ETV Bharat / state

9 महिन्यांच्या गर्भवती महिलेवर एकाच दिवशी दोन शस्त्रक्रिया, सीपीआर रुग्णालयामुळे मातेसह बाळाला मिळालं जीवनदान

कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयातील डॉक्टरांनी एका गरोदर महिलेवर एकाच दिवशी दोन शस्त्रक्रिया करून आई आणि बाळाला जीवनदान दिलं आहे. या कार्याबद्दल डॉक्टरांवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

CPR Hospital Save Mother and Child
कोल्हापुरच्या सीपीआर रुग्णालयाची कौतुकास्पद कामगिरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 30, 2025 at 8:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : सरकारी रुग्णालयात रुग्णांना व्यवस्थित उपचार मिळत नसल्याच्या अनेकदा तक्रारी समोर येतात. असे असले तरी सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांवर अत्यंत चांगले उपचार करून जीवनदान दिले जाते, हे दाखवून देणारं उदाहरण समोर आलं आहे.

प्रसूतीनंतर महिलेला नवजीवन मिळतं, असं मानलं जातं. पण कोल्हापूरच्या छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालयातील (सीपीआर) डॉक्टरांनी एका आईला खऱ्या अर्थानं जीवनदान दिलं आहे. एकाच दिवसात त्यांनी प्रथम यशस्वी सिझेरियन शस्त्रक्रिया करून निरोगी बाळाला जन्म दिला. लगेचच मेंदूतील रक्तस्राव थांबवण्यासाठी मेंदूची गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वी करून आईला मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढलं.

पुलाची शिरोली येथील 24 वर्षीय दीपाली पाटोळे या गरोदर महिलेला 9 महिन्यांच्या गर्भावस्थेत अचानक मेंदूत भीषण रक्तस्राव झाला. अवघ्या काही तासांत त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर झाली होती. आई आणि बाळ दोघांचाही जीव धोक्यात आला होता. अशा अतिशय जटील आणि धोकादायक परिस्थितीत सीपीआर रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी धैर्य आणि कौशल्य दाखवलं. विशेष बाब म्हणजे, दीपाली या गरीब कुटुंबातील आहेत. रुग्णालयानं त्यांच्यावर झालेले दोन्ही मोठे ऑपरेशन तसेच संपूर्ण उपचार पूर्णपणे मोफत केले असून यामुळे रुग्णालयातील डॉक्टरांवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

9 महिन्यांच्या गर्भवती महिलेवर एकाच दिवशी दोन शस्त्रक्रिया (ETV Bharat)

चक्कर येऊन पडल्यानं रुग्णालयात दाखल : खरं तर, दीपाली पाटोळे या धाराशिवच्या भूम तालुक्यातील वालवड गावच्या रहिवासी आहेत. पण त्या पती सचिन आणि दोन मुलांसह कोल्हापुरातील पुलाची शिरोली इथं राहतात. 13 नोव्हेंबरच्या रात्री दीपाली यांना अचानक चक्कर येऊन पडल्या. यानंतर तातडीनं सीपीआरच्या मेडिसिन विभागात दाखल केल्यानंतर डॉ. बुद्धीराज पाटील यांनी प्राथमिक तपासणी केली. स्पष्ट निदान न झाल्यानं दीपाली यांना रेडिओलॉजी विभागात पाठवण्यात आलं. तिथं डॉ. स्वेनिल शहा यांच्या एमआरआय तपासणीत त्यांच्या मेंदूत रक्तस्राव असल्याचं निष्पन्न झालं.

दोन शस्त्रक्रिया, एकाच दिवसात जीवनदान : मेंदूत झालेल्या रक्तस्रावामुळे शस्त्रक्रिया आवश्यक असल्याचं मेंदूतज्ज्ञ डॉ. निशांत गब्बूर यांनी स्पष्ट केलं. पण दीपाली त्या वेळी 9 महिन्यांची गर्भवती असल्यानं हा निर्णय अत्यंत जोखमीचा ठरणार होता. प्रसूती तज्ज्ञ डॉ. ज्योत्स्ना देशमुख आणि डॉ. रणजित कदम यांनी सोनोग्राफी केली असता, बाळाच्या गळ्याभोवती नाळ गुंडाळल्याचं दिसून आले. त्यामुळे तातडीच्या सिझेरियनची आवश्यकता निर्माण झाली.

वैद्यकीय पथकानं संयम, समन्वय आणि वेगानं काम करत सलग दोन शस्त्रक्रिया केल्या. पहिली सिझेरियन केल्यानंतर निरोगी बाळाचा जन्म झाला. त्यानंतर लगेच केलेली मेंदूची शस्त्रक्रिया करण्यात आली, ही शस्त्रक्रिया पूर्णतः यशस्वी ठरली. या दुहेरी आणि अत्यंत आव्हानात्मक प्रक्रियेत 6 विभागांतील 15 डॉक्टर सहभागी होते. यामध्ये मेडिसिन प्रमुख डॉ. अनिता परितेकर, बालरोग तज्ज्ञ डॉ. संगीता कुंभोजकर, भूलतज्ज्ञ डॉ. दीपलक्ष्मी आणि डॉ. मंगेश शिंदे यांचा समावेश होता. संपूर्ण प्रक्रियेला अधिष्ठाता डॉ. सदानंद भिसे आणि वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भूषण मिरजे यांनी आवश्यक वैद्यकीय मार्गदर्शन केलं.

आईविना वाढलेली दीपाली आज स्वतःच्या बाळाची रक्षक : दिपाली यांच्या आयुष्याला या घटनेनं एक विलक्षण भावनिक छटा मिळाली आहे. दीपालीचा जन्म 15 नोव्हेंबर 2001 रोजी झाला. त्याच दिवशी त्यांच्या आईचं निधन झालं होतं. ही कटू आठवण त्यांच्यासोबत कायम राहिली. म्हणूनच, स्वतःच्या बाळालाही आईविना राहावं लागू नये, या निर्धारानं त्या जीवाच्या आकांतानं लढल्या. अशा स्थितीत, डिस्चार्ज घेताना त्या भावूक होत म्हणाल्या की, “माझं काही झालं असतं तर माझं बाळ माझ्यासारखंच आईविना वाढलं असतं. पण सीपीआरमधील डॉक्टरांमुळे आम्ही दोघंही सुखरूप आहोत.” खासगी रुग्णालयात 7 ते 8 लाख रुपये खर्च आला असता, पण सीपीआरमध्ये सर्व उपचार पूर्णपणे मोफत मिळाल्यानं हे कुटुंब अक्षरशः कृतज्ञतेनं गहिवरून गेलं होतं.

सेवाभावी आरोग्यव्यवस्थेचं उदाहरण : दरम्यान, या अनोख्या आणि धाडसी दुहेरी शस्त्रक्रियेबद्दल राज्याचे आरोग्यमंत्री आणि पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी संबंधित डॉक्टरांच्या पथकाचा सत्कार करून त्यांचं अभिनंदन केलं. कोल्हापूरकरांसह संपूर्ण वैद्यकीय समुदायानं या उल्लेखनीय प्रयत्नाबद्दल सीपीआर रुग्णालयावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

DOCTORS SAVE MOTHER BABY KOLHAPUR
CPR HOSPITAL KOLHAPUR MIRACLE
कोल्हापूर सीपीआर रुग्णालय
DEEPALI PATOLE KOLHAPUR
CPR HOSPITAL KOLHAPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.