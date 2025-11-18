पुण्यातील जमीन घोटाळ्यानंतर सरकार अलर्ट मोडवर; 'ती' सगळी प्रकरणं तपासणार
राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने मोठा निर्णय घेतला असून, अलिकडच्या काळात मुद्रांक शुल्क माफी किंवा सवलत मिळालेल्या प्रत्येक दस्ताची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
Published : November 18, 2025 at 11:25 AM IST
मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील मुंढवा येथील 40 एकर महार वतन जमिनीचा घोटाळा समोर आल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. या प्रकरणात आयटी पार्कच्या नावाखाली अवैधरीत्या मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळवून केवळ 500 रुपयांत दस्त नोंदणी केल्याचा गंभीर आरोप असून, यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीचा समावेश असल्याने महसूल यंत्रणांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने मोठा निर्णय घेतला असून, अलिकडच्या काळात मुद्रांक शुल्क माफी किंवा सवलत मिळालेल्या प्रत्येक दस्ताची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
सर्व प्रकरणं दरमहा 5 तारखेपर्यंत जिल्हा मुद्रांक अधिकाऱ्यांकडे तपासणीसाठी पाठवणार : सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना याबाबत कठोर निर्देश दिले आहेत. दस्त नोंदणीच्या वेळी शुल्क माफी किंवा सवलत देण्यात आली असेल तर पुढील प्रक्रिया करण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करणं अनिवार्य असेल. तसंच प्रत्येक महिन्यातील अशी सर्व प्रकरणं दरमहा 5 तारखेपर्यंत जिल्हा मुद्रांक अधिकाऱ्यांकडे तपासणीसाठी पाठवावी लागतील. तपासणीत दस्तातील कागदपत्रे, अर्जदाराची माहिती आणि माफीची पद्धतशीर अंमलबजावणी याची खातरजमा केली जाणार आहे.
गैरव्यवहारांमुळे होणारी कोट्यवधींची हानी थांबवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल : मुद्रांक शुल्क हा राज्य महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत असल्याने गैरव्यवहारांमुळे होणारी कोट्यवधी रुपयांची हानी थांबवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. अलिकडच्या काळात रेरा किंवा एनए परवानगीशिवाय दस्त नोंदणी, चुकीच्या पद्धतीने शुल्क माफी मिळवणे असे अनेक प्रकार समोर आले होते. त्यातून काही दुय्यम निबंधकांचं निलंबनही झालं आहे.
...तर दस्त नोंदणीसाठी पूर्णपणे अपात्र ठरतील
1. कायद्याने बंदी घातलेले व्यवहार : महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही कायद्यात किंवा भारताच्या केंद्रीय कायद्यात ज्या व्यवहारांना थेट मनाई आहे (उदा. बेनामी, गुन्हेगारी संपत्ती, ड्रग्स-संबंधित मालमत्ता, दहशतवादी संपत्ती इ.), अशा व्यवहारांचे दस्त उप निबंधकांना नोंदणी करता येणार नाहीत, असे दस्त सादर झालेच तर ते त्वरित नाकारले जातील.
2. शासकीय आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे अनधिकृत हस्तांतरण : केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, MHADA, CIDCO, SRA, MIDC, पोर्ट ट्रस्ट किंवा अशा कोणत्याही शासकीय/निमशासकीय संस्थेच्या मालकीच्या जमीन/इमारती/फ्लॅटचे हस्तांतरण फक्त त्या संस्थेच्या कायद्याने/संविधानाने अधिकृत अधिकारी/सचिव/मंडळानेच केले तरच नोंदणीकृत होईल. खासगी व्यक्ती, भागीदार, विश्वस्त, पॉवर ऑफ अॅटर्नीधारक किंवा अन्य कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीने केलेले असे दस्त सरळ नाकारले जातील.
3. जप्त किंवा सील केलेल्या मालमत्तेचे व्यवहार : न्यायालय, ईडी, आयकर विभाग, पोलीस, बँक (SARFAESI अंतर्गत), महसूल विभाग, DRT, NCLT किंवा कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने अंतरिम किंवा कायमस्वरूपी जप्ती/सील/अटॅचमेंट केलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचे (जमीन, घर, दुकान, गोदाम इ.) विक्री, भाडे, गहाण, गिफ्ट किंवा कोणतेही हस्तांतरणाचे दस्त उप निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी स्वीकारले जाणार नाहीत. असे दस्त सादर केल्यास ते लगोलग फेटाळले जातील आणि संबंधित प्राधिकरणाला कळवले जाणार आहे.
