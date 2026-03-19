शिर्डीत साई मंदिरावर श्रद्धेची गुढी उभारून मराठी नववर्षाचं उत्साहात स्वागत, भाविकांची गर्दी

शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरावरच्या कलशावर गुढी उभारण्यात आली. दिवसभर मंदिर परिसरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

Gudi Padwa shirdi sai baba mandir
शिर्डी साईबाबा मंदिरात गुढी उभारली (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 19, 2026 at 11:04 AM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) - मराठी नववर्षाची सुरुवात ठिकठिकाणी गुढी-तोरणं उभारून केली जाते. शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरावरच्या कलशावर गुढी उभारण्यात आली. शिर्डी साईबाबा संस्थानचे अध्यक्ष व जिल्हा न्यायाधीश शिवाजीराव कचरे यांच्या हस्ते गुढी आणि पंचांगाची विधीवत पूजा केल्यानंतर साई मंदिरावर श्रद्धेची गुढी उभारण्यात आली.

Gudi Padwa shirdi sai baba mandir
शिर्डी साईबाबा मंदिरात गुढी उभारली (ETV Bharat Reporter)

नवीन पंचांगाची विधीवत पूजा - सकाळी साडेसहा वाजता साईबाबा मंदिराच्या कळसाजवळ साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सपत्नीक विधीवत पूजा केली. साई मंदिरातील सर्व धार्मिक पूजा विधी पंचांगाप्रमाणे चालतात. यावेळी नवीन पंचांगाची विधीवत पूजा करून साई मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी मंत्रोच्चार केले. त्याचबरोबरीने साई संस्थानचे अध्यक्ष शिवाजीराव कचरे तसेच उपकार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे यांच्या हस्ते गुढीचे विधीवत पूजन पार पडल्यानंतर ती गुढी साईबाबा मंदिराच्या सुवर्ण कळसाजवळ उभारण्यात आली.

Gudi Padwa shirdi sai baba mandir
शिर्डी साईबाबा मंदिरात गुढी उभारली (ETV Bharat Reporter)

साखरेच्या गाठींचा खास श्रुंगार - गुढीपाडव्यानिमित्त साईबाबांना सोन्याच्या अलंकारांसह साखरेच्या गाठींचा खास श्रुंगार करण्यात आला आहे. मराठी नववर्षाच्या निमित्तानं महाराष्ट्रातून आणि देशातून मोठ्या प्रमाणात साईभक्त शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी आले असून, साईबाबांच्या दर्शनानं आपलं नवीन वर्ष सुरुवात करतायेत. गुढीपाडव्याच्या दिवशी कडुनिंबाच्या पानाला विशेष महत्त्व आहे. निंब हा कडू असला तरी तो आरोग्यास हितकारक असतो. साईबाबांनीही आपल्या जीवनात अनेक कडू घटना पचवत जनमानवाला संदेश दिला.

Gudi Padwa shirdi sai baba mandir
शिर्डी साईबाबा मंदिरात गुढी उभारली (ETV Bharat Reporter)

साईबाबांच्या रथाची गावातून मिरवणूक - गुढीपाडवानिमित्तानं सकाळी साईबाबांच्या मंदिराच्या कळसावर गुढी उभारण्यात आली असून, दुपारी साईबाबांच्या द्वारकामाई मंदिरात घंटानाद करण्यात येणार आहे. तसेच सायंकाळी साईबाबांच्या रथाची गावातून मिरवणूक निघणार आहे. ही मिरवणूक परत आल्यानंतर साईबाबांची धूपआरती सुरू होईल. रात्री साईबाबा समाधी मंदिर स्टेज येथे कीर्तन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आज गुरुवार असल्यामुळे गुरुवारची नित्याची साईबाबांची पालखी मिरवणूकही निघणार आहे. पालखी मिरवणूक संपल्यानंतर साईबाबांची रात्रीची शेजआरती होईल.

Gudi Padwa shirdi sai baba mandir
शिर्डी साईबाबा मंदिरात गुढी उभारली (ETV Bharat Reporter)

अशा विविध धार्मिक कार्यक्रमांनी आजचा गुढीपाडवा उत्सव साजरा करण्यात येत असून, रात्रीच्या शेजारतीनंतर या एकदिवसीय उत्सवाची सांगता होणार आहे.

