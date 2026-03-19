मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे सोने-चांदीच्या दरात घसरण; गुढीपाडवा असूनही खरेदीवर परिणाम
राज्यात सर्वत्र गुढीपाडवा उत्साहात साजरा झाला. गुढीपाडवानिमित्त नागरिक सोनं आणि चांदीची खरेदी करतात. गुरुवारी पुण्यात नागरिकांनी दागिन्यांची खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठेत गर्दी केली.
Published : March 19, 2026 at 7:07 PM IST
पुणे : हिंदू नववर्ष तसंच साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असलेल्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर गुरुवारी सोनं-चांदी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जाते. आजच्या मुहूर्तावर सोनं खरेदीची परंपरा असून या दिवशी सोनं खरेदी शुभ मानलं जातं. त्यानुसार गुरुवारी पुणेकर नागरिकांनी बाजारपेठेत सोनं-चांदी खरेदी केली. नागरिकांनी गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर सोने चांदीच्या खरेदीला जास्त पसंती आहे. परंतु, दुसरीकडं मागील 18 दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका सोने-चांदीला बसला आहे. आज सोन्याच्या आणि चांदीच्या किंमतीत घसरण झाली आहे.
सोनं-चांदीची विक्री करण्यासाठी नागरिकांची गर्दी : "गेल्या काही दिवसांपासून सोनं-चांदी खरेदीच्या बाजारात मोठी उलाढाल होताना पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोने चांदीच्या भावात बदल होत आहेत. जेव्हा युद्ध सुरू झालं तेव्हा सोनं-चांदीचे भाव गगनाला भिडले होते. यावेळी सोनं लाखापर्यंत गेलं तर चांदीची किंमत ही चार लाख वीस हजार रुपये किलो होती. तेव्हा सगळ्या देशाकडून सोनं-चांदीची खरेदी केली जातं होती. मात्र, आता ही परिस्थिती उलटी झाली आहे. जे देश सोनं खरेदी करत होते, ते आता सोनं विकत आहेत. यामुळं सोनं-चांदीचे दर कमी झाले आहेत. तसंच भारतात 80 टक्के लोक धार्मिक असून ते सोन्याला लक्ष्मी मानतात. आज साडेतीन मुहुर्तांपैकी एक मुहूर्त असल्यानं सकाळपासून पुणेकरांकडून सोनं खरेदीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे," असं रांका ज्वेलर्सचे मालक फत्तेचंद रांका यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
काय आहेत आज सोनं आणि चांदीचे भाव? : गुढीपाडव्याच्या निमित्तानं अनेक जण गुरुवार सकाळपासून सोनं खरेदीसाठी ग्राहक येत आहेत. सोन्याचे दर कमी झाले आहेत. आजच्या मुहूर्ताला सोनं खरेदी केलं जात आहे. आज सोनं तीन हजार रुपयांनी कमी झालं आहे. आजचे सोन्याचे दर हे 1 लाख 52 हजार रुपये तोळे असे आहेत. सोन्याच्या दर गेले काही दिवसापासून कमी-जास्त होत आहेत.
