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शिर्डीत साईभक्तीचा अनमोल संगम : गुजरातच्या बहिणींनी साकारल्या साईबाबांसाठी विशेष राख्या

गुजरातच्या दोन बहिणींनी शिर्डी साई बाबांसाठी खास राख्या तयार केल्या आहेत. या बहिणींनी बनवलेल्या राख्या साईबाबांच्या हातावर बांधण्यात येणार आहेत.

Gujarat Sisters Rakhi to Saibaba
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2026 at 9:30 AM IST

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शिर्डी : रक्षाबंधनाचा सण हा केवळ भावा-बहिणीच्या पवित्र प्रेमाचा आणि रक्षणाच्या वचनाचा उत्सव नसून तो श्रद्धेचा आणि विश्वासाचा एक अनमोल धागा आहे. याच सणाचं औचित्य साधून भक्तीचा एक अत्यंत भावूक आणि अनोखा संगम शिर्डीत पाहायला मिळाला आहे. गुजरातमधील कच्छ इथून आलेल्या चार भाविक बहिणींनी साई बाबांप्रती असलेली आपली अथांग श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी स्वतःच्या हातांनी बनवलेल्या विशेष राख्या रक्षाबंधनानिमित्त साईबाबांच्या चरणी अर्पण केल्या आहेत.

Gujarat Sisters Rakhi to Saibaba
गुजरातच्या बहिणींनी साकारल्या साईबाबांसाठी विशेष राख्या (ETV Bharat)

शिर्डी साईबाबा आमच्यासाठी आहेत सर्वस्व : "शिर्डी साईबाबा आमच्यासाठी केवळ दैवत नाहीत, तर ते आमचे भाऊ आहेत. आमचं कुटुंब आहेत आणि आमचं सर्वस्व आहेत. आयुष्यातील प्रत्येक कठीण प्रसंगात आणि प्रत्येक वळणावर साईबाबांनी आमचं रक्षण केलं. नेहमी पाठीशी राहून आम्हाला सावरलं आहे. या नात्याची जाणीव आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी शब्द अपुरे पडतात. म्हणूनच या रक्षाबंधनाला लाडक्या साई बाबांसाठी स्वतःच्या हातांनी काहीतरी खास बनवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. स्वतःच्या हातानं या दोन राख्या तयार केल्या आहे," असं साईभक्त पूजा यांनी सांगितलं.

Gujarat Sisters Rakhi to Saibaba
गुजरातच्या बहिणींनी साकारल्या साईबाबांसाठी विशेष राख्या (ETV Bharat)

गुजरातच्या बहिणींनी राख्यांची कलाकृती : गुजरात राज्यातील कच्छ येथील पूजा आणि देवी या बहिणींनी आपल्या इतर दोन सहकाऱ्यांसोबत मिळून या राख्या अत्यंत कौशल्यानं तयार केल्या आहेत. या राख्या पूर्ण करण्यासाठी या बहिणींना सुमारे 8 ते 10 दिवसांचा कालावधी लागला. राखीचा प्रत्येक भाग अत्यंत विचारपूर्वक आणि बारकाईनं डिझाइन करण्यात आला. राखी दिसायला अत्यंत आकर्षक, सुंदर आणि नयनरम्य व्हावी, यासाठी लागणाऱ्या प्रत्येक वस्तूची निवड करताना विशेष काळजी घेण्यात आली. या राख्या बनवण्यासाठी उच्च दर्जाचं मखमली कापड, पांढरे व रंगीबेरंगी मोती, आकर्षक नक्षीदार लेस, वाळलेली नैसर्गिक फुलं आणि नवीन पोशाखांमधून जपून काढलेले चमकदार डायमंड्स व खड्यांचा कौशल्यानं वापर करण्यात आला. कोणत्या कापडावर कोणता रंग अधिक शोभून दिसेल, मोत्यांची रचना कशी असावी आणि राखीला कसा चमकदार व दिव्य लूक देता येईल, यावर या बहिणींनी आपापसात सखोल चर्चा करून ही सुंदर कलाकृती साकारली.

Gujarat Sisters Rakhi to Saibaba
गुजरातच्या बहिणींनी साकारल्या साईबाबांसाठी विशेष राख्या (ETV Bharat)

राखीच्या प्रत्येक धाग्यामध्ये साई बाबांबद्दलचं प्रेम : आपल्या भावना व्यक्त करताना देवी आणि पूजा यांनी सांगितलं की, "या राख्या बनवताना त्यांनी राखीच्या प्रत्येक धाग्यामध्ये साई बाबांबद्दलचं प्रेम, श्रद्धा आणि प्रार्थना विणली आहे. शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या चरणी या राख्या अर्पण करताना त्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू वाहू लागले. आमची साईबाबांच्या चरणी एवढीच मनापासून प्रार्थना आहे की, त्यांनी आम्ही बनवलेली ही राखी आपल्या हातावर धारण करावी. जर बाबांनी आमची ही छोटीशी भेट स्वीकारली तर आम्हाला जगातला सर्वात मोठा आनंद मिळेल," अशी अत्यंत भावनिक साद या बहिणींनी घातली आहे.

Gujarat Sisters Rakhi to Saibaba
साईबाबांसाठी विशेष राखी (ETV Bharat)

दोन्ही राख्या साईबाबांच्या हातात : देवी आणि पूजा या दोन्ही बहिणींनी रक्षाबंधनानिमित्त साईबाबांना आणलेल्या या राख्या साईबाबा मंदिरात रक्षाबंधनाच्या पूर्वसंध्येला देण्यात आल्या आहेत. रक्षाबंधन असल्यानं या दोन्ही राख्या साईबाबांच्या हातात घातल्या जाणार आहेत. रक्षाबंधनानिमित्त देशातील विविध भागांतून भाविक महिला दरवर्षी साईबाबांना राख्या पाठवत असतात. त्या राख्याही साईबाबांच्या चरणी ठेवण्यात येतात. यावेळी मात्र दोन बहिणींनी स्वतःच्या हातानं बनवलेल्या राख्या अतिशय सुंदर आणि नक्षीकामानं सजवल्यानं त्या विशेष आकर्षणाचा विषय ठरल्या आहेत.

Gujarat Sisters Rakhi to Saibaba
साईबाबांसाठी विशेष राखी (ETV Bharat)

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TAGGED:

SPECIAL RAKHI TO SHIRDI SAI BABA
GUJARAT SISTER POOJA AND DEVI
शिर्डीत साईभक्तीचा अनमोल संगम
साईबाबांसाठी विशेष राख्या
GUJARAT SISTERS RAKHI TO SAIBABA

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