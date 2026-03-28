ETV Bharat / state

सरकारने एपस्टीन फाईलप्रमाणे अशोक खरात प्रकरणातील व्हिडिओ सार्वत्रिक करावे; प्रकाश आंबेडकरांची मागणी

पुण्यात आज वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी अशोक खरात प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली.

Prakash Ambedkar
प्रकाश आंबेडकर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 28, 2026 at 8:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक येथील भोंदूबाबा अशोक खरातचे विविध धक्कादायक व्हिडिओ समोर येत आहेत. या प्रकरणात अडचणीत आलेल्या रुपाली चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा दिलाय. आता याप्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

अशोक खरात प्रकरणातील व्हिडिओ सार्वत्रिक करावे : यावेळी प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "अमेरिकेने एपस्टीन प्रकरणात ज्या पद्धतीने व्हिडिओ सार्वत्रिक केले, त्याच पद्धतीने राज्य सरकारने अशोक खरात प्रकरणातील व्हिडिओ उघड करावे. तसंच रुपाली चाकणकर यांच्यावर ज्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आली त्याच पद्धतीने जे जे लोक या प्रकरणात आहेत, त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात यावी."

प्रतिक्रिया देताना प्रकाश आंबेडकर (ETV Bharat Reporter)

"राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देवा भाऊ म्हटलं जातं. अशोक खरातबाबत कारवाई करताना त्यांनी एका महिलेवर कारवाई केली, पण खरातच्या व्हिडिओमध्ये जे बुवा आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली गेली नाही? त्यांच्यावर कधी कारवाई होईल?, जर कारवाई केली गेली नाही तर चुकीचा संदेश जाईल. जे जे लोक खरातच्या संबंधित आहे त्यांच्यावर कारवाई करावी. तसंच एपस्टीन प्रकरणात अमेरिकेने जे जे लोक आहेत त्यांची फाईल सर्वत्र केली तसंच खरातचे व्हिडिओ सरकारने सार्वत्रिक करावे. खरात प्रकरणी ज्यांचे ज्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी." - प्रकाश आंबेडकर, अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी



युजीसीबाबत चर्चा आयोजित करण्यात येणार : आज ओबीसी संघटनांची बैठक झाली यात दोन गोष्टींवर चर्चा झाली. युजीसीने कायद्यात जे बदल केले आहेत, ज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांवर जो अन्याय होत आहे या विरोधात आंदोलन उभ केलं आणि सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या नवीन नियमावलीला स्टे देण्यात आला आहे. ओबीसींच्या हक्कांच्या संदर्भात कुठल्याही प्रकरणाला कोर्टात गेल्यावर स्टे मिळत आहे. यामुळं ओबीसी संघटनांच्यावतीनं चीफ जस्टिस यांना पत्र पाठवून भेट घेऊन ओबीसी आरक्षणाबाबत माहिती दिली जाणार. याबाबत स्टे का दिला जात आहे? याबाबत माहिती घेण्यात येणार आहे. तसंच राज्यातील विविध विद्यालयात युजीसीबाबत चर्चा आयोजित करण्यात येणार असल्याचं प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.

TAGGED:

प्रकाश आंबेडकर
PRAKASH AMBEDKAR
अशोक खरात
ASHOK KHARAT CASE
PRAKASH AMBEDKAR ON ASHOK KHARAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.