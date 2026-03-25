पाडवा संपल्यानंतरही गावात रामनवमीपर्यंत डौलानं उभी असते गुढी; 50 वर्षांपासून परंपरा कायम
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील थेरगाव येथे गुढी पाडव्यानिमित्त सलग आठ दिवस गुढी उभारण्याची एक अनोखी परंपरा आजही जपली जाते.
Published : March 25, 2026 at 8:28 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : गुढी पाडवा (Gudi Padwa) सण मोठ्या उत्साहार पार पडला. मराठी नवीन वर्षाची सुरुवात नव्या उमेदीनं करण्यात आली. प्रत्येक सणाचं वेगवेगळ्या भागांमध्ये वैशिष्ट्य मानलं जातं. तसेच काही वैशिष्ट्य गुढी पाडव्याच्या निमित्तानं पैठण तालुक्यातील थेरगाव आणि परिसरात पहायला मिळालं. या ठिकाणी गुढी पाडव्याला उभारलेली गुढी चक्क आठ दिवस तशीच ठेवली जाते.
रामनवमीच्या दिवशी सायंकाळी विधिवत पूजन करून गुढी उतरवली जाते. विशेष म्हणजे सर्व जाती-धर्माचे लोक एकत्र येऊन या सणामध्ये सहभागी होतात. दरम्यानच्या काळात परिसरात आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण असल्याची माहिती ग्रामस्थ काकासाहेब थोटे पाटील यांनी दिली.
आठ दिवस उभारली जाते गुढी : महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणसासाठी गुढी पाडवा सणाला विशेष महत्व आहे. मराठी नवीन वर्षाला सुरुवात होणार असल्यानं अतिशय पवित्र आणि फलदायी दिवस म्हणूनदेखील पाडव्याला महत्व प्राप्त आहे. प्रभू श्रीरामानं रावणाचा पराभव करत अयोध्येत परत आल्याचा आनंद साजरा केला जातो. शिवाय ब्रह्मदेवानं सृष्टीची निर्मिती सुरू केल्याचा पौराणिक संदर्भ या दिवसाला आहे. त्याचबरोबर वसंत ऋतूचं स्वागत करण्यासाठी हा गुढी पाडव्याच्या सण साजरा केला जातो. दाराला तोरण बांधून घराच्यावर गुढी उभारण्याची परंपरा प्राचीन काळापासून सांभाळली जाते. मात्र, गावात विजयी पताका म्हणून पैठण तालुक्यातील थेरगाव येथे रामनवमीपर्यंत म्हणजे आठ दिवस घरावर गुढी उभारण्याची प्रथा आहे. मागील पन्नास वर्षांपासून ही अनोखी प्रथा पाळली जात असल्याची माहिती, ग्रामस्थ विलास बोरांडे यांनी दिली.
गावात होतो सप्ताह : थेरगाव परिसरातील चार गावांमध्ये आठ दिवस गुढी उभारण्याची प्रथा आहे. गुढी पाडव्याच्या दिवशी पारंपारिक पद्धतीने गुढी उभारली जाते. त्यानंतर राम नवमीपर्यंत गुढी तशीच ठेवली जाते. दरम्यानच्या काळात गावातील हनुमान मंदिरात सप्ताहाचा कार्यक्रम ठेवला जातो. या कार्यक्रमामध्ये सर्व जाती-धर्माचे लोक एकत्र येऊन विविध उपक्रम राबवतात. त्यामुळं सामाजिक सलोखा निर्माण होतो. गावातील वातावरण आनंददायी होते. रामनवमीला मोठ्या प्रमाणात सप्ताहाचा समारोप करूनच उभारलेली गुढी काढली जाते, अशी माहिती ग्रामस्थ काकासाहेब थोटे पाटील यांनी दिली.
