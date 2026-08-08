कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीत भाविकांची गर्दी वाढणार; आतापासून नियोजन करा, राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांना उच्च दर्जाच्या व दर्जेदार सुविधा देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
Published : August 8, 2026 at 1:53 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 2:03 PM IST
शिर्डी : नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात शिर्डीतील साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून लाखो भाविक येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, तसेच त्यांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि उच्च दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी साईबाबा संस्थान, शिर्डी नगरपालिका, पोलीस प्रशासन, स्थानिक ग्रामस्थ आणि संबंधित सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयानं काम करावं, असं आवाहन जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलं.
आतापासूनच नियोजन करा : शिर्डीतील साईबाबांच्या दर्शनासाठी दररोज मोठ्या संख्येनं भाविक येतात. आगामी कुंभमेळ्याच्या कालावधीत ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं शहरातील वाहतूक व्यवस्था, वाहनतळ, निवास व्यवस्था, दर्शनरांगा, परिक्रमा मार्ग, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि भाविकांची सुरक्षितता या बाबी अधिक महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या सर्व बाबींचं नियोजन आतापासूनच करण्यात यावं, अशा सूचना पालकमंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या.
शहरात स्वच्छता, सुरक्षितता : शिर्डीचा देशातील प्रमुख आध्यात्मिक नगरी म्हणून विकास होत असताना येथे येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला चांगला अनुभव मिळणं आवश्यक आहे. मंदिर परिसरासह संपूर्ण शहरात स्वच्छता, सुरक्षितता, निवास आणि वाहतूक व्यवस्थेसह आवश्यक सुविधा भाविकांना सहज उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ, व्यावसायिक, नगरपालिका, पोलीस प्रशासन आणि साईबाबा संस्थान यांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
इलेक्ट्रिक शटल बसची सुविधा उपलब्ध : कुंभमेळ्याच्या काळात मोठ्या संख्येनं चारचाकी आणि इतर वाहनं शिर्डीत दाखल होणार असल्यानं पार्किंगचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळं शहराच्या विविध भागांतील उपलब्ध जागांचा नियोजनबद्ध वापर करून वाहनतळांची व्यवस्था करावी. पार्किंगपासून साई मंदिरापर्यंत भाविकांना सहज पोहोचता यावं, यासाठी साईबाबा संस्थानच्या इलेक्ट्रिक शटल बसची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही नियोजन करावं, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर : भाविकांना वाहनतळ शोधण्यासाठी शहरात भटकंती करावी लागू नये, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही त्यांनी भर दिला. विविध शहरांतून येणाऱ्या वाहनांसाठी उपलब्ध पार्किंगची माहिती मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावी. तसेच कोणत्या वाहनतळावर किती जागा उपलब्ध आहेत, याची माहिती भाविकांना रिअल टाइममध्ये मिळेल, अशी यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पार्किंग व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी क्यूआर कोडचा वापर करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या. शहरातील प्रमुख प्रवेशद्वार, रस्ते आणि आवश्यक ठिकाणी क्यूआर कोड उपलब्ध करून देऊन भाविकांना जवळच्या वाहनतळाची माहिती, तेथील उपलब्ध जागा तसेच मंदिरापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग याबाबत माहिती मिळण्याची व्यवस्था करावी. यामुळं शहरातील अनावश्यक वाहतूक कमी होऊन वाहतूक कोंडी टाळण्यास मदत होईल. तसेच भाविकांचा वेळ वाचून त्यांना अधिक सुलभपणे साईबाबांच्या दर्शनासाठी जाता येईल.
भाविकांना विशेष सुविधा : भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन दर्शनरांगांमध्ये गर्दी होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र आणि शिस्तबद्ध नियोजन करणं आवश्यक आहे. दर्शनरांग, परिक्रमा मार्ग आणि मंदिर परिसरातील गर्दीचे व्यवस्थापन करताना ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग आणि लहान मुलांसह येणाऱ्या भाविकांना विशेष सुविधा मिळतील, याची दक्षता घ्यावी, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. भाविकांना उन्हापासून आणि पावसापासून संरक्षण मिळावं, यासाठी आवश्यक ठिकाणी निवारा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं नियोजन करावं, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
नियमित स्वच्छता मोहीम राबवावी : लाखो भाविक शिर्डीत दाखल झाल्यानंतर शहरातील स्वच्छतेवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं नगरपालिका आणि साई संस्थानने स्वच्छतेसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावं. कचरा संकलनाची प्रभावी व्यवस्था आणि नियमित स्वच्छता मोहीम राबवावी. शहरात ठिकठिकाणी स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांची नियमित स्वच्छता केली जावी, याकडंही विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. भाविकांना शिर्डीत सुरक्षित वातावरण मिळणं ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. त्यामुळं पोलीस प्रशासनानं वाहतूक नियंत्रण, गर्दीचं व्यवस्थापन, वाहनतळ परिसरातील सुरक्षा तसेच शहरातील संवेदनशील ठिकाणी आवश्यक बंदोबस्ताचं नियोजन करावं, असंही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितलं.
विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू : शिर्डी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचं काम सुरू असून भविष्यात त्याचा मोठा फायदा शिर्डी तसेच परिसरातील नागरिक आणि भाविकांना होणार आहे. देशातील विविध शहरांतून विमानसेवेच्या माध्यमातून येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्यानं विमानतळाशी जोडलेली वाहतूक, पार्किंग आणि शहरातील सुविधांचेही योग्य नियोजन करणं आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी नमूद केलं.
भाविकांना चांगल्या सुविधा : शिर्डीत येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला दर्शनासाठी येताना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, हा केंद्रबिंदू ठेवून सर्व यंत्रणांनी आपापली जबाबदारी निश्चित करावी. भाविकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी प्रशासन, साई संस्थान, नगरपालिका आणि स्थानिक ग्रामस्थ यांच्यात सातत्याने समन्वय राहणं आवश्यक आहे. शिर्डीला आधुनिक, स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुविधांनी परिपूर्ण आध्यात्मिक नगरी म्हणून विकसित करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावं, असं आवाहन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलं.
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