ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात वंचित बहूजन आघाडीचा 28ला विशाल मोर्चा - प्रकाश आंबेडकर
राष्ट्रपतींनी अनुमती द्यावी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची. लोकांना गुन्हेगार होण्यासाठी आणि करण्यासाठी ते अफिडेव्हीट जबरदस्तीने भरायला लावतात आहेत.
Published : October 23, 2026 at 6:50 PM IST
अकोला - वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने निवडणूक आयोगाने चालवलेला घोटाळा महाराष्ट्राच्या निवडणुका झाल्यापासून आम्ही लढा सुरू केलेला आहे. पंच्याहत्तर लाख मतदान जे होतं, या पंच्याहत्तर लाख मतदानाचा डेटा देण्यात यावा इथपासून आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. आता 28 ऑक्टोबरला या सगळ्या घोटाळ्याचे जे जनक आहेत आणि ज्यांना संवैधानिक अभय असल्यामुळे कारवाई होत नाही अशा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार त्यांच्या विरोधात मुंबईत मोर्चा काढण्यात येईल, अशी माहिती वंचित बहूजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आज दिली.
आंबेडकर यांच्या यशवंत निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पुढे ते म्हणाले, कसारा, कर्जत, रायगड या भागातल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठका झाल्या आणि त्यांनी या मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त, ज्ञानेश कुमार यांनी स्वतःच फॉर्म 6 दुरुस्त केला आणि ज्यांची नावं वगळण्यात आलेली आहेत त्यांना जबरदस्तीने सांगितलं जातंय की तुम्ही सहा नंबरचा फॉर्म भरा. आता त्या सहा नंबरच्या फॉर्म बरोबर एक अफिडेव्हीट द्यावं लागतं, असंही त्यांनी सांगितलं.
यात असं होणार आहे की, मी याच्या अगोदर मतदार नव्हतो आणि हे शपथपूर्वक तो सांगतो. आता हे अफिडेव्हीट देणं, जे आधीच मतदार होते पण यांच्या चुकीमुळे ज्यांचं नाव वगळलंय त्यांनी जर हे अफिडेव्हीट दिलं तर तो गुन्हेगार होतात हे आपण लक्षात घ्या, असं आंबेडकर यांनी सांगितलं. चुकीचे अफिडेव्हीट दाखल करणं नवीन आचारसंहितेखाली गुन्हा आहे आणि त्याला पाच वर्षाची शिक्षा आहे. म्हणजे जो-जो ज्याचं नाव कटलं आहे आणि पुन्हा आपलं नाव येण्यासाठी जो-जो कोणी फॉर्म 6 भरेल आणि हे अफिडेव्हीट देईल, त्याला खोटं अफिडेव्हीट दाखल केलं म्हणून त्याच्यावरती फौजदारी होऊ शकते. तेव्हा गुन्हा करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त लोकांना मजबूर करतंय. म्हणून आमची एक मागणी राहणार आहे राष्ट्रपतींकडे, कारण हा सरकारी नोकर नाही, तर हा राष्ट्रपतीचा नोकर आहे. तेव्हा राष्ट्रपतींनी अनुमती द्यावी या मुख्य निवडणूक आयुक्तच्या विरोधात, लोकांना गुन्हेगार होण्यासाठी आणि करण्यासाठी जे अफिडेव्हीट जबरदस्तीने भरायला लावतात आहेत, त्याच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची, ही मागणी आम्ही त्या मोर्चामध्ये करणार आहोत.
आम्ही या 28 तारखेच्या मोर्चामध्ये डावे पक्ष जे आहेत, समाजवादी पक्ष जे आहेत, विद्यार्थ्यांच्या संघटना ज्या आहेत, आदिवासींच्या संघटना ज्या आहेत या सगळ्यांना निमंत्रण दिलेलं आहे. मोर्चामध्ये सहभागी होऊन मुख्य निवडणूक आयोग जो इथल्या भारतीय नागरिकांना गुन्हेगार करतोय त्याच्या विरोधातला हा मोर्चा आहे. हा मोर्चा अत्यंत शांततेने पार पडेल. मुंबईच्या राणी मैदानापासून मोर्चाला सुरुवात होऊन ते व्हीटी स्टेशन म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, राजमाता जिजाऊ चौक, या सगळ्या भागातून जाईल आणि महाराष्ट्राचा 76 लाख मतदानाचा प्रश्न जो आहे तो या मोर्चाच्या निमित्तानं आम्ही ऐरणीवर पुन्हा आणतोय, असंही प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.