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लोकल ट्रेनमध्ये तरुणाची चाकूने हत्या करणारा आरोपी अखेर अटकेत, छातीवर आणि पोटावर केले वार

लोकल ट्रेनमध्ये दरवाजा बंद करण्याच्या वादातून तरुणाची चाकूने हत्या करण्यात आली. यातील आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे.

GRP arrests accused in Mumbai local train murder case
लोकल ट्रेनमध्ये तरुणाची चाकूने हत्या करणारा आरोपी अखेर अटकेत (ANI Video SC)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 8:06 AM IST

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Updated : June 25, 2026 at 8:18 AM IST

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मुंबई - लोकल ट्रेनमध्ये दरवाजा बंद करण्याच्या वादातून 22 वर्षीय सेल्समन मयंक लोहारची धावत्या ट्रेनमध्ये चाकू भोसकून हत्या करण्यात आली. या हत्येप्रकरणी जीआरपीने आरोपीला अटक केली आहे. कुटुंबीयांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली.

चाकूने वार करत केली हत्या - मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकल ट्रेनमध्ये मंगळवारी रात्री एक भीषण प्रकार घडला होता. लोकलचा दरवाजा बंद करण्यावरुन झालेल्या भांडणातून एक तरुणाची धारदार शस्त्रानं भोसकून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना 23 जूनच्या रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास पश्चिम रेल्वेवरील अंधेरी ते बोरिवली दरम्यान घडली होती.

आरोपीला पोलिसांनी केली अटक - बोरीवली जीआरपीचे (GRP) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्ता एम. खुपरकर म्हणतात, "बीएनएस (BNS) च्या कलम 103 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकलच्या मधल्या फर्स्ट क्लास डब्यात दरवाजा बंद करण्यावरून दोघांमध्ये भांडण झाले. त्यातील एकाने दुसऱ्यावर चाकूने वार केले. याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. आम्ही आरोपीला अटक करून पोलीस ठाण्यात आणले आहे. पुढील तपास सुरू आहे. आरोपीचे नाव रोशन आहे. आरोपी आणि मृत व्यक्ती एकमेकांना ओळखत नव्हते. आरोपीने मृत व्यक्तीच्या छातीवर आणि पोटावर चाकूने वार केले."

कशी घडली घटना? - 23 जूनच्या रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये प्रथम श्रेणीच्या मधल्या डब्यात गोरेगाव ते कांदिवली या स्थानकांदरम्यान ही घटना घडली. मुसळधार पावसामुळे पाणी आत येत असल्यानं लोकल ट्रेनचा दरवाजा बंद करण्यावरून काही प्रवाशांमध्ये वाद सुरू झाला होता. त्यावर संतापलेल्या आरोपीनं आपल्या बॅगेतून चाकू काढून तिथं उपस्थित मयंक लोहारवर जोरदार हल्ला चढवला. यात मयंकचा जागीच मृत्यू झाला. घटना घडली तेव्हा डब्यामध्ये प्रवाशांची प्रचंड गर्दी होती. चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकलनं अंधेरी स्टेशन सोडताच हा वाद सुरू झाला होता.

आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी : मृत मयंक लोहार हा विरार पूर्वमधील एका बिल्डिंगमध्ये आई, वडील आणि दोन भावांबरोबर राहत होता. अंधेरी वेस्टसाईडमध्ये तो सेल्समन म्हणून काम करत होता. मयंकच्या हत्येनं त्याच्या कुटुंबीयावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मयंकला न्याय मिळावा आणि आरोपीला फाशी व्हावी, अशी मागणी त्याच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.

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Last Updated : June 25, 2026 at 8:18 AM IST

TAGGED:

GRP ARRESTS ACCUSED
YOUTH STABBED TO DEATH LOCAL TRAIN
MAYANK LOHAR MURDER CASE
लोकल ट्रेन चाकू हल्ला
MUMBAI LOCAL TRAIN MURDER CASE

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