहनाज इब्राहिम टोपीवाला, इरशाद इब्राहिम टोपीवाला अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावं आहेत.

हनीट्रॅपमध्ये अडकला व्यावसायिक - पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे बांधकाम व्यवसायिक आहेत. तक्रारदाराला २६ एप्रिल २०२४ ते ३० ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत भिवंडीतील एका लॉजवर आरोपींनी हनीट्रॅपमध्ये अडवलं. त्यानंतर हनीट्रॅपच्या जाळ्यात अडकल्याने तक्रारदाराचे व्हिडिओ काढल्याचे सांगून ते व्हायरल करण्याची धमकी देत आरोपी महिलेने वेळोवेळी रोख रक्कम, सोन्याचे दागिने आणि घर घेण्यासाठी पैशांची मागणी केली.

आरोपीला लाखोंच्या वस्तू दिल्या - तक्रारदारानं समाजात बदनामी होईल या भीतीनं महिला आरोपीला आयफोन १४ प्रो मॅक्स व दोन मोबाईल, लॅपटॉप, आय पॅड, स्कुटी, सोन्याची अंगठी व बांगडया, कानातील झुमके, दोन एअर कंडीशन, जिमचे संपूर्ण साहित्य, फ्रिज, वॉशिंग मशिन तसंच इतर वस्तू घेऊन दिल्या. तसंच आरोपी महिलेला इतर दोन पुरुष आरोपी हे मदत करत असल्याचा उल्लेख तक्रारदारानं तक्रारीत केला आहे.

पोलिसात दिली तक्रार - हनीट्रॅपमध्ये अडकून आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच, तक्रारदारानं ६ फेब्रुवारीला शांतीनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. हनीट्रॅपमध्ये अडकून लाखोंचा चुना लावणाऱ्या ‘टोपीवाला’ कुटुंबातील तिघांच्या विरोधात शांतीनगर पोलीस ठाण्यात विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गुन्हा दाखल करत पोलीस तपास सुरू - या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनायक गायकवाड यांच्यांशी संपर्क साधला असता "गुन्हा दाखल असलेले आरोपी हे गुजरात राज्यातील राजकोट जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. त्यांनी तक्रारदाराची २६ एप्रिल २०२४ ते ३० ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत भिवंडीतील एका लॉजवर भेट घेत त्यांना हनीट्रॅपमध्ये अडकलं. हा गुन्हा दाखल होताच आरोपींना हजर होण्यसाठी नोटीस बजावल्या असून, या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक रवींद्र आव्हाड करत आहेत," असं सांगितलं.

हेही वाचा -

  1. गुंतवणूक करताना ज्येष्ठ नागरिकाची ४ कोटींची फसवणूक; पैसे मागताच महिलेच्या साथीदारानं दिली बलात्कार गुन्ह्याची धमकी
  2. अल्पवयीन मुलीशी विवाह करणारा नवरदेव गाडीवरून फरार; नातेवाईकांसह अनेकांविरोधात गुन्हा दाखल!
  3. मानसिकदृष्ट्या विकलांग तरुणीवर बलात्कार प्रकरणात पित्याला अटक; पोलिसांनी कसा केला तपास?

TAGGED:

BHIWANDI BUILDER HONEYTRAP
BHIWANDI HONEYTRAP FIR
बांधकाम व्यावसायिक हनीट्रॅप
गुजरात टोपीवाला हनीट्रॅप
GUJARAT TOPIWALA FAMILY HONEYTRAP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.