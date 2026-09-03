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विधीसंघर्षग्रस्त मुलांच्या मुलांच्या वयाबाबत शासनानं पुनर्विचार करावा; पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील मृत मुलांच्या पालकांची मागणी

गुन्ह्यातील विधीसंघर्षग्रस्त मुलांच्या वयाच्या बाबत सरकारनं पुनर्विचार करावा, अशी मागणी पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील मृत मुलांच्या पालकांनी केली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

porsche accident pune
पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील मृतांचे पालक (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2026 at 5:16 PM IST

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पुणे: पुण्यातील कल्याणीनगर परिसरात 19 मे 2024 रोजी झालेल्या पोर्शे कार अपघात प्रकरणात अनीश अवधिया आणि अश्विनी कोष्टा या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाची देशभरात चर्चा झाली होती. पोर्शे कार अपघात प्रकरणात मृत झालेल्या अनीश अवधिया यांचे आई-वडील ओम अवधीया आणि सविता अवधीया यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी पोलीस प्रशासन, माध्यम आणि पुणेकरांचे आभार मानले.

पुणेकर नागरिकांनी पोर्शे प्रकरणाबाबत आवाज उठविला होता. त्याबाबत मृत अनीश अवधिया यांचे आई-वडील ओम अवधीया आणि सविता अवधीया पालकांनी धन्यवाद व्यक्त केलं. तसेच त्यांनी विधीसंघर्षग्रस्त मुलांच्या वयाची 18 अट वरून 16 करावी, अशी मागणी केली.


अनिशचे वडील ओम अवधीया म्हणाले की, पोर्शे कार अपघात प्रकरणात पुणेकर नागरिक, माध्यम आणि पोलीस प्रशासनानं आमची साथ दिली. तसेच चांगल काम केलं आहे. त्याबाबत आम्ही धन्यवाद देण्यासाठी इथं आलो आहोत. हे प्रकरण झाल्यावर कोणत्याही दबावाखाली न येता पोलीस प्रशासनानं चांगल काम केलं आहे. त्यांनी योग्य पद्धतीनं तपास केला आहे. या अपघातात आमच्या मुलाचं मृत्यू झाला. आमचे झालेलं नुकसान कधीही भरून निघणार नाही. आज देशभरात अनेक प्रकरणात अल्पवयीन मुले (विधीसंघर्षग्रस्त बालक) आरोपी असतात. त्यांच्याकडून कितीही मोठा गुन्हा घडला तरी अल्पवयीन असल्यानं तत्काळ जामीन मिळतो. जे आमच्यासोबत घडलं आहे, भविष्यात असं कोणासाठीही होऊ नये, अशी आमची मागणी आहे. विधीसंघर्षग्रस्त बालकांच्या वयाबाबत शासनानं पुनर्विचार केला पाहिजे. विधीसंघर्षग्रस्त 18 अट आहे. ती 16 वर्ष केली पाहिजे. त्यांना कायद्याचं धाक काय आहे, हे कळेल, अशी आमची मागणी आहे.

काय आहे पोर्शे कार प्रकरण?- पुण्यातील कल्याणी नगर येथील पुणे हिट अँड रन प्रकरणात त्या अल्पवयीन मुलासह त्याचे वडील विशाल अगरवाल, आजोबा सुरेंद्र कुमार अगरवाल यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यासह दोन्ही बार मालक तसेच त्या बारचे मॅनेजर आणि आता ससून हॉस्पिटलचे दोन डॉक्टर यांनाही अटक करण्यात आली होती. अल्पवयीन आरोपीच्या रक्ताचे नमुने बदलणाऱ्या ससूनच्या डॉक्टरनं तर सगळ्यांची नावं उघड करेन, अशी धमकीच दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं विशाल अग्रवाल यांना मार्च 2026 मध्ये जामीन मंजूर केला आहे. 22 महिन्यांपासून विशाल अग्रवाल तुरुंगात राहिले आहेत.

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TAGGED:

PUNE CAR ACCIDENT
OM AWADHIYA
पुणे पोर्शे प्रकरण
ओम अवधीया
PORSCHE CAR ACCIDENT CASE

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