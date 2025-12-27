गुंड बंडू आंदेकर निवडणुकीच्या रिंगणात, 'नेकी का नाम, आंदेकर का काम' म्हणत भरला उमेदवारी अर्ज
पुण्यातील गुंड बंडू आंदेकर यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी पुणे महानगरपालिकेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय.
Published : December 27, 2025 at 3:42 PM IST
पुणे - राज्यात महापालिका निवडणूक जाहीर झाली असून, प्रत्येक पक्षानं जोरदार तयारी सुरू केलीय. अश्यातच काही महिन्यांपूर्वी अटक करण्यात आलेल्या आंदेकर कुटुंबीय यांनी देखील शनिवारी निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
अर्ज भरल्यानंतर आंदेकर पुन्हा तुरुंगात - तोंडाला रुमाल बांधत, हातकडी लावत 'नेकी का नाम, आंदेकर का काम', 'बघा, लोकशाहीत मला आणलं', 'मी उमेदवार आहे, गुंड नाही' असं म्हणत बंडू आंदेकर यांनी प्रभाग क्रमांक २२ मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. प्रभाग क्रमांक २२ मधून बंडू आंदेकर यांच्यासोबत लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर यांनी देखील उमेदवारी अर्ज भरला असून, अर्ज भरल्यावर पुन्हा पोलिसांनी या तिघांना तुरुंगात नेलं.
आंदेकर कुटुंबीयांनी भरला अर्ज - काही महिन्यांपूर्वी नातू आयुष कोमकर याच्या हत्येच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेलं आंदेकर कुटुंबीय पुणे महानगरपालिका निवडणूक लढणार असल्याची चर्चा सुरू होती. तुरुंगात असणाऱ्या आंदेकर यांच्या माध्यमातून निवडणूक लढवण्यात यावी यासाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. न्यायालयानं तो अर्ज मंजूर केला. त्यानुसार शनिवारी आंदेकर कुटुंबातील लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर आणि बंडू आंदेकर यांनी पोलीस बंदोबस्तात उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. यावेळी भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
आंदेकर कुटुंब निवडणूक लढणार - "लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर आणि बंडू आंदेकर हे निवडणूक लढणार आहेत. त्याबाबतचा अर्ज आम्ही न्यायालयासमोर मांडला होता. तो न्यायालयानं मान्य केला. कोणत्या पक्षातून निवडणूक लढवायची हा सर्वस्वी आंदेकर कुटुंबाचा निर्णय असणार आहे. तसंच लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांच्या जामीनासाठी सुद्धा न्यायालयामध्ये अर्ज केलाय," अशी माहिती वकील आम्रपाली धिवार यांनी दिली होती.
हेही वाचा -