अकोल्यातील 55 अल्पवयीन गर्भवती मातांच्या प्रकरणाची गंभीर दखल; बाल हक्क आयोगाकडून कडक नियमावलीचे संकेत!
तालुक्यातील ५५ अल्पवयीन गर्भवती मातांच्या धक्कादायक प्रकरणाची बाल हक्क आयोगानं दखल घेतली असून, चौकशीचे आदेश देत नवीन बालविवाह विरोधी धोरण जाहीर करण्याचं स्पष्ट केलं.
Published : May 27, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 8:53 PM IST
अहिल्यानगर : अकोले तालुक्यात 2025 मधील ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात महिला आणि बालविकास विभागाच्या सर्व्हेमध्ये तब्बल 55 अल्पवयीन गर्भवती मातांची नोंद आढळल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यानंतर राज्यभर एकच खळबळ उडाली. या गंभीर प्रकरणाची महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगानं दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांची मुंबईतील कार्यालयात सुनावणी घेतली. सुनावणीनंतर आयोगानं या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यासह असून बालविवाह रोखण्यासाठी राज्यात नवीन धोरण आणि कडक नियमावली लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं.
मुंबईमध्ये विशेष सुनावणी : अकोले तालुक्यातील वाढते बालविवाह आणि अल्पवयीन मुली पळून जाण्याच्या घटनांबाबत तालुक्यातील बाल संरक्षण समितीचे अशासकीय सदस्य तथा श्रीनिवास रेणुकादास यांनी प्रशासनाकडं लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगानं मुंबईमध्ये विशेष सुनावणी आयोजित केली. या सुनावणीसाठी अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष व सदस्य तसंच अकोले तालुका बाल संरक्षण समितीचे सदस्य श्रीनिवास रेणुकादास यांना नोटीस बजावली होती.
पोक्सो आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचं उल्लंघन : सुनावणीदरम्यान आयोगानं श्रीनिवास रेणुकादास यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेतल्याचे स्पष्ट केले. आयोगानं सांगितलं की, या प्रकरणात बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 तसेच पोक्सो अधिनियम 2012 मधील तरतुदींचं प्राथमिकदृष्ट्या उल्लंघन झाल्याचं दिसून येत आहे. प्रकरणातील वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी तसंच संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ही अर्धन्यायिक सुनावणी घेतली. सुमारे एक तास चाललेल्या सुनावणीत महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अकोले तालुक्यातील परिस्थिती गंभीर असल्याचं मान्य केलं. आयोगानं यापूर्वी कोणती कारवाई करण्यात आली याची विचारणा केली. त्यावर पोलीस विभागाकडून माहिती देताना अकोले पोलिसांनी सन 2021 पासून अशा स्वरूपाचे 12 गुन्हे दाखल केल्याची माहिती पोलीस उपनिरीक्षक खांडबहाले यांनी दिली. तर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर पवार यांनी राज्य राखीव पोलिसांकडून 9 गुन्हे दाखल झाल्याचं सांगितलं.
अकोले तालुक्यात बालविवाहाचं प्रमाण सर्वाधिक : अहिल्यानगर जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात महिला व बालविकास विभागानं तब्बल 155 बालविवाह रोखल्याची माहिती सुनावणीत देण्यात आली. बालविवाह मुक्त भारत अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील सुमारे 2 लाख 65 हजार नागरिकांनी ऑनलाईन शपथ घेतली असून ग्रामसेवक, पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका यांचं विशेष प्रशिक्षण घेतल्याचंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. मात्र, अकोले तालुक्यात बालविवाहाचं प्रमाण सर्वाधिक असल्याची कबुली जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय कदम यांनी दिली. यावेळी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी प्रशांत गायकवाड हे देखील उपस्थित होते.
श्रीनिवास रेणुकादास यांच्या महत्त्वाच्या मागण्या : या सुनावणीदरम्यान अकोले तालुका बाल संरक्षण समितीचे अशासकीय सदस्य श्रीनिवास रेणुकादास यांनी आयोगासमोर विविध मागण्या मांडल्या.
- राज्यातील सर्व जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरावरील बाल संरक्षण समित्या सक्रिय करून त्यांना विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा.
- विवाहासाठी बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांचा नाहरकत दाखला अनिवार्य करावा.
- ग्रामपातळीवरील पोलिस पाटील, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविका, आशा वर्कर तसेच मंगल कार्यालय चालक, प्रिंटिंग प्रेस चालक, पुरोहित, बँड पथक चालक यांना बालविवाह कायदा व त्याचे दुष्परिणाम याबाबत नियमित प्रशिक्षण द्यावे.
- इयत्ता आठवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बालविवाह कायदा आणि त्याचे दुष्परिणाम याबाबत तालुका बाल संरक्षण समितीच्या अध्यक्षांच्या सहीचे पत्र देण्यात यावं.
- आदिवासी भागांसाठी विशेष कृती आराखडा तयार करावा.
- ज्या गावात बालविवाह होईल, त्या गावाच्या शासकीय अनुदानात कपात करावी.
राज्यभर विशेष कृती कार्यक्रम राबवणार : राज्यात बालविवाहाचे प्रमाण वाढत असल्यानं याविरोधात व्यापक कृती कार्यक्रम राबविण्यासाठी लवकरच राज्यस्तरीय बैठक बोलाविण्यात येणार असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक यांनी सांगितलं. अकोले तालुक्यातील 55 अल्पवयीन मातांच्या प्रकरणाची आयोगानं अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून बालविवाह रोखण्यासाठी राज्याचे नवे धोरण आणि कडक नियम लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :