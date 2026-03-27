वडाळ्यात राम जन्मोत्सवाची जोरदार तयारी, सायंकाळी रथ निघणार
Published : March 27, 2026 at 12:16 PM IST
मुंबई- वडाळ्यातील राम मंदिर ज्याला प्रति अयोध्या असंही म्हटलं जातं, त्या राम मंदिरामध्ये राम नवमी उत्सवाची अतिशय जय्यत तयारी सुरू झालीय. प्रभू श्रीरामाचा जन्मोत्सव सोहळा आज रामनवमी निमित्त इथे पार पडणार आहे. दुपारी 1 वाजून 40 मिनिटांनी मोठ्या उत्साहात मुहूर्तानुसार रामजन्मोत्सव या ठिकाणी पार पडणार आहे. यासाठी मंदिरात भक्तांची गर्दी झाली असून, मोठ्या मनोभावे भजन गायली जात आहेत. याचबरोबर मंदिराची सजावट हे स्थानिक करीत आहेत. संध्याकाळी या ठिकाणाहून शोभायात्रा निघते, याचबरोबर रथही निघतो, यासाठी ती सर्व तयारी सुरू आहे.
मंदिराच्या आवारात शास्त्रीय संगीत आणि भजनांचे कार्यक्रम आयोजित : राम जन्मोत्सवानिमित्त आज वडाळ्यातील राम मंदिरात चांगलीच गर्दी पाहायला मिळत आहे. भाविक मोठ्या मनोभावे या ठिकाणी आल्याचे पाहायला मिळतंय. मंदिराच्या आवारात शास्त्रीय संगीत आणि भजनांचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. स्थानिक पुजाऱ्यांच्या मदतीने मंदिराला सजावट करीत असल्याचे पाहायला मिळत आहेत. मंदिरामध्ये विश्वस्त मंडळींनी दर्शन रांगेची व्यवस्था केलीय. दर्शन रांगेची सुविधाही अतिशय उत्तम आहे. ठिकठिकाणी पिण्याचे पाणी आणि प्रसाद हा भाविकांना दिला जातोय.
सांस्कृतिक वैभवाचे दर्शन घडवणारा सोहळा : सुरक्षेच्या दृष्टीने संपूर्ण परिसरात कॅमेरे लावण्यात आलेत. याचबरोबर अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त या ठिकाणी तैनात करण्यात आलाय. वडाळा राम मंदिरातील हा राम जन्मोत्सव मुंबईच्या दृष्टीने सांस्कृतिक वैभवाचे दर्शन घडवणारा सोहळा असतो, ज्यामुळे पोलीस बंदोबस्त ही तसाच आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, याची खबरदारी पोलीस प्रशासन घेत आहे.
राम जन्मोत्सव विशेष मुहूर्तावर मोठ्या उत्सवात साजरा : अनिल मधुकर भट जे महत्त्वाच्या पूजाच्या वेळी मंदिरामध्ये येत असतात, त्यांनी सांगितले की, मी विद्याविहारचा आहे. मात्र महत्त्वाच्या दिवशी मी इथे आवर्जून स्थानिक पुजाऱ्यांच्या मदतीला हजेरी लावण्याचे काम करत असतो. आज दुपारी 1 वाजून 40 मिनिटांनी विशेष मुहूर्तावर मोठ्या उत्सवात इथे राम जन्मोत्सव होणार आहे. त्याचबरोबर विविध कार्यक्रम हे आज रामनवमीनिमित्त मंदिरात आयोजित करण्यात आले आहेत. आतापासूनच भाविकांनी मोठी गर्दी करायला सुरुवात केलीय.
राम रथ परिसरातून मार्गस्थ होणार : तर दुसरीकडे पुजारी हरिश शानभाग यांनी सांगितले की, आज तिथीनुसार रामनवमी आहे. आज पुनर्वसू नक्षत्रानुसार श्रीराम प्रभूंचा जन्मोत्सव साजरा केला जाणार आहे. काल अष्टमी आणि आद्रनक्षत्र होते. यामुळे काल कोणत्याही प्रकारचा जन्मोत्सव साजरा केला नाही, जो आज केला जाणार आहे. श्रीराम प्रभूंचा जन्म हा पुनर्वसु नक्षत्रात झाल्याने राम जन्म आज साजरा केला जातोय. दुपारी राम जन्मोत्सव पार पडल्यानंतर पूजा उत्साहामध्ये सायंकाळी शोभायात्रेचे आयोजन करण्यात आलंय. या ठिकाणी सजवलेला राम रथ हा परिसरातून मार्गस्थ होणार आहे. यावेळी भाविकांना रथातून प्रभू श्रीरामांचे दर्शन घेता येणार आहे. याचबरोबर भंडाऱ्याचेदेखील आयोजन करण्यात आलंय.
