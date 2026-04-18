'विनाकारण वक्तव्य टाळा; वातावरण चिघळणार नाही काळजी घ्या' : चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा बोंडे ,राणा, प्यारे खान यांना सल्ला
परतवाडा प्रकरणावरून पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लोकप्रतिनिधींना अनावश्यक वक्तव्यं टाळून सामाजिक सलोखा राखण्याचं आवाहन केलं असून पोलीस तपास योग्य दिशेनं सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं.
Published : April 18, 2026 at 6:57 PM IST
अमरावती : परतवाडा येथील लैंगिक शोषण आणि व्हिडिओ व्हायरल प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे, असं म्हणत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकरणात संयम राखण्याचं आवाहन केलं आहे. राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे, माजी खासदार नवनीत राणा तसंच अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी माध्यमांसमोर विनाकारण वक्तव्य करून सामाजिक वातावरण बिघडवू नये, असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणात पोलीस यंत्रणा योग्य दिशेनं तपास करत असल्याचा विश्वासही पालकमंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
पालकमंत्र्यांनी घेतला तपासाचा आढावा : या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री बावनकुळे यांनी अमरावती पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला भेट देत सविस्तर आढावा घेतला. पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी तपासाची संपूर्ण माहिती पालकमंत्र्यांना दिली. यावेळी अमरावतीचे पोलीस आयुक्त राकेश ओला आणि अचलपूरचे आमदार प्रवीण तायडे उपस्थित होते. तपासाची दिशा, आतापर्यंतची कारवाई, अटक आरोपींकडून मिळालेली माहिती यासंदर्भात सखोल चर्चा यावेळी करण्यात आली.
नागपूरमधील पीडित आली समोर : "या प्रकरणात सुरुवातीला कोणतीही पीडित किंवा तिचे नातेवाईक पुढं येत नव्हते. मात्र, आता नागपूर येथील एक युवती समोर आली असून तिच्या पुढाकारामुळं तपासाला अधिक गती मिळणार आहे. इतर पीडितांनी धाडसानं पुढं यावं तसंच ज्यांच्याकडं या प्रकरणाशी संबंधित माहिती आहे, त्यांनी पोलिसांना सहकार्य करावं," असं आवाहन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलं.
आठ आरोपी अटकेत : या प्रकरणात मुख्य आरोपीसह एकूण आठ जणांना अटक करण्यात आली असून त्यांची सखोल चौकशी सुरू आहे. व्हिडिओ व्हायरल करण्यासाठी वापरलेल्या सर्व डिजिटल माध्यमांची फॉरेन्सिक तपासणी केली जात आहे. शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली आहे. मी देखील या प्रकरणात पोलीस अधीक्षकांसोबत रोजच संपर्क साधून आहे असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
शासनाकडून पूर्ण सहकार्याची हमी : "पोलीस यंत्रणा योग्य मार्गानं तपास करत आहे. त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत शासनाकडून दिली जाईल. यासंदर्भात पुढील तपासासाठी आवश्यक उपाययोजनांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या प्रकरणात कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये आणि लोकप्रतिनिधींनी विनाकारण काहीही बोलू नये. पोलीस अधीक्षकांकडून मिळणारी माहिती या प्रकरणात अधिकृत ग्राह्य धरावी," असं पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
काय आहे संपूर्ण घटनाक्रम? : परतवाडा येथील मोहम्मद आयान या युवकानं आठ युवतींसोबत अश्लील कृत्य करून त्याचे व्हिडिओ तयार केलेत. हे व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर प्रसारित करण्यात आले. या कृत्यात एकूण सात युवकांनी सहकार्य केल्याचं समोर आलं असून सर्वांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. तपासादरम्यान परतवाडा आणि अमरावती येथील कॅफे तसंच कटोरा नाका परिसरातील एक सदनिका आणि वझ्झर धरण परिसरात युवतींचं शोषण झाल्याचं उघड झालं आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत अठरा व्हिडिओ आणि 39 अश्लील फोटो व्हायरल झाल्याची माहिती पोलीस अधीक्षकांनी दिली आहे.
हेही वाचा :