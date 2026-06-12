नेस्को ड्रग्ज केस प्रकरणातील दोन अधिकाऱ्यांना हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर; विनापरवानगी विदेशात जाण्यास मनाई
घातक ड्रग्जच्या ओव्हरडोसमुळे दोन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणातील एव्हेंट कंपनीच्या दोन आरोपी अधिकाऱ्यांना न्यायालयानं जामीन दिला आहे. जाणून घ्या, सविस्तर प्रकरण!
Published : June 12, 2026 at 3:23 PM IST
मुंबई : नेस्को कंपाऊंडमधील संगीत कार्यक्रमात झालेल्या दोन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणी अटकेत असलेल्या दोन आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय. मुंबई उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी या कार्यक्रमाचे सह आयोजक असलेल्या नेस्को लाईव्ह इव्हेंट्स या कंपनीचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण कुरूप आणि व्यवस्थापक सनी जैन यांना प्रत्येकी 1 लाख रूपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केलाय. याप्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा करत या दोघांनी जामिनसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाचा निकाल काय - नेस्को लाईव्ह इव्हेंट्सच्या अधिकाऱ्यांच्या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण करत न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांनी बुधवारी आपला निकाल राखून ठेवला होता. शुक्रवारी आपल निकाल जाहीर करताना कोर्टानं या याचिका स्वीकारताना या दोघांचा ड्रग्जच्या प्रकरणाशी थेट संबध असल्याचं सकृतदर्शनी सिद्ध होत नाही, असं हायकोर्टानं निरीक्षण नोंदविलं. कोर्टाच्या पूर्व परवानगीशिवाय आरोपींनी देशाबाहेर जाऊ नये. तपास अधिकारी बोलवतील तेव्हा दोन्ही आरोपींनी चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तसेच साक्षीपुराव्यांशी कोणतीही छेडछाड न करता, साक्षीदारांवर कोणताही दबाव न आणता, तपासात पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
याचिकाकर्त्यांचा काय दावा होता - आरोपींच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील गिरीष गोडबोले यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, बाळकृष्ण कुरूप हे सध्या कर्करोगानं ग्रस्त असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांनी कार्यक्रमाला परवानगी मिळावी यासाठी कंपनीचा पदाधिकारी या नात्यानं केवळ संबंधित कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली होती. तर दुसरे आरोपी सनी जैन हे तर यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यातच कंपनीत नव्यानं रूजू झाले होते. यांनी त्यांच्या नोकरीचा एक भाग म्हणून या कार्यक्रमासाठीच्या पूर्व परवानग्या मिळवत त्यादिवशी तिथं व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडली होती. या दोघांचा या ड्रग्स प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. कार्यक्रमाचा मुख्य आयोजक असलेल्या आकाश समळ याला घटनेच्या काही दिवसांतच कनिष्ठ न्यायालयानं जामीन मंजूर केला होता.
राज्य सरकारचा जामिनाला जोरदार विरोध - या जामीन अर्जांना राज्य सरकारच्यावतीनं सरकारी वकिल शिषिर हिरे यांनी जोरदार विरोध केला होता. 7 मे रोजी मुंबई सत्र न्यायालयानं या दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर दोघांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. या पार्टीत अमेरिका, जर्मनी येथून एक्स्टसीच्या (अमली पदार्थ) गोळ्या मुंबईत आणण्यात आल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. यात एका आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ड्रग्ज रॅकेटचा सहभाग आहे. यासंदर्भात अधिक तपास सुरू असून याचिकाकर्त्यांना तपासाच्या या टप्यावर जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.
आरोपीचा थेट संपूर्ण व्यवस्थापनाशी संबंध- आरोपी सनी जैन यांनी घटनेच्यावेळी आपली जबाबदारी योग्यपणे पार पाडली नाही. सुरक्षारक्षकांनी केलेल्या सूचनांकडे त्यांनी साफ डोळेझाक केल्याचे पुरावे सापडल्याचं सरकारी वकील हिरे यांनी कोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं. तसेच या प्रकरणी मुख्य आयोजक आकाश समळ याला जामीन दिल्याचा दावा इतर आरोपींनी करणं योग्य नाही. कारण यात समळची भूमिका ही केवळ तिथं परफॉर्म करणारे कलाकार आणणं इतकीच होती. कार्यक्रमाच्या आयोजनाशी त्याचा काहीही संबंध नव्हता. या मुद्यावर कनिष्ठ न्यायालयानं त्याचा जामीन मंजूर केलाय. मात्र, कुरूप आणि जैन यांचा कार्यक्रमाच्या संपूर्ण व्यवस्थापनाशी थेट संबंध होता. त्यामुळे संपूर्णपणे त्यांची जबाबदारी होती. ती त्यांनी पूर्ण केली नाही, असा दावा राज्य सरकारच्यावतीनं या जामिनाला विरोध करताना केला होता.
काय आहे प्रकरण - शनिवार, 11 एप्रिल रोजी गोरेगाव पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील नेस्को सेंटरच्या हॉल नंबर 5 मध्ये एका म्युझिक कॉन्सर्टचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमासाठी 2 हजार रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्यात आलेलं होतं. मोठ्या संख्येनं तरूणाईचा सहभाग असलेल्या या कार्यक्रमाला एका नामांकित महाविद्यालयातील 20 विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुपही सहभागी झाला होता. यातील काही विद्यार्थ्यांनी पार्टी सुरू असताना ‘एमडी’ (MD) आणि ‘एमए’ (MA) यांसारख्या अमली पदार्थांच्या गोळ्यांचं सेवन केलं होतं. नशेची धुंद आणि तरूणाईचा जोश यात तीन मित्रांनी प्रमाणापेक्षा जास्त डोस घेतले. घातक ड्रग्जच्या या ओव्हरडोसमुळे त्यांना काही वेळातच श्वसनाचा त्रास सुरू झाला. यातच अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. यात 28 वर्षांचा एक तरूण आणि 24 वर्षांच्या तरुणीचा समावेश होता. तर अन्य एका विद्यार्थीनीची प्रकृती घटनेनंतरचे काही दिवस फारच गंभीर होती.
सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल- गोरेगावच्या वनराई पोलीस ठाण्यात सदोष मनुष्यवध, अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. याप्रकरणी विहान ऊर्फ आकाश समळ, सनी जैन, रौनक खंडेलवाल, बालकृष्णन कुरूप, प्रतीक पांडे, आनंद पटेल, विनीत गेरेलानी, शुभ अग्रवाल, आयुष साहित्य, प्रदीप गुप्ता आणि जिया जेकब यांना अटक करण्यात आलीय.
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