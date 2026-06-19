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कोल्हापुरात भूजल पुनर्भरण मोहीम; पाच लाख झाडांना आळे करुन 2,500 कोटी लिटर पाणी जमिनीत मुरवण्याचे उद्दिष्ट

झाडांना आळे करून, बुंध्याशेजारील सिमेंट काँक्रीट काढून विविध मार्गांनी जवळपास 2,500 कोटी लिटर पाणी जमिनीत मुरवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.

कोल्हापुरात भूजल पुनर्भरण मोहीम
कोल्हापुरात भूजल पुनर्भरण मोहीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 7:48 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 8:16 PM IST

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कोल्हापूर - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महापौर रुपाराणी निकम आणि आयुक्त राजेंद्र भारुड यांच्या हस्ते, "झाडांचा श्वास मोकळा करा आणि जमीन रिचार्ज करून भूजल पातळी वाढवूया" या मोहिमेची कोल्हापुरात नुकतीच सुरुवात झाली आहे. आझाद हिंद नेचर आर्मी आणि आझाद हिंद राष्ट्रीय चॅरिटेबल ट्रस्ट कोल्हापूर यांच्या वतीने गेल्यावर्षी मे महिन्यात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती. परंतु विभागाचा विलंब आणि मे महिन्यात सुरू झालेला पाऊस यामुळे ती पूर्ण होऊ शकली नव्हती. यंदा या मोहिमेला पुन्हा एकदा सुरुवात करण्यात आली आहे. यावेळी झाडांना आळे करून, बुंध्याशेजारील सिमेंट काँक्रीट काढून अशा विविध मार्गांनी जवळपास 2,500 कोटी लिटर पाणी जमिनीत मुरवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.

यावर्षी महापौर रुपाराणी निकम, आयुक्त राजेंद्र भारुड उपआयुक्त शिल्पा दरेकर, रविकांत आडसुळ, नगरसेविका दीपाली घाटगे आणि शहर वन अभियंता यांनी ही मोहिम संपूर्ण वॉर्ड-पद्धतीने पूर्ण करु, असे आश्वासनही दिले आहे. ताराबाई गार्डन परिसरात झाडांच्या बुंध्याला पडलेले डांबर काढून टप्प्याटप्प्याने या ठिकाणच्या झाडांना आळे करण्यात आले आणि यंदा ही मोहीम पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली.

कोल्हापुरात भूजल पुनर्भरण मोहीम (ETV Bharat)

आझाद हिंद नेचर आर्मीचे संस्थापक अध्यक्ष राहुल मगदूम त्यांनी या मोहिमेबद्दल माहिती देताना सांगितलं, "शहरातील पाच लाख झाडांना दीड ते दोन फूट रुंद आणि खोल आळे केले पाहिजे. एका झाडाद्वारे दिवसाला किमान शंभर लिटर पाणी जमिनीत मुरते. पाऊस 50 दिवस पडला असे गृहीत धरले, तर दोन हजार पाचशे कोटी लिटर पाणी जमिनीत मुरवून भूजल पातळी आपण वाढवू शकतो."


मगदूम पुढे म्हणाले, "गेल्यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला होता, तरी देखील यावर्षी पुन्हा थोडासा पावसाचा विलंब झाल्यानंतर लगेचच सगळीकडे पाण्यासाठीच्या मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. वाढलेले तापमान, पाणीटंचाई आणि प्रदूषण यावर गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. 'कोल्हापूरचा पारा यंदा जवळपास 41 अंश पर्यंत जाऊन पोहोचला होता. तो पुन्हा 36 अंश पर्यंत खाली आणण्यासाठी देखील ही पर्यावरणीय चळवळ जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. या चळवळीत कोल्हापूर महापालिकाही सक्रिय सहभागी आहे."


झाडांची मुळे निसर्गाची विनामूल्य जमिनीखालची पाईपलाईन आहे. त्याचा उपयोग करून भूजल पातळी वाढवून जमीन रिचार्ज केली पाहिजे. हीच भूमिका या मोहिमेला महत्त्वाची ठरवते. तर महापौर आणि आयुक्त यांनी नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, शहरातील विविध प्रभागांमध्ये रस्त्याच्या बाजूला असणारी झाडं, कार्यालय, गार्डन आदी जिथे जिथे झाड असेल तेथील प्रत्येक झाडाच्या भोवती 1.5 ते 2 फूट लांब तितकेच खोल खड्डा काढून झाडाला आळे करावे.



यावर्षी कोल्हापूरकरांसह शाळेतील विद्यार्थी यांनाही या मोहिमेत सहभागी करून घेऊन हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आझाद हिंद नेचर आर्मी आणि आझाद हिंद राष्ट्रीय चॅरिटेबल ट्रस्टकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त ठिकाणी झाडांमुळे भूगर्भातील पाणीपातळी वाढून कोल्हापूर जिल्हा अजूनच पाणीदार होण्यास मदत होणार आहे.

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Last Updated : June 19, 2026 at 8:16 PM IST

TAGGED:

GROUNDWATER RECHARGE CAMPAIGN
भूजल पुनर्भरण मोहीम
महापौर रुपाराणी निकम
झाडांचा श्वास मोकळा करा
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