सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार नाही; 2029 मध्ये भाजपा विरुद्ध सर्वपक्षीय लढत दिसणार - रोहित पवार
2029 मध्ये भाजपा विरुद्ध सर्वपक्षीय लढत दिसणार आहे, असं रोहित पवार यांनी सांगितलं.
Published : December 9, 2025 at 2:51 PM IST
पुणे : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून आज (9 डिसेंबर) हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांकडून जोरदार आंदोलन करण्यात आलं. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांना विचारलं आलं. यावेळी ते म्हणाले की, "सरकार कुठंही काहीही करणार नाही. शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये हेक्टरी देण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही केली होती. मात्र शेतकऱ्यांना फक्त 6 हजार मिळाले आहेत. तसंच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला धक्का लागू नये म्हणून फक्त घोषणा करण्यात आली. सरकार फक्त लोकसभा तसंच विधानसभेच्या अगोदर कर्जमाफी देईल. तोपर्यंत कितीही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली तरी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नाही," असं म्हणत रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
लोकशाही टिकवण्यासाठी विरोधी पक्षनेता हे पद हवं : पुण्यात काल ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांचं निधन झालं. त्यांच्या पार्थिवाचं दर्शन घेण्यासाठी आज आमदार रोहित पवार पुण्यात आले होते. यावेळी रोहित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते पदाच्याबाबत रोहित पवार यांना विचारलं असता, त्यांनी सांगितलं की, "विरोधी पक्षनेता असावं, हे सामान्य लोकांसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आम्ही विरोधी पक्षाची मागणी करत आहोत. मात्र सरकार निर्णय घेत नाही. विरोधी पक्षनेते पदाची परंपरा बदलण्याची जर भाषा होत असेल तर ते अत्यंत चुकीचं आहे. विरोधी पक्षनेता हे पद संवैधानिक असून लोकशाही टिकवण्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि ही सरकारची जबाबदारी आहे," असं रोहित पवार यांनी सांगितलं.
2029 मध्ये भाजपा विरुद्ध सर्वपक्षीय लढत दिसणार : याचबरोबर, आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या महायुतीत जागा वाटपाबाबत चर्चा सुरू असल्याचं समजतं. याबाबत रोहित पवार यांनी भाष्य केलं. ते म्हणाले की,"मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष फक्त भाजपाला हवा आहे. बाकी कुठंही तिन्ही पक्षांची युती होईल, असं दिसत नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचं महत्त्व काही दिवस असणार आहे. त्यानंतर 2029 मध्ये भाजपा विरुद्ध सर्वपक्षीय लढत दिसणार आहे," असं यावेळी रोहित पवार यांनी सांगितलं. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत रोहित पवार म्हणाले की, "गेली 3 वर्ष ही चर्चा फक्त सुरूच आहे. आता ही चर्चा थांबली पाहिजे. माझ्या मतदारसंघात आम्ही भाजपाविरोधात लढलो. तसंच अजित पवार यांच्याविरोधात देखील लढलो होतो. आम्ही त्यांच्याविरोधात जर लढत असू तर एक येण्याची चर्चा ही फक्त चर्चा आहे," असं रोहित पवार म्हणाले.
हेही वाचा :
- अंबादास दानवेंचा व्हिडीओ बॉम्ब! एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवींचा खुलासा, म्हणाले...
- बुलढाणा : बनावट ओळखपत्र दाखवून एसटीच्या सवलती घेणाऱ्यांना दणका, ज्येष्ठ व दिव्यांगांची 75 बोगस प्रमाणपत्रे जप्त
- ठाणे महापालिकेची अग्नी सुरक्षा यंत्रणा ढिसाळ; पालिका मुख्यालयातील फायर एस्टिंगेशर कालबाह्य