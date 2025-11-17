ETV Bharat / state

'सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात बीज सुधार कायदा आणणार': कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मुंबईत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत एसियान सीड काँग्रेस 2025 चं उद्घाटन करण्यात आलं.

Shivraj Singh Chouhan On Seed Bill
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 17, 2025 at 8:22 PM IST

मुंबई : आज मुंबईमध्ये एसियान सीड काँग्रेस 2025 चं उद्घाटन करण्यात आलं. हे प्रदर्शन कृषी संशोधकांचा ग्लोबल चौपाल असल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. "सध्या हवामान बदलाच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांना जास्त गुणवत्तापूर्ण बियाण्याची गरज वाढत आहे. अशा काळात AI, ब्लॉक चैन यासारख्या आधुनिक तंत्रांचा वापर करून निकृष्ट बियाणं शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार नाही, याची काळजी घेणार आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात बियाणं उद्योगाचा मोठा विकास होत आहे. बियाणं उद्योगाचा शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीत मोठी भूमिका आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे. "केंद्र सरकार आगामी हिवाळी अधिवेशनात बीज सुधार कायदा आणणार आहे," अशी माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी यावेळी दिली.

बियाणे उद्योगानं संशोधन विकासात गुंतवणूक करावी : "देशात आणि जगभरात चांगल्या बियाण्यासाठी बियाणं उद्योगानं संशोधन विकासकार्यात किमान 10 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करावी," असं आवाहन केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केलं. "काश्मीर ते कन्याकुमारी दरम्यान असलेल्या 15 अॅग्रो क्लायमेटिक झोनमध्ये जगभरात बियाणं निर्यात करण्याची मोठी क्षमता आहे, असं कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले. भारतात अन्नसुरक्षा साधण्यामध्ये बियाणं उद्योगाची भूमिका महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात बीज सुधार कायदा आणत आहे. या कायद्यामध्ये बियाणं उद्योगानं आपल्या सूचना पाठवाव्यात आणि सरकारला मदत करावी," असं आवाहन कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी यावेळी केलं.

बियाणं उद्योग करतो 'इतक्या' कोटींची उलाढाल : "देशाच्या अन्नधान्य आणि शेती उत्पादनाच्या वाढीमध्ये बियाणं उद्योगाचे मोठे योगदान असल्याचं शिवराजसिंह चौहान यांनी म्हटलं आहे. येत्या काळात शेतीचा उत्पादनखर्च कमी करणं, रसायनांमुळे होणारं शेतीचं नुकसान कमी करणं आणि निर्माण होणाऱ्या अन्नधान्याची पौष्टिकता वाढवणं हे देशासमोरील मोठं आव्हान असून, त्यामध्ये बियाणं उद्योग मोठी भूमिका बजावू शकतो," असं मत शिवराजसिंह चौहान यांनी व्यक्त केलं. "आज भारताचा बियाणं उद्योग वार्षिक अंदाजे 40 ते 50 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल करत आहे. बियाणं निर्मीतीमध्ये आपला 5 वा क्रमाक असून बियाणं व्यवसाय वृद्धीमध्ये येत्या काळात बियाणं उद्योगाला फार मोठी संधी दिसत आहे. भारतातल्या बियाणं उद्योगासह संपूर्ण आशियातल्या बियाणं उद्योगासाठी ही परिषद महत्त्वाची आहे," असं शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटलं आहे.

40 पेक्षा जास्त देशातल्या प्रतिनिधींचा सहभाग : या परिषदतेत 40 पेक्षा जास्त देशातल्या प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदवला. या काँग्रेसमध्ये 40 देशातल्या बियाणं कंपन्यांनी आपले स्टॉल्स लावले आहेत. हे स्टॉल्स काँग्रेसमधील मोठं आकर्षण ठरलं आहे. वेगवेगळ्या देशातले तज्ज्ञ वेगवेगळ्या देशातल्या पिकांच्या बियांची माहिती घेत आहेत. त्याचबरोबर बियाणं उद्योजकांमध्ये व्यापार करार देखील होत आहेत.

