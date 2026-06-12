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आजोबाच्या डोळ्यादेखत एकुलता एक नातू बुडाला, कोयना नदीपात्रातील खोल डोहात सापडला मृतदेह

आजोबाबरोबर पोहायला गेलेल्या एकुलत्या एक नातवाचा कोयना नदीपत्रात बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे.

Grandson drowns in Koyna River
कोयना नदीपात्रात बुडून मृत्यू (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 12, 2026 at 7:40 AM IST

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सातारा - आजोबाच्या डोळ्यादेखत एकुलत्या एक नातवाचा कोयना नदीपात्रात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना गुरूवारी कराड तालुक्यातील सुपने गावात घडली आहे. वरद दादा कांबळे (वय १२), असं मृत चिमुकल्याचं नाव आहे. तो आपल्या आजोबासोबत नदीला पोहायला गेला होता. या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी नदीपात्रात शोध घेतला असता दगडात अडकलेल्या अवस्थेत वरदचा मृतदेह आढळून आला. या घटनेची नोंद कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात झाली आहे.

Grandson drowns in Koyna River
कोयना नदीपात्रात बुडून मृत्यू (ETV Bharat Reporter)

पाणी पातळीत वाढ झाली - सुपने ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुन्या सुपने गावठाणात राहणारे बंडू खाशाबा कांबळे हे गुरूवारी सकाळी कोयना नदीला आंघोळीसाठी निघाले होते. त्यावेळी त्यांचा नातू वरद हा देखील त्यांच्यासोबत पोहायला गेला. सध्या कोयना धरणातून पाणी सोडण्यात येत असल्याने नदीच्या पाणी पातळीत थोडी वाढ झाली आहे. ज्या ठिकाणी आजोबा आणि नातू पोहायला गेले होते, त्याठिकाणी खोल डोह होता. त्याठिकाणी अचानक नातू दिसेनासा झाला.

Grandson drowns in Koyna River
कोयना नदीपात्रात बुडून मृत्यू (ETV Bharat Reporter)

नदीपात्रात उतरून शोध घेतला - आपल्या डोळ्यादेखत नातू पाण्यात बुडाल्याने वरदच्या आजोबांनी आरडाओरडा केला. त्यामुळे जुन्या गावठाणातील नागरीकांनी नदीकाठी धाव घेतली. अल्पवयीन मुलगा बुडाल्याची बातमी वाऱ्यासारखी गावात पसरल्यानंतर नव्या गावठाणातील तरूण घटनास्थळी दाखल झाले. नदीपात्रात उतरून शोध घेतला असता वरदचा मृतदेह दगडात अडकलेल्या अवस्थेत सापडला.

Grandson drowns in Koyna River
कोयना नदीपात्रात बुडून मृत्यू (ETV Bharat Reporter)

या घटनेची माहिती मिळताच कराड ग्रामीण पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळाचा पंचनामा करून वरदचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कराड उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला. शवविच्छेदनानंतर वरदच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. बंडू कांबळे हे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. दादा कांबळे हा त्यांचा एकुलता एक मुलगा आणि वरद हा त्यांचा एकुलता एक नातू होता. या दुर्दैवी घटनेमुळे सुपने गावावर शोककळा पसरली आहे. कराड ग्रामीण पोलीस या घटनेचा तपास करत आहेत.

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TAGGED:

KOYNA RIVER BOY DROWNS
KARAD POLICE
कोयना नदीपात्रात बुडून मृत्यू
कोयना नदीपात्र कराड
GRANDSON DROWNS IN KOYNA RIVER

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