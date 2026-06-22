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1 हजार 522 अग्निवीरांचा भव्य शपथविधी-परेड सोहळा उत्साहात

अहिल्यानगरमध्ये 1 हजार 522 अग्निवीरांचा भव्य शपथविधी परेड सोहळा उत्साहात संपन्न झाला. राष्ट्रसेवेसाठी सज्ज झालेल्या अग्निवीरांनी निष्ठेची शपथ घेतली.

1 हजार 522 अग्निवीरांचा भव्य शपथविधी-परेड सोहळा
1 हजार 522 अग्निवीरांचा भव्य शपथविधी-परेड सोहळा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 5:08 PM IST

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अहिल्यानगर - मेकॅनाइज्ड इन्फंट्री सेंटर अँड स्कूल (एमआयसी अँड एस), अहिल्यानगर येथे 1 हजार 522 अग्निवीरांचा भव्य शपथविधी परेड सोहळा संपूर्ण लष्करी दिमाखात संपन्न झाला. 24 आठवड्यांचे कठोर आणि सर्वसमावेशक लष्करी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर या अग्निवीरांनी राष्ट्रसेवेसाठी स्वतःला समर्पित करण्याची शपथ घेतली. या सोहळ्याने नव्याने भरती झालेल्या तरुणांचे शिस्तबद्ध, कर्तव्यदक्ष आणि राष्ट्रनिष्ठ सैनिकांमध्ये झालेले यशस्वी रुपांतर अधोरेखित केले.

या दिमाखदार समारंभात अग्निवीरांनी भारतीय सैन्य तसंच मेकॅनाइज्ड इन्फंट्री रेजिमेंटच्या गौरवशाली परंपरा, मूल्ये आणि शौर्याचा वारसा जपण्याची शपथ घेतली. उत्कृष्ट ड्रिल, लष्करी अचूकता आणि शिस्तबद्ध संचलनामुळे संपूर्ण परिसर देशभक्तीच्या भावनेने भारावून गेला.

1 हजार 522 अग्निवीरांचा भव्य शपथविधी-परेड सोहळा
1 हजार 522 अग्निवीरांचा भव्य शपथविधी-परेड सोहळा (ETV Bharat)



या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले ब्रिगेडियर पी. सुनील कुमार यांनी परेडची सलामी स्वीकारली. त्यांनी प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल सर्व अग्निवीरांचे अभिनंदन करताना त्यांच्या समर्पण, चिकाटी आणि उच्च शिस्तीचे कौतुक केले. भारतीय सैन्याच्या आदर्शांचा सन्मान राखत कर्तव्यनिष्ठेने राष्ट्रसेवा करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

समारंभाला अग्निवीरांचे पालक आणि कुटुंबीय मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यांच्या पाठिंब्याने, त्यागाने आणि प्रोत्साहनाने या तरुण सैनिकांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचं यावेळी नमूद करण्यात आलं. राष्ट्राच्या भावी रक्षकांचं संगोपन केल्याबद्दल पालकांचा विशेष गौरव करण्यात आला. तसंच त्यांना गौरवपदक प्रदान करून सन्मानित करण्यात आलं.



शपथविधी-परेड हा प्रत्येक अग्निवीराच्या जीवनातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असून या सोहळ्यानंतर ते भारतीय सैन्याच्या विविध युनिट्समध्ये राष्ट्रसेवेसाठी कार्यरत होणार आहेत. या समारंभातून भारतीय सैन्य आणि मेकॅनाइज्ड इन्फंट्री सेंटर अँड स्कूल यांची राष्ट्राची सार्वभौमता आणि अखंडता जपण्यासाठी सक्षम, प्रेरित, शिस्तबद्ध आणि युद्धसज्ज सैनिक घडविण्याची दृढ बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित झाली.

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TAGGED:

OATH TAKING AND PARADE
अग्निवीरांचा भव्य शपथविधी
मेकॅनाइज्ड इन्फंट्री सेंटर
परेड
AGNIVEER

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