कटप्रमुखांना अशा योजना घोषित कराव्या वाटल्या नाहीत का?, बंद योजनांवरुन अंबादास दानवेंचा एकनाथ शिंदेंवर हल्लाबोल
एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री असल्याच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या योजना बंद केल्या जात असल्याचा दावा माजी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केलाय.
Published : October 16, 2025 at 8:20 PM IST
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीनं अनेक योजनांची घोषणा केली होती. यामध्ये लेक लाडकी योजना, तीर्थक्षेत्र योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आदी योजना महायुतीनं जाहीर केल्या होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कित्येक जाहीर केलेल्या योजना सध्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतेवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त घोषित केलेल्या अनेक योजना बंद पडल्या आहेत. यावरुन शिवसेना (उबाठा) नेते आणि माजी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी एकनाथ शिंदेंवर प्रहार केला आहे.
देवघर बदलण्याच्याच अटींवर चिन्ह आणि नाव दिलं : दरम्यान, माजी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत बंद पडलेल्या योजनांवरुन एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधला आहे. "एकनाथ शिंदे यांनी १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त घोषित केलेल्या योजना बंद पडल्या आहेत, असो विषय हा आहे, हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे दोन जन्मदिवस शिंदेंनी (घटनाबाह्य) मुख्यमंत्री म्हणून साजरे केले. तेव्हा या कटप्रमुखांना अशा योजना घोषित कराव्या वाटल्या नाहीत? का बरं? शिंदे गटाला 'महाशक्ती'नं बहुदा दैवत आणि देवघर बदलण्याच्याच अटींवर चिन्ह आणि नाव दिले होतं". अशी पोस्ट करत दानवेंनी एकनाथ शिंदेंवर बोचरी टीका केली आहे.
'या' आणखी बंद योजना...
१. नमो महिला सशक्तीकरण योजना - बंद
२. नमो कामगार कल्याण योजना - बंद
३. नमो शेततळे अभियान - बंद
४. नमो गरीब व मागासवर्गीय सन्मान योजना - बंद
५. नमो ग्राम सचिवालय योजना - बंद
६. नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा योजना - बंद
७. नमो दिव्यांग शक्ती योजना - बंद
८. नमो क्रीडा मैदान व उद्यान योजना - बंद
९. नमो शहर सौंदर्यीकरण योजना - बंद
१०. नमो तीर्थस्थळ व गडकिल्ले संवर्धन योजना - बंद
वरील योजना या शिंदेंनी मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त घोषित केलेल्या योजना बंद पडल्या आहेत. याची यादीच अंबादास दानवेंनी पोस्टमध्ये मांडली आहे.
