यंदा पावसामुळे द्राक्ष उत्पादनात 50 टक्क्यांहून अधिक घट; निर्यातीला मोठा फटका, स्थानिक बाजारात दर वाढणार
यंदा पावसामुळे द्राक्ष उत्पादनात 50 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. त्यामुळे निर्यातीला मोठा फटका बसलाय. स्थानिक बाजारातली चढ्या दरानं द्राक्षे मिळत आहेत.
Published : February 25, 2026 at 5:16 PM IST
नाशिक - जिल्ह्यात मागील वर्षात सलग सहा महिने झालेल्या पावसामुळे द्राक्ष पिकाला मोठा फटका बसला आहे. यात द्राक्ष पिकांचं मोठं नुकसान झाल्यामुळे यंदा 50 टक्क्यांहून अधिक द्राक्ष उत्पादनात घट झाली आहे. यामुळे द्राक्ष निर्यातही अडचणीत आली आहे.
नाशिक जिल्ह्याला द्राक्षाची पंढरी म्हणून ओळखलं जातं. यंदा मात्र सहा महिने सतत सुरू राहिलेल्या पावसामुळे नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादनाला मोठा फटका बसला आहे. त्याचा थेट परिणाम द्राक्ष निर्यातीवर झाला आहे. यंदा द्राक्ष उत्पादनात तब्बल 50 टक्क्यांहून अधिक घट झाल्यानं नाशिक जिल्ह्यातून द्राक्ष निर्यात संथ गतीनं सुरू आहे. द्राक्ष हे देशाला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळवून देणारे महत्त्वाचे फळ आहे. सन 2024-25 या हंगामात देशातून 2 लाख 71 हजार 253 मेट्रिक टन द्राक्षांची निर्यात झाली होती. त्यातून सुमारे 3 हजार 50 कोटी रुपयांचे परकीय चलन प्राप्त झालं होतं. यंदा मात्र 1 लाख 31 हजार मेट्रिक टन द्राक्षाची निर्यात होणार असून त्यातून केवळ एक हजार ते बाराशे कोटींच्या आसपास परकीय चलन मिळण्याची शक्यता आहे.
अवकाळी पावसाचा फटका - नाशिक जिल्ह्यात यंदा 56 हजार हेक्टर क्षेत्रावर द्राक्ष पिकाची लागवड झाली आहे. मागील वर्षी एप्रिल छाटणी पासूनच द्राक्ष उत्पादक अडचणी सापडले. मे 2025 मध्ये लवकर मान्सून आल्यामुळे द्राक्षाची काडी तयार झाली नाही. ऑक्टोबर महिन्यात सुद्धा मुख्य छाटणीवेळी 250 टक्के अधिक पाऊस झाला. या दोन्ही पावसामुळे इतिहासात सर्वाधिक द्राक्षाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे यंदा 50 टक्के द्राक्ष निर्यात झाली आहेत. निर्यात द्राक्षांच्या किमती जरी अधिक असल्या तरी त्याचा फायदा मोजक्या शेतकऱ्यांना होत आहे. यंदा दीडपट द्राक्षाच्या किंमती वाढल्या आहेत अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी दिलीय.
द्राक्षात 50 टक्के घटमुळे होणारे परिणाम
- सहा महिने सतत झालेल्या पावसामुळे नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादनाला मोठा फटका
- यंदा द्राक्ष उत्पादनात 50 टक्क्यांहून अधिक घट; निर्यात संथ गतीने
- आतापर्यंत नेदरलँड व जर्मनीसह इतर युरोपियन देशात 50 टक्के द्राक्षाची निर्यात
- स्थानिक बाजारात दर चांगले असल्याने शेतकरी निर्यातीपेक्षा देशांतर्गत विक्रीकडे वळले
- वाढती जागतिक मागणी असतानाही पुरवठा अपुरा राहण्याची शक्यता
- यंदा देशातील नागरिकांना सुद्धा द्राक्षासाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागतील
यंदा भाव वाढणार - द्राक्ष काढणीचा हंगाम सुरू झाला आहे. परंतु नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. या हंगामात द्राक्ष घडांची गळकूज मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे उत्पादनात घट झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी मोठा खर्च केला होता. पण नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्यांनी केलेली गुंतवणूक परत मिळवणे कठीण झाले आहे. या वर्षी द्राक्ष पीक जुन्या वर्षांच्या तुलनेत कमी उत्पन्न देणार असून परिणामी द्राक्ष बाजारात दर वाढण्याची शक्यता आहे, असं द्राक्ष उत्पादक शेतकरी सतीश पाटील यांनी सांगितलं.
हेही वाचा...