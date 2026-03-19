गुढीपाडव्यानिमित्तानं गिरगावमध्ये शोभायात्रेचं आयोजन, महिलांची बाईक रॅली, कोळी नृत्याचं केलं सादरीकरण

गुढीपाडव्यानिमित्ताने गिरगावमध्ये शोभायात्रेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात अनेक नागरिकांनी सहभाग घेतला होता.

Gudi Padwa 2026 Shobhayatra in Girgaon
गिरगावमध्ये साजरा झाला मराठमोळा गुढीपाडवा (ETV Bharat Reporter)
Published : March 19, 2026 at 1:05 PM IST

मुंबई - हिंदू नववर्ष अर्थात गुढीपाडव्याचा सण मोठ्या उत्साहात गिरगावात साजरा करण्यात आला. यावेळी मराठमोळी शोभायात्रा गिरगावमध्ये उत्साहात काढण्यात आली. मोठ्या संख्येनं मुंबईकर शोभायात्रेसाठी मराठमोळे कपडे घालून सहभागी झाले होते. गिरगावमध्ये निघणारी ही शोभायात्रा संपूर्ण राज्यासाठी एक महत्त्वाचं आकर्षण असते. यंदाही या शोभायात्रेत मोठा उत्साह पाहायला मिळाला.

नागरिकांचा मोठा सहभाग - गिरगावमधील ही शोभायात्रा म्हणजे एक भव्य सांस्कृतिक मिरवणूक असते. पारंपरिक वेशभूषेत नागरिकांनी मोठ्या संख्येने यात सहभाग घेतला. नऊवारी साडी नेसलेल्या महिला, फेटा बांधलेले पुरुष- महिला आणि जोशात वादन करणारे ढोलपथक यामुळं गिरगावचा परिसर महाराष्ट्राच्या परंपरेनं रंगून गेला होता.

मराठी संस्कृती जोपासली - शोभा यात्रेचं आकर्षण असणारी महिलांची बाईक रॅली देखील मोठ्या उत्साहात निघाली. गिरगावचा विचार केला तर पहिल्यापासूनच मराठी संस्कृती जोपासणारा हा परिसर राहिला आहे. आजही मोठ्या प्रमाणात गिरगावमध्ये मराठी संस्कृती जोपासली जाते आणि त्याच अनुषंगानं या ठिकाणी ही मराठमोळी बाईक रॅली दरवर्षी निघते.

बाईक रॅलीत महिलांचा सहभाग - यंदाही मोठ्या उत्साहामध्ये ही बाईक रॅली निघाली होती. सावित्रीबाई फुले यांचा पेहराव करून स्वाती हांडे या बाईक रॅलीमध्ये सहभागी झाल्या. त्यांच्यासोबत इतरही महिला मराठमोळ्या साड्या नेसून बाईक रॅलीत सहभागी झाल्या. यावेळी सर्वांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि उत्साह पाहायला मिळत होता. "आम्ही सावित्रीबाईंच्या लेकी आहोत आणि सावित्रीबाईंमुळंच आज महिलांना प्रतिष्ठेचं स्थान मिळालं आहे म्हणून मी त्यांचा पेहराव केला," असं यावेळी स्वाती हांडे म्हणाल्या. दुसरीकडे महाराष्ट्राची कुलदेवी अशी ओळख असणाऱ्या भवानी देवीचा देखावा देखील एका बुलेटवर करण्यात आला होता. पुरुषांनी अखंड भारताचा संदेश या बाईक रॅलीमधून दिला.

कोळी नृत्य केलं सादर - कोळी नृत्य देखील मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी सादर करण्यात आलं. मुंबईचा भूमिपुत्र कोळी समाज असल्यानं कोळी समाजाच्या वेशभूषा साकारत या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात कोळी बांधवांनी सहभाग घेतला होता. कोळी परंपरेचे दर्शन यावेळी कोळी बांधवांनी करून दिलं.

गाण्यांवर धरला ठेका - संपूर्ण गिरगाव परिसर ढोल ताशाच्या आवाजानं आणि लोकसंगीतानं दुमदुमून गेला होता. ढोल ताशा पथक या शोभा यात्रेचं प्रमुख आकर्षण आहे. मोठ्या उत्साहात ही शोभायात्रा पार पडली. लोकसंगीत देखील वाजवण्यात आलं. उपस्थितांनी मराठी गाण्यांवर ठेका धरला.

