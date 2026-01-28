ETV Bharat / state

शिवसेनेचे नामोनिशाण मिटवून टाकण्याची परवानगी द्यावीच, आमची तयारी आहे, नरेश म्हस्केंचं भाजपा प्रदेशाध्यक्षांना खरमरीत पत्र

या पत्रात शिवसेनेचे नामोनिशाण मिटवून टाकण्याची परवानगी द्यावीच. आमची तयारी आहे, असे एक पत्र लिहून गणेश नाईकांना इशारा दिलाय.

Naresh Mhaske wrote in a strongly worded letter to the BJP state president
नरेश म्हस्केंचं भाजपा प्रदेशाध्यक्षांना खरमरीत पत्र (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 28, 2026 at 4:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे - भाजपाने परवानगी द्यावी यांचे नामोनिशाण मिटवून टाकतो, असे विधान वनमंत्री गणेश नाईक यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. यावरून शिंदेंच्या नेत्यांनी गणेश नाईक यांच्यावर टीकेचा भडिमार केलाय. ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना खरमरीत पत्र पाठवलंय. या पत्रात शिवसेनेचे नामोनिशाण मिटवून टाकण्याची परवानगी द्यावीच. आमची तयारी आहे, असे एक पत्र लिहून गणेश नाईकांना इशारा दिलाय.

नाईक यांच्याकडून पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे टार्गेट : राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका 15 जानेवारी रोजी पार पडल्या. या निवडणुकांपूर्वीच नवी मुंबईत मंत्री गणेश नाईक विरुद्ध उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असा राजकीय सामना रंगला होता. यामध्ये गणेश नाईक यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर सातत्याने टीका केली होती. भाजपाने परवानगी दिली तर एकनाथ शिंदे यांचा टांगा पलटी करू, अशा शब्दात थेट टीका केली होती. एकीकडे पालिका निवडणुका संपल्या असताना हा वाद मिटला असल्याचे दिसत असताना नाईक यांनी पुन्हा एकनाथ शिंदे यांना टार्गेट केले. आपल्या अकलेचे तारे तोडत नाईकांनी शिंदे यांच्यावर पुन्हा टीका केली.


तेव्हा गणेश नाईकांनी लाडू खाल्लेला असतो का? : नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाबतीत सातत्याने संजय राऊत अश्लील भाषेत टीका करीत असतात. तेव्हा गणेश नाईक तोंड बंद करून का गप्प बसत असतात. का त्यांच्या तोंडात लाडू भरलेला असतो. त्यावेळी तुम्ही आमच्या पक्षातील नेत्यांची बाजू घेत का नाही. केवळ एकनाथ शिंदे यांच्यावरती असलेला राग, तसेच पोटदुखी यातून अशा प्रकारे ते वक्तव्य करीत असतील. आम्ही शिवसैनिक म्हणून आम्हाला सहन होणार नाही. गणेश नाईक ज्या पद्धतीने वक्तव्य करतात ते चुकीचं आहे. आम्ही आमच्या पक्षप्रमुखांकडे आमची भूमिका मांडू. परंतु जे काही चुकीच्या पद्धतीने चाललेलं आहे. त्याचं उत्तर आम्ही देणार आहोत, आमची जी काही भूमिका असेल ते आमच्या पक्षप्रमुखांकडे भूमिका मांडू. चुकीच्या पद्धतीने जी काही नामोनिशाण मिटवून टाकण्याची काही भाषा आहे. त्या भाषेतील अरेला का रेनं उत्तर दिलं जाणार असल्याचंही नरेश म्हस्के म्हणालेत.

हेही वाचाः

सहकारी चळवळीपासून ते उपमुख्यमंत्रिपदापर्यंत प्रवास! सत्तेत राहणारे अजित पवार नेमके कोण होते?

TAGGED:

THANE
GANESH NAIK
EKNATH SHINDE
नरेश म्हस्के
NARESH MHASKE WROTE LETTER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.