मिरची पिकाची भरभराट; खर्च भरपूर पण उत्पन्नही समाधानकारक; शेतकऱ्यानं व्यक्त केली भावना
अमरावतीमधील मिरच्यांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळं युवा शेतकरी मिरचीचं पिक घेतात. यातून त्यांना चांगलं उत्पन्न मिळत तसंच पैसा खेळता राहिल्यानं शेतकरी मिरचीचं पिक घेत आहेत.
Published : October 25, 2025 at 5:05 PM IST
अमरावती : जिल्ह्यात हिरव्या मिरचीचं उत्पादन सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात होतं. मेळघाटच्या पायथ्यासह पूर्ण नदीकाठच्या भागात शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्नासाठी मिरची हे पिक अतिशय महत्वाचं ठरतं. जून, जुलै महिन्यात लागवड केल्यावर आता मिरची काढणीसाठी आलीय. ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यान मिरचीमुळं शेतकऱ्यांच्या हाती रोज पैसा खेळत राहतो. विशेष म्हणजे चार, पाच महिनेच नव्हे तर एकदा लागवड झाल्यावर वर्षभर येणारं मिरचीचं उत्पादन हे शेतकऱ्यांसाठी भरभराटीचं ठरतं.
मेहनत आणि खर्च : "मिरचीचं उत्पादन हे फायदेशीर असलं तरी मिरचीची लागवड करणं, झाडांवर सतत औषधांची फवारणी, खतं देणं हे सारं मेहनतीचं आणि खर्चिक काम आहे. मिरची तोडण्यासाठी शेतात एकूण 16 महिला मजूर आहेत. प्रत्येकीला दोनशे रुपये दररोज मजुरी द्यावी लागते. एक महिला दिवसाला पंधरा ते सोळा किलो मिरची तोडते," असं चंदूरबाजार तालुक्यात येणाऱ्या पूर्णा नगर येथील युवा शेतकरी निखिल राऊत यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
रोज निघते पाच क्विंटल मिरची : "एकूण साडेतीन एकर शेतात मिरची लावली. पहिल्यांदाच मिरचीचं उत्पन्न घेतलंय. आता झाडांना मिरची लागली. चौथा-पाचवा तोडा झालाय. सुरुवातीच्या एक-दोन तोडा केला असता, किलोमागं केवळ 10 ते 20 रुपये भाव मिळाला. आता मात्र 35 ते 28 रुपये भाव मिळत आहे. आता शेतात चार ते पाच क्विंटल मिरची तोडली जातेय. खतं, औषधं आणि मजुरीचा खर्च भरपूर असला तरी मिरचीचं उत्पन्न समाधान देणारं आहे. आता पुढं बारा महिने मिरचीचा तोडा सुरू राहील," अशी आशा निखिल राऊत यांनी व्यक्त केली.
पावसाचा परिणाम नाही, पण धुक्याची भीती : "आता अधून-मधून कधीही पाऊस पडत आहे. मिरचीला पावसाची भीती नाही. परंतु वातावरण ढगाळ झालं आणि धुकं पडलं की मिरचीचं पीक जळून जाण्याची भीती आहे," असं निखिल राऊत यांनी सांगितलं.
मुंबई, दिल्ली अन् कोलकत्याच्या बाजारात मागणी : "अमरावती जिल्ह्यात मेळघाटच्या पायथ्याशी असणाऱ्या धामणगाव गढी, देवगाव, मल्हारा या भागात दर्जेदार मिरचीचं उत्पन्न होतं. वरूड, चंदूर बाजार या तालुक्यातीला मिरचीला मुंबई, दिल्ली आणि कोलकत्याच्या बाजारात चांगली मागणी आहे. सुरुवातीला हिरव्या मिरच्यांचा तोडा व्हायचा आणि अखेरच्या टप्प्यात लाल मिरची या भागात तोडली जाते. सुकलेल्या लाल मिरचीला देशातील विविध भागात चांगली मागणी आहे. वरूड तालुक्यात राजुरा बाजार गावात रोज सायंकाळी सात वाजता मिरचीचा बाजार भरतो. रात्रभर चालणाऱ्या या बाजारात देशाच्या विविध भागातून व्यापारी येतात. आपल्या जिल्ह्यातील मिरची ही संपूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे," असं श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयातील कृषी तज्ज्ञ प्रा. राजेंद्र पाटील यांनी सांगितलं.
