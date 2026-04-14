गोरेगाव म्युझिकल ड्रग्ज पार्टी प्रकरणातील आरोपींना 16 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी, मुख्य सूत्रधारांचा शोध सुरू
गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमधील म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये ड्रग्स ओव्हरडोजमुळं दोन तरूणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आहे. त्यांना 16 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
Published : April 14, 2026 at 3:57 PM IST
मुंबई : एका म्युझिक कॉन्सर्ट दरम्यान झालेल्या ड्रग्स पार्टीत दोन तरूणांचा ओव्हर डोसमुळं मृत्यू झाल्याच्या घटनेनं सध्या देशभरात खळबळ उडाली आहे. 11 एप्रिलच्या शनिवारी पश्चिम उपनगरातील गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये आयोजित केलेल्या या म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये अचानक काही तरूण विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावली, सर्वांना तातडीनं रूग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यातील दोघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला तर एका विद्यार्थीनीची प्रकृती अद्यापही गंभीर आहे.
मुंबई पोलिसांच्या कारवाईला वेग : या मृत्यूनंतर भानावर आलेल्या मुंबई पोलसांनी सोमवारपासून तपासाला वेग देत याप्रकरणी अटक सत्र सुरू केलंय. या प्रकरणात पोलिसांनी मुंबई आणि कल्याणमधून आतापर्यंत एकूण सहा आरोपींना अटक केलीय. अटक केलेल्या सर्व आरोपींना मंगळवारी बोरिवली दंडाधिकारी कोर्टात हजर करण्यात आलं. तेव्हा न्यायालयानं सर्व आरोपींना 16 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या घटनेनं मुंबईच्या मध्यवर्ती भागातून एका हाय-प्रोफाईल पार्टीत खुलेआम अंमली पदार्थांच्या वापर झाल्याचं सिद्ध झाल्यानं मुंबई पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
सहा जणांना अटक : यावर मंगळवारी वनराई पोलीस ठाण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत झोन 12 चे मुंबई पोलीस उपायुक्त महेश चिमटे यांनी सांगितलं की, "नेस्को सेंटरमध्ये 'टेक्नो नाइन टाईम नाईन' या कल्चरल नाईटचं शनिवारी सायंकाळी आयोजन करण्यात आलं होतं. यातील तिघांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागलं, उपचारा दरम्यान यातील दोघांचा मृत्यू झाला असून एकाची प्रकृती गंभीर आहे. याप्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत असून आत्तापर्यंत सहाजणांना अटक करण्यात आली आहे."
आतापर्यंत अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं :
- विहान उर्फ आकाश सामल : या कार्यक्रमाचा मुख्य आयोजक
- सनी जैन : नेस्को सेंटरचा व्यवस्थापक
- बालकृष्ण कुरुप : नेस्को सेंटरचा मुख्य सुरक्षा व्यवस्थापक
- रौनक खंडेलवाल : ड्रग्स पुरवठादार
- आनंद पटेल : मुख्य ड्रग्स विक्रेता (कल्याण येथून अटक)
- प्रतीक पांडे : ड्रग्स विक्रेता.
तातडीनं राबवली शोध मोहीम : हे आरोपी मुंबईबाहेरून येताना आपल्यासोबत ड्रग्जच्या गोळ्या विक्रीसाठीसोबत घेऊन आले होते. या प्रकरणातील मुख्य ड्रग्स विक्रेत्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तातडीनं शोध मोहीम राबवली. ज्यात मुख्य सूत्रधार आनंद पटेल याच्याबद्दल माहिती मिळाताच कल्याणमधील खडकपाडा पोलिसांनी मंगळवारी पहाटे 5:30 च्या सुमारास कल्याणातील वायले नगरमध्ये छापा टाकून अटक केली. आनंद पटेलनं सुरुवातीला दरवाजा उघडण्यास नकार दिला, मात्र अखेर पोलिसांना त्याला जेरबंद करण्यात यश आलं.
मुख्य सूत्रधारांना अटक करण्याचं मोठं आव्हान : पोलिसांनी आतापर्यंत घटनास्थळी उपस्थित असलेले आणि या प्रकरणाशी संबंधित 12 जणांचे जबाब नोंदवून घेतले आहेत. यातून इथं ड्रग्सची खरेदी आणि पुरवठा खुलेआम झाल्याची माहिती समोर आली. हे ड्रग्स मुंबईत कसे आले?, त्यामागे कोणती टोळी आहे?, याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे. 20 ते 25 वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा या ड्रग्स पेडलर्सशी संपर्क कसा झाला?, याचाही शोध पोलीस घेत आहेत. तरुणांना ड्रग्सच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या या रॅकेटचा पर्दाफाश करून मुख्य सूत्रधारांना अटक करण्याचं मोठं आव्हान आता पोलिसांसमोर आहे.
काय घडलीय घटना : शनिवार, 11 एप्रिल रोजी, गोरेगाव पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील नेस्को सेंटरच्या हॉल नंबर 5 मध्ये एका म्युझिक कॉन्सर्टचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमासाठी 2 हजार रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्यात आलं होतं. मोठ्या संख्येनं तरूणाईचा सहभाग असलेल्या या कार्यक्रमाला जमनाबाई बजाज इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुपही सहभागी झाला होता. यातील काही विद्यार्थ्यांनी पार्टी सुरू असताना ‘एमडी’ (MD) आणि ‘एमए’ (MA) यासारख्या अंमली पदार्थांच्या गोळ्यांचं सेवन केलं होतं. नशेची धुंद आणि तरूणाईचा जोश यात तिघांनी प्रमाणापेक्षा जास्त डोस घेतलं. घातक ड्रग्जच्या या ओव्हरडोसमुळं त्यांना काहीवेळात श्वसनाचा त्रास सुरू झाला. या घटनेत एका विद्यार्थिनीची प्रकृती अद्यापही चिंताजनक असून तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
हेही वाचा -