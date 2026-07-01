विधान परिषदेत प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेराव
महाराष्ट्र विधान परिषदेत वाढत्या प्रदूषणाच्या गंभीर मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेत राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे.
Published : July 1, 2026 at 8:43 PM IST
मुंबई - विधान परिषदेत राज्यातील वाढत्या जल आणि वायू प्रदूषणाच्या प्रश्नावर बुधवारी जोरदार चर्चा झाली. औद्योगिक प्रकल्पांमुळं होणारं प्रदूषण, नद्यांमध्ये मिसळणारं सांडपाणी, नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारवाईवरून विरोधी पक्षासह सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनीही सरकारला धारेवर धरलं. यावर पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सर्व प्रकरणांची गंभीर दखल घेत तातडीनं बैठक घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येईल आणि दोषी आढळणाऱ्या उद्योगांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असं आश्वासन सभागृहात दिलं.
प्रदूषित नदीचे पाणी थेट विधान परिषदेत : काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी रायगड आणि पनवेल परिसरातील प्रदूषणाचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितलं की, काही दिवसांपूर्वी रायगडमधील एका आमदाराने पनवेलमधील प्रदूषित नदीचं पाणी थेट विधान परिषदेत आणून दाखवलं होतं. केवळ विरोधी पक्षाचेच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनीही हे प्रदूषित पाणी सभागृहात आणलं होतं. या प्रदूषित पाण्यामुळं परिसरातील सहा गोमातांचा मृत्यू झाला असून ही घटना प्रसारमाध्यमांमध्येही समोर आली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
सरकार दखल घेणार का? : जगताप यांनी पुढे सांगितलं की, या पाण्याच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीचा अहवाल धक्कादायक असून हे पाणी पिण्यासाठी अत्यंत घातक असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. विशेषतः गर्भवती महिलांसाठी हे पाणी अत्यंत असुरक्षित असल्याचं अहवालात नमूद आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं पनवेल आणि परिसरात अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप करत सरकार आता तरी याची गंभीर दखल घेणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
खाणींचा मुद्दा उपस्थित : भाजपाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी बदलापूरमधील वायू प्रदूषणाचा मुद्दा मांडला. बदलापूरमधील अनेक कारखाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचं पालन करत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. रात्रीच्यावेळी हे कारखाने वातावरणात घातक आणि विषारी वायू सोडत असल्यामुळं स्थानिक नागरिकांना श्वसनाचे विकार होत असून त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याकडं त्यांनी सरकारचं लक्ष वेधलं. शिवसेनेचे (ठाकरे) आमदार अनिल परब यांनी राज्यातील नियमबाह्य पद्धतीनं सुरू असलेल्या खाणींचा मुद्दा उपस्थित करत अशा खाणी तातडीनं बंद केल्या जाणार का, असा प्रश्न सरकारला विचारला. प्रदूषण रोखण्याच्या बाबतीत सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
कठोर आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल : या सर्व प्रश्नांना उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं की, सभागृहात मांडण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांची माहिती घेण्यात येईल. प्रदूषित पाणी घेऊन आलेल्या संबंधित आमदारांशी संपर्क साधून तातडीने विशेष बैठक बोलावली जाईल. प्रत्यक्ष पाहणी करून जे उद्योग किंवा कारखाने दोषी आढळतील त्यांच्यावर विलंब न लावता कठोर आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
अदानी सिमेंट प्रकल्पांमुळं वायू व धूळ प्रदूषण : सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या लेखी उत्तरातून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या कारवाईची सविस्तर माहितीही समोर आली. पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील कानगाव आणि पाटस परिसरातील श्री सिमेंट आणि अदानी सिमेंट प्रकल्पांमुळं वायू व धूळ प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तपासणीत हवेतील पीएम-10 आणि पीएम-2.5 चे प्रमाण राष्ट्रीय मानकांपेक्षा जास्त आढळल्यानं जून 2026 मध्ये या दोन्ही उद्योगांना बँक हमी जप्तीच्या अटीसह अंतरिम निर्देश बजावण्यात आले आहेत.
औद्योगिक प्रदूषणावर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई : पुणे परिसरातील रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांवरही मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 10 कारणे दाखवा नोटिसा, 34 प्रस्तावित निर्देश, 14 अंतरिम निर्देश देण्यात आले असून 28 आरएमसी प्रकल्पांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच लोहगाव आणि पुणे शहरातील 13 आरएमसी प्रकल्प हटविण्यात आले आहेत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण आणि रायगड परिसरातील औद्योगिक प्रदूषणावर जानेवारी 2025 ते मे 2026 या कालावधीतही मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली आहे.
कारखान्यांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश : मुंबईत 12 कारणे दाखवा नोटिसा, 217 प्रस्तावित आदेश, 201 अंतरिम निर्देश आणि 71 कारखान्यांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. ठाण्यात 216 कारणे दाखवा नोटिसा, 157 प्रस्तावित आदेश, 133 अंतरिम निर्देश आणि 77 कारखान्यांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. नवी मुंबईत 112 प्रस्तावित आदेश, 129 अंतरिम निर्देश आणि 34 कारखान्यांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. कल्याण परिसरात 236 कारणे दाखवा नोटिसा, 333 प्रस्तावित आदेश, 179 अंतरिम निर्देश आणि 111 कारखान्यांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. रायगड जिल्ह्यात 116 कारणे दाखवा नोटिसा, 271 प्रस्तावित आदेश, 94 अंतरिम निर्देश आणि 45 कारखान्यांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती सरकारने दिली.
औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया : राज्यातील जलप्रदूषण रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना सरकारनं सांगितलं की, मुळा-मुठा, इंद्रायणी, पवना, भीमा, मिठी आणि काळू या नद्यांमध्ये प्रक्रिया न केलेले घरगुती सांडपाणी मिसळत असल्यानं प्रदूषणाची समस्या गंभीर बनली आहे. राज्यात सध्या 26 सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे कार्यरत असून त्यामध्ये दररोज 223.85 दशलक्ष लिटर औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते.
नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्राधिकरण स्थापन : स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून दररोज 9,270.8 दशलक्ष लिटर सांडपाणी निर्माण होत असून त्यापैकी 5,023.85 दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. उर्वरित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 5,650 दशलक्ष लिटर क्षमतेची नवीन प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचे काम सुरू असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. तसेच राज्यातील नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 27 एप्रिल 2026 रोजी शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही लेखी उत्तरात देण्यात आली.
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