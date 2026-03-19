राज ठाकरेंच्या शिवतीर्थावर गुढीपाडव्याचा उत्साह, सहकुटुंब उभारली गुढी!
पाडवा मेळाव्यानिमित्त सकाळपासूनच शिवाजी पार्क परिसरात मनसैनिकांची गर्दी वाढत असल्याचं दिसून येत आहे.
Published : March 19, 2026 at 1:25 PM IST
मुंबई : प्रथेप्रमाणे साडे तीन शुभ मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या गुढी पाडव्यानिमित्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा (मनसे) पाडवा मेळावा गुरुवारी (19 मार्च) मुंबईतील शिवाजी पार्कात आयोजित करण्यात आला आहे. दरम्यान, यापूर्वी राज ठाकरे यांचं निवासस्थान असलेल्या 'शिवतीर्थ' इथं पारंपरिक पद्धतीनं ठाकरे कुटुंबीयांनी गुढी उभारली. यावेळी संपूर्ण ठाकरे कुटुंबीय उपस्थित होतं.
शर्मिला ठाकरेंकडून देशवासियांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा! : पाडवा मेळाव्यानिमित्त सकाळपासूनच शिवाजी पार्क परिसरात मनसैनिकांची गर्दी वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून कार्यकर्ते दादरच्या दिशेनं निघालेत. त्यामुळं आज संपूर्ण दिवसभर शिवाजी पार्क परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलाय. संपूर्ण परिसरातील पार्किंग हटवण्यास सुरूवात झालीय. संपूर्ण शिवाजी पार्क आणि दादर परिसरात ठिकठिकाणी मनसेच्या मेळाव्याचे पोस्टर्स आणि बॅनर्स लावल्याचं पाहायला मिळतंय. या सर्व वातावरणात घरातील गुढी उभारल्यानंतर राज ठाकरे यांच्या पत्नी शर्मिला ठाकरे यांनी घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर येत सर्वांना मिठाई दिली आणि हिंदु नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या.
दोन दिवसांपासून मेळाव्याची तयारी : दरवर्षीप्रमाणे मनसेचा बहुचर्चित गुढी पाडवा मेळावा यंदाही मुंबईतील शिवाजी पार्कात मोठ्या थाटात पार पडणार आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या मेळाव्याची तयारी सुरू आहे. यंदाच्या मेळाव्याकरता सोशल मीडियावर काही टीझरही प्रसिद्ध करण्यात आलाय. त्यात मराठी भाषा आणि मराठी माणसांच्या प्रश्नांवर राज ठाकरेंच्या आवाजात मराठीबद्दल जोरदार भूमिका यातून मांडण्यात आलीय. मनसेच्या अधिकृत पेजवर दोन टीझर प्रसिद्ध करण्यात आलेत. "महाराष्ट्रात सध्या जे चाललंय ते पटत नाहीय?, रोजच्या घटना पाहून मनस्ताप होतोय? महाराष्ट्राची अवस्था पाहून अस्वस्थ झाला आहात?" असे प्रश्न विचारत मनसेनं सर्व मराठीप्रेमींना आज संध्याकाळी शिवाजी पार्कावर येण्याचं आवाहन केलंय. तसंच महाराष्ट्र, मराठी माणूस आणि मराठी भाषेबाबत कोणाशीही तडजोड करणार नाही, या भूमिकेवर मनसे ठाम असल्याचं या टीझरमधून सांगण्यात आलंय.
राज ठाकरे काय बोलणार? याकडे सर्वांचं लक्ष : मराठी नववर्षाच्या निमित्तानं होणाऱ्या या सभेत मराठी भाषा, मराठी माणसांचे प्रश्न आणि सध्याचं राज्यातील राजकारण यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे काय बोलणार? याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष आहे. याशिवाय, स्थानिक मुद्दे, राज्यातील राजकीय घडामोडी आणि सामाजिक वादग्रस्त विषयांवरही ते भाष्य करण्याची शक्यता आहे. या सभेच्या माध्यमातून राज ठाकरे नेहमीप्रमाणे आपल्या आक्रमक शैलीत सरकारवर टीका करताना दिसतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
