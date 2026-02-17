बीडच्या दुष्काळी भागात 'ग्राम सक्षम'ची क्रांती; अवघ्या 200 रुपयांत होणार एकरभर नांगरणी!
बीड जिल्हा हा शेतकरी आत्महत्येसाठी ओळखला जातो. परंतु याच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा संस्था आणि एसबीआय फाऊंडेशन काम करत आहेत.
Published : February 17, 2026 at 6:24 PM IST
बीड : बीड जिल्ह्यासारख्या सततच्या दुष्काळाशी झुंज देणाऱ्या भागात गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं जीवन सुसह्य करण्यासाठी 'दिलासा संस्था' आणि 'एसबीआय फाउंडेशन' सरसावले आहेत. धारूर तालुक्यातील 10 गावांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या 'एसबीआय ग्राम सक्षम' उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांचा शेती मशागतीचा खर्च 70 पटीनं कमी झाला आहे. यामुळं ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळत आहे. बीड जिल्ह्यात 2025 मध्ये 256 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. तसंच जानेवारी 2026 मध्ये 76 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं आहे. मात्र या गावात 2023 ते आजपर्यंत एकाही शेतकऱ्यानं आत्महत्या केलेली नाही. त्यामुळं या परिसरातील शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी कशा पद्धतीनं गावकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा कसा घेतला ते जाणून घेऊयात...
शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध : "सध्याच्या काळात डिझेलचे वाढते दर आणि ट्रॅक्टरचं भाडं यामुळं शेतकऱ्याला एकरी नांगरणीसाठी सुमारे 2,200 रुपये खर्च करावा लागतो. मात्र, या उपक्रमांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या किसान सेवा केंद्रांमार्फत अवघ्या 200 रुपये नोंदणी शुल्कात एक एकर शेतीची यांत्रिक मशागत करून दिली जाते. 2023 पासून आतापर्यंत 1,500 हून अधिक शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला असून सुमारे 2 हजार एकर जमीन या माध्यमातून ओलिताखाली आणि मशागतीखाली आली आहे. त्यामुळं गावाला याचा चांगलाच फायदा झाला आहे. धारूर तालुक्यातील हिंगणी, बोडखा, निमला, गावंदरा, तांदळवाडी यासह 10 गावांची निवड 2015 च्या दुष्काळानंतर करण्यात आली होती. या गावांच्या मदतीसाठी 5 किसान सेवा केंद्रं उभारण्यात आली आहेत. या केंद्रांवर ट्रॅक्टर, नांगर, रोटर आणि पेरणीची आधुनिक साधनं उपलब्ध आहेत," असं दिलासा संस्था प्रकल्पाचे समन्वयक एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
धारूर तालुक्यातील गाव सुजलाम-सुफलाम : "शेतकऱ्यांना केवळ यंत्रेच नाही तर तांत्रिक ज्ञान मिळावं या उद्देशानं 2025 मध्ये हिंगणी बु. इथं भव्य 'किसान भवन' स्थापन केलं आहे. या ठिकाणी पारंपरिक आणि सुधारित बियाण्यांचे जतन, गांडूळ खत निर्मिती आणि रासायनिक मुक्त शेतीचं प्रशिक्षण, कृषी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून समस्यांचं तत्काळ निराकरण केलं जातं. गांधीजींच्या 'चला गावाकडं' या मंत्राला अनुसरून दिलासा संस्था (यवतमाळ) आणि एसबीआय फाउंडेशन (मुंबई) यांनी हे कार्य हाती घेतलं आहे. दिलासा संस्थेचं नियोजनबद्ध व्यवस्थापन आणि एसबीआय फाउंडेशनचं भक्कम आर्थिक सहकार्य यामुळं आज धारूर तालुक्यातील ही गावं सुजलाम-सुफलाम होत आहेत," असं हिंगणी गावचे सरपंच योगेश सोळंके यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जातात विविध योजना : "मराठवाड्यात धारूर इथं एसबीआय फाउंडेशन आणि दिलासा संस्थेमार्फत हे काम चालू आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला पाहिजे हा आमचा उद्देश आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये शेतकरी आत्महत्येचं प्रमाण वाढत आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढावं, खर्च कमी व्हावा हा उद्देश एसबीआय फाउंडेशन आणि दिलासा संस्थेचा आहे. शेतकऱ्यांना नांगरणी तसंच शेती मशागतीची कामं कमी पैशात व्हावीत यासाठी एसबीआय फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्हाला दहा ट्रॅक्टर दिले आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये नांगरणीचं काम करायचं असेल तर दोन हजार रुपयापर्यंत खर्च येतो. मात्र आम्ही कमी खर्चात म्हणजे फक्त दोनशे रुपयांमध्ये एक एकर क्षेत्र नांगरणी करून देतो. शेतकऱ्यांचा आर्थिक खर्च कमी करून त्यांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. धारूर तालुक्यात तीन हजार लोकांपर्यंत आम्ही ही योजना पोहोचवली आहे. परिसरातील शेतकरी आनंदानं ही योजना स्वीकारत आहेत. किसान भवन देखील एसबीआय फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्हाला उभा करता आलं. या ठिकाणी महिला बचत गटाच्या बैठका होतात. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या विविध योजना या ठिकाणी राबवल्या जातात. एसबीआय फाउंडेशनने राबवलेला उपक्रम हा आमच्यासाठी फायदेशीर ठरला," असं प्रकल्प संचालिका विजया धस यांनी सांगितलं.
यामुळं आम्हाला आधार मिळाला : "मी अल्पभूधारक शेतकरी आहे. एसबीआय फाउंडेशन आणि दिलासा संस्थेमार्फत हा उपक्रम अत्यंत फायद्याचा आहे. बीड जिल्हा हा आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. आम्हाला शेतात काम करण्यासाठी मोठा खर्च यायचा. परंतु एसबीआय फाउंडेशनमुळं सर्व मशागतीसाठी प्रति एकर 200 रुपये लागतात. त्यामुळं शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत जमेची बाजू आहे. आमचा मशागतीसाठी लागणारा जो मोठा खर्च आहे तो आता कमी झाला आहे. त्यामुळं आम्हाला यातून चांगलाच आधार मिळाला आहे," असं शेतकरी ओमप्रकाश सोळुंके यांनी सांगितलं.
प्रकल्पाचा शेतकऱ्यांना फायदा : "आम्ही या गावांमध्ये जलसिंचनासाठी डोहा मॉडेलचं उद्घाटन करत आहोत. म्हणजे वाहून जाणारं पाणी या ठिकाणीच अडवलं जातं. या डोहा मॉडेलमध्ये एक वर्षांत कमीत कमी 20 कोटी लिटर पाणी साठवून राहते. या पाण्याचा खरीप पिकाबरोबरच रब्बी पिकाला देखील फायदा होतो. डोहा मॉडेलची लांबी 600 मीटर तर खोली 3 मीटरपर्यंत आहे. अशा पद्धतीचं मॉडेल आपण साडेतीन किलोमीटरपर्यंत गावांमध्ये करत आहोत. याचा फायदा दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. प्रत्यक्षात शेतकरी यामधील पाणी आपल्या शेतीला वापरू शकतात. या नदी खोलीकरणामुळं आजूबाजूच्या विहिरीची आणि बोअरवेलच्या पाणी पातळीत वाढ होईल, यामुळं शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये नक्कीच वाढ होईल," असं प्रकल्प उपसंचालिका कोमल धस यांनी सांगितलं.
