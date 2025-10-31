सरकारी रुग्णालयातील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांचे निर्देश
मुंबईत शासकीय रुग्णालयात मृत्यूदर कमी करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येतील.
Published : October 31, 2025 at 6:18 PM IST
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत शासकीय रुग्णालयांमध्ये मृत्यूदरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबईतील सेंट जॉर्ज रुग्णालयात मृत्यूदरात अधिक वाढ होत असल्याची माध्यमात बातमी समोर आली होता. यानंतर संपूर्ण मुंबईतील शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूदराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईत शासकीय रुग्णालयात मृत्यू हे अधिक होत असल्याची धक्कादायक माहिती आल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागं झालं असून, सरकारी रुग्णालयातील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी राज्य सरकार पुढे सरसावलं आहे.
तत्काळ उपाययोजना राबवा - मुंबईत शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूदर वाढताहेत. याबाबत हे मृत्यूदर कमी व्हावे यासाठी सरकारकडून तातडीने उपाययोजना राबवण्यात येणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे. मुंबईत सरकारी रुग्णालयात मृत्यूदर वाढल्याची बातमी समोर आल्यानंतर तातडीने वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या विभागाची बैठक बोलावली. मुंबईत शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूदर ही गंभीर बाब असून, सरकारी रुग्णालयात रुग्णासाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करा. मृत्यूदर कमी करण्यासाठी आगामी काळात तत्काळ उपाययोजना राबवा, असे निर्देश या बैठकीत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
कोणत्या उपाययोजना असणार?
- आयसीयूमध्ये तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांची नेमणूक असणार
- आयसीयूमध्ये महत्त्वाची आणि गरजेची औषधे उपलब्ध करण्यात येणार
- अतिगंभीर रुग्णांसाठी अद्यावत रुग्णवाहिका सज्ज असणार
- शासकीय रुग्णालयात मनुष्यबळ आणि आयसीयूमध्ये बेड्स वाढवण्यात येणार
- मुंबईसह राज्यातील शासकीय रुग्णालयात आरोग्य सेवेतील गुणवत्ता यावर भर देण्यात येणार
- शासकीय रुग्णालयात मानव संसाधन, आवश्यक निधी, आणि औषध पुरवठ्यावर भर देण्यात येणार
- रुग्णालयातील उपकरणे आणि सोयी सुविधा यांच्यात वाढ होणार