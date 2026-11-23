धुळे अपघात : कुटुंबातील नऊ जणांच्या मृत्यूनंतर एकटाच वाचलेल्या बालकाला पालकमंत्र्यांचा आधार; शिक्षण अन् संगोपनाची जबाबदारी घेतली
पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी अमराळे येथे उपस्थित राहून पवार कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि या दुर्घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं.
Published : November 23, 2026 at 3:03 PM IST
धुळे : राजस्थानमधील खाटू श्याम इथं दर्शनासाठी गेलेल्या धुळे जिल्ह्यातील पवार कुटुंबीयांच्या वाहनाला कोटा इथं भीषण अपघात झाला. या दुर्दैवी दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील 9 जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण धुळे जिल्ह्यावर शोककळा पसरली असून, शिंदखेडा तालुक्यातील अमराळे या त्यांच्या मूळ गावी अत्यंत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
पवार कुटुंबीय खाटू श्यामच्या दर्शनासाठी राजस्थानला गेले असताना कोटा इथं काळानं घाला घातला. अपघातात 9 जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी अमराळे गावात पोहोचताच गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. मृतदेह गावात आणल्यानंतर नातेवाईकांचा आक्रोश मन हेलावून टाकणारा होता. एकाच कुटुंबातील नऊ जणांना अखेरचा निरोप देताना उपस्थित ग्रामस्थांसह नातेवाईकांचे डोळे पाणावले.
जयकुमार रावल यांनी शिक्षणाची जबाबदारी उचलली
या दुःखद प्रसंगी जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी अमराळे इथं भेट देऊन पवार कुटुंबीयांचे सांत्वन केलं. या दुर्घटनेबद्दल त्यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला. तसेच या कठीण प्रसंगी संपूर्ण कुटुंबीयांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभं असल्याची ग्वाही दिली. तसेच या दुर्घटनेत बचावलेल्या 10 वर्षीय चिमुकल्याच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारत त्याला भविष्यात आवश्यक ते सहकार्य करण्याचं आश्वासनदेखील पालकमंत्री रावल यांनी दिलं.
"कुटुंबात 10 वर्षांचा जयेश आणि त्याचे चुलत आजोबा, असे दोघेच राहिले आहेत. त्यामुळे गावाने जबाबदारी घेऊन अंत्यविधी पार पाडले. पालकमंत्री या नात्याने मी त्याची शैक्षणिक, पालनपोषणाची जबाबदारी घेऊ इच्छितो. त्याच्या आईकडच्या नातेवाईकांशी बोलून निर्णय घेईन" असं रावल म्हणाले.
नातेवाईकांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता :
राजस्थानमधील खाटू श्याम येथे दर्शनासाठी गेलेल्या पवार कुटुंबीयांवर काळाने घाला घातला. कोटा येथे झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील नऊ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेची बातमी अमराळे गावात पोहोचताच संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली. मृतदेह गावात आणल्यानंतर नातेवाईकांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. आपल्या प्रियजनांना अखेरचा निरोप देताना नातेवाईकांसह उपस्थित ग्रामस्थांचेही डोळे पाणावले.
कसा झाला अपघात?
पोलीस उपअधीक्षक (द्वितीय) राजेश टेलर यांनी सांगितले की, महामार्गावरून जाणारा एक ट्रकचालक आपले वाहन तपासण्यासाठी रस्त्यावर थांबला होता. त्यासाठी तो खाली उतरला होता. त्याचवेळी मागून भरधाव वेगाने येणारी एक क्रूझर थेट त्या उभ्या ट्रकवर जाऊन आदळली.
धुळे शहरात राहणारे पवार कुटुंबीय तीन वेगवेगळ्या क्रूझर वाहनांतून 36 जणांसह गेल्या मंगळवारी देवदर्शनासाठी निघाले होते. त्यांनी उज्जैन, ओंकारेश्वर, पुष्कर, सालासर बालाजी यानंतर खाटूश्यामजी यांचे दर्शन घेतलं. त्यानंतर शनिवारी सायंकाळी उशिरा ते परतीच्या प्रवासाला निघाले. क्रूझरमध्ये 16 प्रवासी बसले होते. ही गाडी कोटा-उदयपूर महामार्गावरील शंभुपुरा गावाजवळ मध्यरात्री बाराच्या सुमारास पोहोचली असता, रस्त्याच्या बाजूला उभ्या असलेल्या ट्रकला जोरदार धडकली. ही धडक इतकी भीषण होती की, क्रूझर पूर्णपणे चक्काचूर झाली. त्यातील बहुतेक यात्रेकरूंचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात ट्रकचालकही जखमी झाला.