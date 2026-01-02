ETV Bharat / state

राज्यपालांनी शेतकऱ्याच्या घरी जेवण करून साधला संवाद; नैसर्गिक शेती करण्याचा दिला सल्ला

राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी दिंडोरी तालुक्यातील पिंपरखेड येथील शेतकऱ्याच्या घरी गुरुवारी रात्री जेवण केले. त्यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांशी चर्चादेखील केली.

governor Acharya Devvrat visits farmer house
राज्यपालांनी शेतकऱ्याच्या घरी जेवण करून साधला संवाद (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 2, 2026 at 8:55 AM IST

नाशिक- महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी गुरुवारी रात्री दिंडोरी तालुक्यातील पिंपरखेड येथील मारुती मंदिराजवळील चावडीवर ग्रामस्थांशी संवाद साधत त्यांना वृक्षारोपण, स्वच्छता, नैसर्गिक शेती, गोपालनाचे महत्त्व सांगितलं. यावेळी त्यांच्यासमवेत मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी एका शेतकऱ्याच्या घरात जाऊन जेवणाचा आस्वाद घेत शेतीविषयक त्याच्याशी चर्चा केली.



मला मराठी बोलता येत नाही. मात्र, सचिव प्रशांत नारनवरे यांच्याकडून अर्थ समजून घेतो. मात्र, आपण लवकरच मराठी भाषा शिकणार आहे, राज्यपाल देवव्रत त्यांनी सांगितलं. यावेळी राज्यपालांनी परिसरात कुटुंबातील सदस्याच्या वाढदिवशी वृक्षारोपण करून त्यांचे संवर्धन करीत परिसर हिरवागार करण्याचं आवाहन केलं.याचवेळी अनेक ग्रामस्थांनी हात वर करून त्यांना प्रतिसाद दिला.

राज्यपालांची शेतकऱ्यांची घरी भेट (Source- ETV Bharat Reporter)

देशी वंशाच्या गायींचं पालन करावं- ग्रामस्थांनी गट तयार करून स्वच्छतेचं नियोजन करावं. यामुळे आरोग्याच्या समस्या जाणवणार नाहीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे स्वतः स्वच्छतेला प्राधान्य देतात. आपण शहरापासून दूर आहोत ही भावना मनात ठेवू नका. स्वतःला कधीच कमी लेखू नका. तसेच आईवडिलांचा सन्मान करताना व्यसनांपासून दूर राहावे. मुलींच्या जन्माचे स्वागत करीत त्यांना समानतेची वागणूक द्यावी. नैसर्गिक शेतीबरोबरच देशी वंशाच्या गायींचं पालन करावं. यामुळे नैसर्गिक शेतीला मदतच होईल. त्यामुळे जमीन सुपीक होऊन उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल, असा सल्ला राज्यपालांनी ग्रामस्थांना दिला.


हिवाळीच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे कौतुक- राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या हिवाळी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. या शाळेतील विद्यार्थी दोन्ही हाताने लिहू शकतात. याबरोबरच भारतीय राज्य घटनेतील कलमे, एक हजार संख्येपर्यंतचे पाढे म्हणतात. शिक्षक केशव गावित यांच्याकडून त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची माहिती घेतली. तसेच या विद्यार्थ्यांना राज्यपाल देवव्रत यांनी भेटवस्तू दिली.

राज्यपालांची शेतकऱ्यांची घरी भेट (Source- ETV Bharat Reporter)

आचार्य देवव्रत यांनी १८० एकरांवर केलीय नैसर्गिक शेती- आचार्य देवव्रत यांनी ऑगस्ट २०१५ ते जुलै २०१९ या कालावधीत हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून काम केले. तर जून २०१९ पासून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत गुजरातचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत होते. आचार्य देवव्रत यांनी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य केलं. त्यांनी स्वतः १८० एकरांवर नैसर्गिक शेतीचा यशस्वी प्रयोग केला. तसेच १० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रेरित केलं. पद्मश्री सुभाष पालेकर यांच्याबरोबर त्यांनी 'जीवामृत' खताचं महत्त्व सांगण्यासाठी जनजागृती केली. देवव्रत यांनी १५ सप्टेंबर २०२५ ला महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ घेतली.

