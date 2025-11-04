सामाजिक ऐक्य धोक्यात आणणाऱ्या वक्तव्यांपासून सरकारनं सावध राहावं – शरद पवार
पिक विमा योजनेतील अनियमिततेवरही शरद पवार यांनी सरकारला धारेवर धरलं.
Published : November 4, 2025 at 2:05 PM IST
बारामती : "राज्यात सामाजिक ऐक्य टिकवणं, ही सर्वांची जबाबदारी आहे. विशेषतः सत्तेवर असणाऱ्यांची ती अधिक आहे," असं स्पष्ट मत माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी बारामतीत पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलं. तसंच "राज्य सरकारमधील एखादा वरिष्ठ मंत्री जर धार्मिक किंवा जातीय भावना भडकविणारं वक्तव्य करत असेल, तर ते राज्याच्या हिताचे नाही," असा थेट इशारा देखील शरद पवार यांनी दिला.
तक्रार नाही, पण पारदर्शकता असावी : दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच संशोधन प्रकल्पांना निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचं शरद पवार यांनी स्वागत केलं आहे. "आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे उद्योग आणि शेती क्षेत्रासाठी उपयोगी तंत्रज्ञान आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्याची उपयुक्तता लक्षात घेऊन ठोस निर्णय घेतले पाहिजेत," असं शरद पवार म्हणाले. मात्र त्यांनी राज्य सरकारकडे प्रश्नही उपस्थित केला. "महाराष्ट्र सरकारनं बारामती भेटीनंतर 500 कोटी रुपयांची घोषणा केली होती, पण आजवर एकही रुपयाचा निधी आला नाही, की त्या निधीतून कोणाला मदत दिली गेली. अर्थात, मला तक्रार नाही, पण पारदर्शकता असावी," असं म्हणत शरद पवार यांनी राज्य सरकारला टोला लगावला.
शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत मिळायला हवी : पिक विमा योजनेतील अनियमिततेवरही शरद पवार यांनी सरकारला धारेवर धरलं. "यंदा निसर्गाच्या प्रकोपामुळं शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. अशा वेळी विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दोन, तीन, पाच रुपये इतकी तुटपुंजी रक्कम दिली. ही विमा धोरणातील गंभीर चूक आहे. देशाचे कृषीमंत्री चौकशी करत आहेत, पण चौकशीपुरतं न थांबता शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत मिळायला हवी," अशी मागणी शरद पवार यांनी केली. दरम्यान, आज होणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदबद्दल विचारलं असता, शरद पवार म्हणाले की, "त्यासंदर्भातील माहिती माझ्याकडे नाही."
