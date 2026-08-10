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'छत्रपती ताराराणी पोलीस गृहसंकुल'चं शानदार लोकार्पण; अधीक्षक अभियंता प्रवीण जाधव यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष गौरव

शासकीय कामाचा दर्जा राखून विहित वेळेत प्रकल्प पूर्ण केल्याबद्दल अधीक्षक अभियंता प्रवीण जाधव यांच्या कार्यशैलीचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी कौतुक केलं.

अधीक्षक अभियंता प्रवीण जाधव यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष गौरव
अधीक्षक अभियंता प्रवीण जाधव यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष गौरव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 8:22 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 8:58 PM IST

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कोल्हापूर - कोल्हापूर पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या घरांचं स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या 'छत्रपती ताराराणी पोलीस गृहसंकुला'चं भव्य उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतंच झाल. या दिमाखदार सोहळ्यात, पोलीस मुख्यालयातील 204 सदनिकांचं उत्कृष्ट आणि दर्जेदार बांधकाम केल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या पुणे प्रादेशिक कार्यालयाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण जाधव यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विशेष सन्मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.

'छत्रपती ताराराणी पोलीस गृहसंकुल'चं शानदार लोकार्पण (ETV Bharat)


अद्ययावत सोयीसुविधांनी सज्ज 18 मजली इमारती - पोलीस मुख्यालय परिसरात उभारण्यात आलेला हा गृहनिर्माण प्रकल्प आधुनिक स्थापत्यशास्त्राचा एक उत्तम नमुना मानला जात आहे. एकूण 71 कोटी 28 लाख रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात प्रत्येकी 102 सदनिकांच्या 18 मजली दोन टोलेजंग इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. एकूण 24 हजार 101 चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र असलेल्या या संकुलात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सर्व सोयींनी युक्त अशी 204 निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी इमारतीच्या छतावर सौर विद्युत प्रणाली, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि अत्याधुनिक अग्निशामक प्रणाली बसवण्यात आली आहे.

सन्मानपत्र
सन्मानपत्र (ETV Bharat)


प्रवीण जाधव यांच्या कुशल मार्गदर्शनाची दखल - शासकीय कामाचा दर्जा राखून विहित वेळेत प्रकल्प पूर्ण केल्याबद्दल अधीक्षक अभियंता प्रवीण जाधव यांच्या कार्यशैलीचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी कौतुक केलं. पुणे विभागाचे अधीक्षक अभियंता म्हणून त्यांनी या प्रकल्पाच्या नियोजनापासून ते अंमलबजावणीपर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या उत्कृष्ट कामामुळे पोलीस कुटुंबांना सुरक्षित आणि सुसज्ज घरं उपलब्ध झाली आहेत, याच भावनेतून त्यांना हे सन्मानपत्र प्रदान करण्यात आलं.

'छत्रपती ताराराणी पोलीस गृहसंकुल'चं शानदार लोकार्पण
'छत्रपती ताराराणी पोलीस गृहसंकुल'चं शानदार लोकार्पण (ETV Bharat)


मान्यवरांची उपस्थिती आणि सोहळ्याचा उत्साह - या उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच खासदार श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज, धनंजय महाडिक, आमदार राजेश क्षीरसागर, अमल महाडिक, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड आणि पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

'छत्रपती ताराराणी पोलीस गृहसंकुल'चं लोकार्पण
'छत्रपती ताराराणी पोलीस गृहसंकुल'चं लोकार्पण करताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री खा. शाहू महाराज आणि इतर (ETV Bharat)


पोलीस दलाचे मनोबल उंचावण्यासाठी अशा दर्जेदार गृहनिर्माण प्रकल्पांची गरज असून, सरकार यापुढेही पोलीस कल्याणासाठी कटिबद्ध राहील, असं प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केलं. या गौरवमुळे अभियंता वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

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Last Updated : August 10, 2026 at 8:58 PM IST

TAGGED:

ENGINEER PRAVIN JADHAV
अधीक्षक अभियंता प्रवीण जाधव
छत्रपती ताराराणी पोलीस गृहसंकुल
हक्काच्या घरांचं स्वप्न
TARARANI POLICE HOUSING COMPLEX

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