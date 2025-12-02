ETV Bharat / state

आधी लगीन लोकशाहीचं! बोहल्यावर चढण्यापूर्वी नवरदेव पोहोचला मतदान केंद्रावर

शिर्डीतील प्रभाग क्र. दोन येथील एका मतदान केंद्रावर एक वेगळंच दृश्य पाहायला मिळालं. नवरदेवाने बोहल्यावर चढण्यापूर्वी मतदान केंद्रावर येऊन मतदानाचा हक्क बजवला.

Groom voting
बोहल्यावर चढण्यापूर्वी नवरदेवानं केलं मतदान (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 2, 2025 at 5:48 PM IST

1 Min Read
शिर्डी (अहिल्यानगर) : आज शिर्डी नगरपालिकांमध्ये निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. यावेळी नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता पाहायला मिळाली. सकाळपासूनच अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.

अनेकांनी बजावला मतदानाचा हक्क : विशेषता लग्नसराई असल्यानं विवाह सोहळ्याला जाण्यापूर्वी मतदान करण्यासाठी नागरिकांनी केंद्रांवर लांबलचक रांगा लावल्या होत्या. तर काही लोकांनी लग्नसमारंभाची उपस्थिती नोंदवून थेट मतदान केंद्रांवर पोहोचून आपला मतदानाचा हक्क बजावला. लोकशाहीबद्दलचा उत्साह आणि जबाबदारीची जाणीव नागरिकांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट जाणवत होती.

बोहल्यावर चढण्यापूर्वी नवरदेवानं केलं मतदान : शिर्डी नगरपालिका येथील प्रभाग क्र. दोन जिल्हा परिषद शाळेत अशाच एका अनोख्या उत्साहपूर्ण प्रसंगाची नोंद झाली. शिर्डीतील रहिवासी ओमकार वारुळे यांचा आज विवाह सोहळा असून त्यांनी बोहल्यावर चढण्यापूर्वीच एक वेगळीच परंपरा जपली. नवरदेवाच्या परंपरागत पोशाखात शेरवानी, पगडीसह ते थेट मतदान केंद्रावर दाखल झाले. उपस्थित नागरिकांनीही या अनोख्या दृश्याला कॅमेऱ्यात कैद करण्याची संधी सोडली नाही. मतदान करून झाल्यानंतर ओमकार यांनी बोलताना सांगितलं की, "लग्न आयुष्यातील मोठा क्षण आहे. पण त्यापेक्षा मोठी जबाबदारी म्हणजे मतदान आहे. आपल्या एका मतामुळं देश आणि राज्यातील लोकशाही मजबूत होते. त्यामुळंच आजच्या या शुभदिनी मतदानाला प्राधान्य दिलं."

इतर मतदारांना मिळाली प्रेरणा : नवरदेवाच्या वेशात मतदान करण्याचा हा प्रसंग पाहून इतर मतदारांनाही प्रेरणा मिळाली. अनेकांनी मतदान केंद्रावरून बाहेर पडताना ओमकारचं कौतुक केलं. आजचा दिवस लोकशाहीचा सण असल्याचं वातावरण सर्वत्र दिसून आलं. निवडणूक प्रक्रियेत तरुणांचा उत्साह पाहून प्रशासन समाधानी असून मतदानाचा टक्का वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

