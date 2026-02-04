शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचा मार्ग अखेर मोकळा: आलियाबादची जागा निश्चित
अमरावतीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या महाविद्यालयासाठी जागा वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे.
Published : February 4, 2026 at 10:12 PM IST
अमरावती : शहरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. गत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला जागेचा वाद संपुष्टात येत कोंडेश्वर परिसरातील आलियाबाद येथील 11.29 हेक्टर जमीन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोशल मीडियावर ही माहिती दिली.
असं असणार वैद्यकीय महाविद्यालय : आलियाबाद येथे सर्वे क्रमांक 9/1 मधील उपलब्ध जमिनीवर 100 विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे. यासोबतच 430 खटांचे सुसज्ज सलग्नित रुग्णालय देखील कार्यान्वित करण्यात येईल. या प्रकल्पामुळे अमरावती जिल्ह्यासह संपूर्ण विदर्भासाठी वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सुविधांचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे.
विदर्भासाठी महत्त्वाचा निर्णय : या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामुळे विदर्भातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी बाहेर जावं लागणार नाही. यासह अमरावती व लगतच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना अत्याधुनिक आरोग्य सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहेत. हा निर्णय जिल्ह्याच्या आरोग्यवस्थेसाठी ऐतिहासिक ठरणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नमूद केलं आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं, की "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे व सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न निकाली निघू शकला. जागेचा अंतिम ताबा देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे आता प्रत्यक्ष कामाला गती मिळणार आहे, असं देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.
जागे संदर्भात असा होता वाद : आलियाबाद येथील जागा शहरापासून पंधरा ते वीस किलोमीटर अंतरावर असल्यानं रुग्णांसाठी ती गैरसोयीची ठरेल अशी भूमिका काही लोकप्रतिनिधींनी मांडली होती. याच पार्श्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार संजय खोडके यांनी नागपूर महामार्गाची जागा अधिक योग्य असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सुमारे 600 ते 700 कोटी रुपये खर्च करून उभारल्या जाणाऱ्या महाविद्यालयासाठी शहरापासून दूरची जागा व्यवहार्य ठरणार नाही, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं. तर आलियाबाद येथील जमीन बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनी सूचवली होती.
मध्यवस्तीत जागेची मागणी : शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख प्रदीप बाजड यांनी शहराच्या मध्यवस्तीत असलेली महाराष्ट्र राज्यात तेलबिया व्यापार व औद्योगिक महामंडळाची 24 एकर जमीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी वापरण्याची मागणी केली होती. जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि जिल्हा स्त्री रुग्णालय यांच्या जवळ ही जागा असल्यानं रुग्णांना तत्काळ सेवा मिळू शकते, असा युक्तिवाद देखील प्रदीप बाजड यांनी केला होता.
- आलियाबाद येथे 11.29 हेक्टर जागेचा वैद्यकीय शिक्षण विभागाला अंतिम ताबा.
-
- विदर्भातील विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी वाढणार.
-
- शहरापासून असणाऱ्या अंतरामुळे राजकीय पातळीवर मतभेद
हेही वाचा :